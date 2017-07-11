Совет ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

соглашение об ассоциации является основным инструментом сближения Украины с Евросоюзом: оно способствует углублению политических и укреплению экономических связей, а также уважению общих ценностей". Экономическая часть соглашения, "поможет сблизить ключевые сектора экономики Украины со стандартами Евросоюза", подчеркивает совет.



Радостные новости приходят сегодня с Украины. Наконец-то Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на сегодняшнем заседании одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, говорится в сообщении Совета ЕС. Это — последний этап процесса ратификации этого документа. Теперь Украина может полностью реализовать соглашение с 1 сентября 2017 года, отмечается в релизе, передает РИА Новости В документе Экофина отмечается, чтоПосле одобрения соглашения Петр Порошенко пообещал провести в стране новый этап реформ. По его словам, Киев планирует скоординировать план действий с Евросоюзом на саммите Украина — ЕС, который пройдет в украинской столице 12-13 июля.Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.