Катар подвергся давлению из-за невыполнения соглашений 2013 года
Арабские страны (СА, Бахрейн, ОАЭ и Египет), разорвавшие с дипотношения с Дохой, считают, что Катар не выполнял соглашений 2013-2014 годов, подвергнув тем самым опасности национальные интересы стран Персидского залива, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».
В понедельник текст упомянутых соглашений опубликовал канал CNN. О существовании этих договоров было известно и ранее, но их содержание обнародовано впервые. Телеканал отметил, что соглашения помогают понять причину кризиса в отношениях между странами.
Согласно соглашениям, страны обязались «воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», пишет «Рейтер».
«Распространенные документы вне всяких сомнений подтверждают, что Катар уклонялся от выполнения своих обязательств и нарушал свои обещания», – говорится в сообщении.
Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним сообщение, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
В понедельник текст упомянутых соглашений опубликовал канал CNN. О существовании этих договоров было известно и ранее, но их содержание обнародовано впервые. Телеканал отметил, что соглашения помогают понять причину кризиса в отношениях между странами.
Согласно соглашениям, страны обязались «воздержаться от поддержки каких-либо политических течений, которые несут угрозу для кого-либо из членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», пишет «Рейтер».
«Распространенные документы вне всяких сомнений подтверждают, что Катар уклонялся от выполнения своих обязательств и нарушал свои обещания», – говорится в сообщении.
Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним сообщение, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Использованы фотографии: РИА Новости / Валерий Мельников
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