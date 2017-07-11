16:07 11 июля

Великобритания обновляет парк легких тактических бронемашин

Как сообщает портал "Военный информатор" США готовы продать Великобритании легкие тактические машины в большом количестве на общую сумму свыше 1 млрд долл.

Возможная сделка якобы уже одобрена Государственным департаментом США. Всего Лондон просит от Вашингтона продажи 2774 бронемашины Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) на сумму 1,035 млрд долл.

Великобритания обновляет парк легких тактических бронемашин



Эта предлагаемая сделка поддерживает политику внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника НАТО, который был и остается важным партнером по важнейшим вопросам внешней политики и обороны
- говорится в сообщении

Документы на сделку уже поступили в Конгресс, где в течении 30 дней должно быть принято решение об утверждении или отказе от предстоящей продажи. Однако уже сейчас можно сказать, что данная сделка будет утверждена, т.к. Великобритания является ближайшим союзником США и отказ здесь маловероятен.

В материале отмечается, что JLTV имеет улучшенную защиту от “придорожных бомб” по сравнению с машинами Humvee, которые использовались в Ираке. Как отмечает источник, “пузатый корпус” “Хамви” не может эффективно рассеять энергию взрыва. Новая машина имеет специальную форму корпуса, которая уводит “смертельную энергию” от кабины.

Использованы фотографии: http://pravdanews.info/
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Комментарии 7

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  1. Владимирец Сегодня, 13:48
    А чего им свои фоксхаунды не нравятся? request
    Владимирец
    1. Vadivak Сегодня, 14:00
      Цитата: Владимирец
      А чего им свои фоксхаунды не нравятся?

      Посерьезней машина
      Vadivak
      1. Владимирец Сегодня, 14:13
        Англичанин тоже вроде ничего.
        Владимирец
        1. болот Сегодня, 15:39
          Цитата: Владимирец
          Англичанин тоже вроде ничего.

          Дефендоры,хоть не МАРП,они перестали выпускать.Нынешние Турция выпускает.Хорошая тачка в свое время была,да и есть.Головной боли нет что лакокрасочное покрытие в лесу или тугаях,колючие кустарники степных районов, повредишь. smile
          болот
      2. болот Сегодня, 15:35
        Цитата: Vadivak
        Посерьезней

        Это кажется Окаша или блин как его,152 мм снаряд в виде фугаса держит.
        болот
  2. Partyzan Сегодня, 13:48
    Однако уже сейчас можно сказать, что данная сделка будет утверждена, т.к. Великобритания является
    одним из спонсоров матрасной оборонки hi
    Partyzan
  3. den3080 Сегодня, 14:01
    а Saxonы сплавили наконец-то всяким банановым и салоедским племенам, теперь можно и обновиться wink
    кстати Трамп невероятную кучу денег принёс уже для ВПК США, а его всё ругают.
    den3080
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