12:33 11 июля

Катар подвергся давлению из-за невыполнения соглашений 2013 года

Арабские страны (СА, Бахрейн, ОАЭ и Египет), разорвавшие с дипотношения с Дохой, считают, что Катар не выполнял соглашений 2013-2014 годов, подвергнув тем самым опасности национальные интересы стран Персидского залива, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».

Катар подвергся давлению из-за невыполнения соглашений 2013 года


В понедельник текст упомянутых соглашений опубликовал канал CNN. О существовании этих договоров было известно и ранее, но их содержание обнародовано впервые. Телеканал отметил, что соглашения помогают понять причину кризиса в отношениях между странами.


Согласно соглашениям, страны обязались «воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», пишет «Рейтер».

«Распространенные документы вне всяких сомнений подтверждают, что Катар уклонялся от выполнения своих обязательств и нарушал свои обещания», – говорится в сообщении.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним сообщение, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Использованы фотографии: РИА Новости / Валерий Мельников
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Комментарии 6

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  1. Чёрный Сегодня, 09:09
    Да хватит уже болтать, давайте начинайте грызть друг другу глотки...
    Чёрный
  2. новичок Сегодня, 09:11
    бандюки спорят, кто из них больший террюрюга?
    новичок
  3. А. Привалов Сегодня, 09:43
    В ультиматуме не были изложены меры, которые будут приняты против Катара, если тот откажется выполнять предъявленные ему требования. Пока не очевидно, что у коалиции вообще хватит сил сделать что-либо, помимо изгнания Катара из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Вероятность попытки со стороны саудовцев вторгнуться на территорию Катара, чтобы положить конец правлению семьи а-Тани, исключать нельзя. Но в Эр-Рияде сознают, что подобный шаг, в свою очередь, способен привести к конфронтации с Ираном, если тот решится оказать Катару военную помощь.

    Поэтому саудовское вторжение должно быть скоординировано с Соединенными Штатами, поддержка которых способна вызвать у Ирана сомнения в целесообразности вступления в схватку. Кроме того, саудовской армии нужны американская разведка и военная помощь, а саудовским политикам и дипломатам необходимо американское вето в Совете Безопасности против тех резолюций, которые непременно будут выдвинуты Ираном или Россией.

    Вместе с тем, мы видим, как государственный секретарь США Тиллерсон называл требования, предъявленные Катару, слишком жесткими, а главы европейских МИДов тотчас с ним согласились - эти заявления катарская "Аль-Джазира" транслировала без перерыва.

    Вероятно, заявления Тиллерсона стали результатом его давних и успешных деловых отношений с режимом Катара в энергетической области, вместе с тем, они, безусловно, серьезно подорвали попытки Саудовской Аравии приручить катарскую землеройку.

    Вступился за Катар и Эрдоган, присоединившись к возрастающему числу арабских и исламских стран, налаживающих хорошие отношения с эмиратом.

    В итоге воодушевленный этой поддержкой Катар не стал утруждать себя изменениями в политике и хвастливо сообщил о том, что способен хоть вечно выдерживать навязанный ему коалицией четырех стран бойкот. Более того, Катар также объявил о том, что продолжит разрабатывать дополнительное месторождение газа. Этот шаг способен повлечь за собой падение цен на энергетическом рынке, что, конечно, ударит и по Ирану, но, куда важнее, нанесет огромный ущерб саудовской экономике.

    Сауды провели экстренную встречу с остальными представителями своей коалиции, очевидно, обсуждая дальнейшие действия. Нетрудно предположить, что они решали, как усилить давление на Катар и одновременно с наименьшими потерями спуститься с того высокого дерева, на котором теперь оказались.

    Так или иначе, Катар отверг предъявленные ему претензии, а Саудовская Аравия отступила, и это знаменует огромную победу Ирана над Саудовским королевством. Теперь, какими бы ни стали последующие ответные шаги саудовской коалиции, скорее всего они будут направлены на подрыв союза Ирана, Катара и Турции, располагающего также поддержкой России.

    Иначе говоря, противоборствующие коалиции неумолимо и стремительно приближаются к лобовому столкновению, а значит, президенту США Дональду Трампу придется решить, под чьим - саудовским или иранским - влиянием он желает видеть Ближний Восток.
    А. Привалов
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:51
      Спасибо! hi Нужная заметка!
      Изгоняющий либероидов
    2. Ныробский Сегодня, 10:13
      Интересный расклад. Помимо изложенного, была ещё информация и о том, что Катар был предан анафеме за то, что осуществил ряд расчётных операций в юанях, на общую сумму в 86 млрд.долларов, от чего матрасам стало очень обидно))) Покусились на святое! Обвинения в отношении Катара посыпались сразу вскорости после визита Трампа в Саудовскую Аравию))) Повод нашёлся сразу - финансирование терроризма. Кстати, США сразу сделали заявление о том, что к утечке информации причастны вездесущие "российские хакеры", а сами отошли в сторонку, наблюдать, как идёт процесс "нагибания" Катара, напоминая последнему о том, что на его территории находится не малое количество в/сл США наблюдающих за "просветлением финансового разума" катарской бухгалтерии.
      Ныробский
  4. Langf Сегодня, 10:00
    Милые бранятся, только тешатся.
    Langf
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