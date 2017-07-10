17:38 10 июля

«Калашников» открыл на Кубани образовательный центр

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) открыл в Краснодаре на базе Кубанского государственного университета (КубГУ) научно-образовательный центр, который будет заниматься, в частности, проектированием робототехники, передает ТАСС .



Механизм взаимодействия предусматривает новый формат сотрудничества промышленного предприятия и образовательного учреждения, который заключается в организации проектно-ориентированного научно-образовательного процесса. Предполагаемая тематика проектов – робототехника, техническое зрение, управление электрическими машинами,
рассказала агентству директор по коммуникациям концерна София Иванова.


Как отметил гендиректор концерна Алексей Криворучко, создание научно-образовательного центра открывает новые возможности для внедрения современных, высокотехнологичных решений при разработке новых продуктов.

Лучшие студенты станут стипендиатами, а также получат приглашение на стажировки и постоянную работу на предприятиях группы,
добавил он.

В свою очередь ректор КубГУ Михаил Астапов сообщил, что «в данный момент проектная команда университета уже выполняет проектную часть государственного задания в партнерстве с концерном».

Работа в центре будет построена на уровне проектных задач и гибких методиках проектирования, которые актуальны для деятельности концерна. «Для их выполнения будут формироваться группы научных сотрудников и студентов разных направлений и факультетов, среди которых будущие физики-инженеры, электронщики, математики и программисты. По результатам выполнения проекта студенты смогут защитить курсовую или выпускную квалификационную работу», – пояснили в компании.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 9

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  1. tiredwithall Сегодня, 16:16
    Читаешь и слёзы текут. Неужели двух здоровенных университетов, уже лет 80 кующих профильные кадры в т. ч. и Ижевскому механическому, не хватает? Или на отдых на Кубань доцентам с кандидатами приятней ездить за командировочные?
    tiredwithall
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:45
      Цитата: tiredwithall
      Или на отдых на Кубань доцентам с кандидатами приятней ездить за командировочные?

      А ведь вы правы! Такие штуки нужно открывать в промышленных центрах..А еще лучше эти деньги вложить в кружки для детей (как во времена СССР) авиамодельные, радиотехнические ,ну и т.д.Вот где начинались коваться кадры для различных НИИ ,заводов , фабрик и Армии..
      ОТДЕЛ
      1. tiredwithall Сегодня, 17:09
        В славном промышленном центре Ижевске, который посильнее Краснодара, повторюсь, есть два больших университета кующих профильные кадры. Южно-Российский гос. университет, включающий в себя и КубГУ, работает на свой регион. От 1945 г. в Ижевске никто не слыхали о дефиците кадров или их плохой подготовке. А создание таких "центров" на тепло-курортном юге за 1500 - 2000 км от предприятия - лишь бесполезная трата средств. Тут ниже идёт речь-дискуссия о каких-то новых спасительных форматах и механизмах образования. Ребята, это чистой воды пиар-прыкрытие, бред на почве филологической эквилибристике типа "инновации" или "организации проектно-ориентированного научно-образовательного процесса". Всё, что надо для эффективной подготовки кадров было у 300 классных вузов РСФСР и еще остается у некоторых сейчас. В том числе и все необходимые виды обучения, которые сейчас просто называют англиканизированными терминами.
        tiredwithall
        1. Владимир Постников Сегодня, 17:23
          Цитата: tiredwithall
          В славном промышленном центре Ижевске, который посильнее Краснодара

          Это объяснение было лишним. Многие поняли. Что касается доцентов, то они тут ни при чем. Никуда они ездить не будут. Ездить будут другие. А для этого нужно, чтобы администрация Кубани, которая базируется в Краснодаре, выделила кусочек земли на солнечном побережье. А это значит, что ее надо как-то заинтересовать. На таких условиях, возможно, что и выделят. И в этом есть резон. Если у них будет какое-нибудь робототехническое КБ на черноморском побережье, то нужные специалисты охотнее поедут туда, нежели в Ижевск. Да и головной офис можно будет туда перевести. Достаточно грамотный, и даже рыночный, ход.
          Что касается Ижевска, то там останутся производственные мощности с дешевой рабочей силой. Так что, скорее будут ездить не на курорт, а с курорта в Ижевск, и быстро обратно.
          Владимир Постников
  2. Partyzan Сегодня, 16:17
    Механизм взаимодействия предусматривает новый формат сотрудничества промышленного предприятия и образовательного учреждения, который заключается в организации проектно-ориентированного научно-образовательного процесса. Предполагаемая тематика проектов – робототехника, техническое зрение, управление электрическими машинами,
    не ужели начали понимать? what
    Partyzan
    1. DEZINTO Сегодня, 16:27
      Механизм взаимодействия предусматривает новый формат сотрудничества промышленного предприятия и образовательного учреждения


      не ужели начали понимать?


      Вот именно дошло наконец-то такие очевидные вещи. Ведь сколько раз оговоренно специалистами - дайте людей которые выпускаются уже с целью работать, знающий где его ждут и куда пойдёт! - а не болтаться с дипломом по макдональдсам!
      Специалист по реактивным турбинам говорящий - "свободная касса" - это очень грустное дно.
      И ведь пока механизм - заработает тоже время. В штатах вот человек высказался- уже давно таких на руках носят и ещё на стадии обучения выращивают.

      А унас....а у нас были десять лет реформ Чубайса - который не против если несколько миллионов умрут, а другие станут торговать курицой на рынке. - Гениальные реформы конечно.... recourse
      DEZINTO
      1. Partyzan Сегодня, 16:31
        и при том, что они уже участвуют в разработках hi
        Partyzan
  3. vch Сегодня, 16:17
    Правильно, давно пора! Спецов не хватает, лучшие мозги за бугор бегут. Надо, что бы студенты знали, что самым-самым уже готовы рабочие места и достойная зарплата. Мы ругаем америкосов (и не зря), но у них целая система. Крупнейшие корпорации еще на уровне среднего образования отслеживают лучших учащихся и ведут их до окончания университета с последующим трудоустройством у себя. Вплоть до того, что оплачивают частично или полностью обучение в университете......
    vch
    1. iliitchitch Сегодня, 16:35
      Цитата: vch
      Надо, что бы студенты знали, что самым-самым уже готовы рабочие места и достойная зарплата.


      Достойная з\п - это сколько ? 20тыс. ? А когда нет жилья и жена со спиногрызом .. Зато работа охрененно интересная . Превед , медвед , от тысяч выпускников ВУЗов .
      iliitchitch
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