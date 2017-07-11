Великобритания обновляет парк легких тактических бронемашин
Как сообщает портал "Военный информатор" США готовы продать Великобритании легкие тактические машины в большом количестве на общую сумму свыше 1 млрд долл.
Возможная сделка якобы уже одобрена Государственным департаментом США. Всего Лондон просит от Вашингтона продажи 2774 бронемашины Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) на сумму 1,035 млрд долл.
Документы на сделку уже поступили в Конгресс, где в течении 30 дней должно быть принято решение об утверждении или отказе от предстоящей продажи. Однако уже сейчас можно сказать, что данная сделка будет утверждена, т.к. Великобритания является ближайшим союзником США и отказ здесь маловероятен.
В материале отмечается, что JLTV имеет улучшенную защиту от “придорожных бомб” по сравнению с машинами Humvee, которые использовались в Ираке. Как отмечает источник, “пузатый корпус” “Хамви” не может эффективно рассеять энергию взрыва. Новая машина имеет специальную форму корпуса, которая уводит “смертельную энергию” от кабины.
Возможная сделка якобы уже одобрена Государственным департаментом США. Всего Лондон просит от Вашингтона продажи 2774 бронемашины Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) на сумму 1,035 млрд долл.
Эта предлагаемая сделка поддерживает политику внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника НАТО, который был и остается важным партнером по важнейшим вопросам внешней политики и обороны- говорится в сообщении
Документы на сделку уже поступили в Конгресс, где в течении 30 дней должно быть принято решение об утверждении или отказе от предстоящей продажи. Однако уже сейчас можно сказать, что данная сделка будет утверждена, т.к. Великобритания является ближайшим союзником США и отказ здесь маловероятен.
В материале отмечается, что JLTV имеет улучшенную защиту от “придорожных бомб” по сравнению с машинами Humvee, которые использовались в Ираке. Как отмечает источник, “пузатый корпус” “Хамви” не может эффективно рассеять энергию взрыва. Новая машина имеет специальную форму корпуса, которая уводит “смертельную энергию” от кабины.
Использованы фотографии: http://pravdanews.info/
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