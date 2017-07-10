«Калашников» открыл на Кубани образовательный центр
Концерн «Калашников» (входит в Ростех) открыл в Краснодаре на базе Кубанского государственного университета (КубГУ) научно-образовательный центр, который будет заниматься, в частности, проектированием робототехники, передает ТАСС .
Как отметил гендиректор концерна Алексей Криворучко, создание научно-образовательного центра открывает новые возможности для внедрения современных, высокотехнологичных решений при разработке новых продуктов.
В свою очередь ректор КубГУ Михаил Астапов сообщил, что «в данный момент проектная команда университета уже выполняет проектную часть государственного задания в партнерстве с концерном».
Работа в центре будет построена на уровне проектных задач и гибких методиках проектирования, которые актуальны для деятельности концерна. «Для их выполнения будут формироваться группы научных сотрудников и студентов разных направлений и факультетов, среди которых будущие физики-инженеры, электронщики, математики и программисты. По результатам выполнения проекта студенты смогут защитить курсовую или выпускную квалификационную работу», – пояснили в компании.
Механизм взаимодействия предусматривает новый формат сотрудничества промышленного предприятия и образовательного учреждения, который заключается в организации проектно-ориентированного научно-образовательного процесса. Предполагаемая тематика проектов – робототехника, техническое зрение, управление электрическими машинами,рассказала агентству директор по коммуникациям концерна София Иванова.
Как отметил гендиректор концерна Алексей Криворучко, создание научно-образовательного центра открывает новые возможности для внедрения современных, высокотехнологичных решений при разработке новых продуктов.
Лучшие студенты станут стипендиатами, а также получат приглашение на стажировки и постоянную работу на предприятиях группы,добавил он.
В свою очередь ректор КубГУ Михаил Астапов сообщил, что «в данный момент проектная команда университета уже выполняет проектную часть государственного задания в партнерстве с концерном».
Работа в центре будет построена на уровне проектных задач и гибких методиках проектирования, которые актуальны для деятельности концерна. «Для их выполнения будут формироваться группы научных сотрудников и студентов разных направлений и факультетов, среди которых будущие физики-инженеры, электронщики, математики и программисты. По результатам выполнения проекта студенты смогут защитить курсовую или выпускную квалификационную работу», – пояснили в компании.
Использованы фотографии: http://rostec.ru
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