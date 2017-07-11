Великобритания обновляет парк легких тактических бронемашин

Эта предлагаемая сделка поддерживает политику внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника НАТО, который был и остается важным партнером по важнейшим вопросам внешней политики и обороны

Как сообщает портал "Военный информатор" США готовы продать Великобритании легкие тактические машины в большом количестве на общую сумму свыше 1 млрд долл.Возможная сделка якобы уже одобрена Государственным департаментом США. Всего Лондон просит от Вашингтона продажи 2774 бронемашины Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) на сумму 1,035 млрд долл.- говорится в сообщенииДокументы на сделку уже поступили в Конгресс, где в течении 30 дней должно быть принято решение об утверждении или отказе от предстоящей продажи. Однако уже сейчас можно сказать, что данная сделка будет утверждена, т.к. Великобритания является ближайшим союзником США и отказ здесь маловероятен.В материале отмечается, что JLTV имеет улучшенную защиту от “придорожных бомб” по сравнению с машинами Humvee, которые использовались в Ираке. Как отмечает источник, “пузатый корпус” “Хамви” не может эффективно рассеять энергию взрыва. Новая машина имеет специальную форму корпуса, которая уводит “смертельную энергию” от кабины.