16:07 11 июля

Совет ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

Радостные новости приходят сегодня с Украины. Наконец-то Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на сегодняшнем заседании одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, говорится в сообщении Совета ЕС. Это — последний этап процесса ратификации этого документа. Теперь Украина может полностью реализовать соглашение с 1 сентября 2017 года, отмечается в релизе, передает РИА Новости .

Совет ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной


В документе Экофина отмечается, что


соглашение об ассоциации является основным инструментом сближения Украины с Евросоюзом: оно способствует углублению политических и укреплению экономических связей, а также уважению общих ценностей". Экономическая часть соглашения, "поможет сблизить ключевые сектора экономики Украины со стандартами Евросоюза", подчеркивает совет.


После одобрения соглашения Петр Порошенко пообещал провести в стране новый этап реформ. По его словам, Киев планирует скоординировать план действий с Евросоюзом на саммите Украина — ЕС, который пройдет в украинской столице 12-13 июля.

Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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Комментарии 26

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  1. Самаритянин Сегодня, 14:00
    ШО ОПЯТЬ??? Да когда уже все свидомые съедут в ЕС?
    И для справочки: По данным госслужбы статистики Украины, суммарный экспорт Украины после сокращения на 24 % в 2015 году в 2016 году также продолжил сокращение. Так, за первые 9 месяцев 2016 года экспорт во все страны мира сократился еще на 8,7 % или на 2,47 млрд долларов, а отрицательное сальдо торговли за 9 месяцев составило 1,7 млрд долларов против положительного сальдо в 710 млн долларов за 9 месяцев 2015 года. Экспорт украинских товаров в страны ЕС за 2016 год вырос примерно на 0,5 млрд долларов, что не компенсировало массовую потерю других рынков. Отмечалось также ухудшение структуры экспорта (в пользу сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью, в 2015 году их доля составила около 50 %), а также то, что несмотря на резкое ухудшение отношений, санкции и перекрытие границ, Россия по прежнему имела самую большую долю в экспорте Украины среди всех стран (9,9 %)[253]. При этом из членов ЕС наибольшую долю в экспорте Украины имела Польша (5,2 %, 5-е место), а совокупная доля экспорта во все страны ЕС в сумме составила в 2015 году лишь 34,1 %
    Самаритянин
    1. А1845 Сегодня, 14:10
      Цитата: Самаритянин
      Россия по прежнему имела самую большую долю в экспорте Украины
      Цитата: Самаритянин
      из членов ЕС наибольшую долю в экспорте Украины имела Польша
      правильной дорогой идете товарищи! Все значимые партнеры записаны во враги, теперь только просите денежек в долг и побольше..
      А1845
    2. vovanpain Сегодня, 14:18
      Да бог то с ними,что хотят,то и получат. fellow
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 14:28
        Все бы ничего , но это образование у нас под боком.
        cniza
    3. Spartanez300 Сегодня, 14:18
      ЕС просто еще не понимает какую свинью им подкладывает Порошенко в лице Украины потом придется пожалеть , а впрочем пусть берут эта свинья как раз им к лицу будет .
      Spartanez300
      1. ЛукичЪ Сегодня, 14:37
        Цитата: Spartanez300
        ЕС просто еще не понимает какую свинью им подкладывает Порошенко в лице Украины

        да всё они понимают. ассоциация ещё не членство.
        ЛукичЪ
      2. пацак Сегодня, 14:39
        Ничего из украинской свиньи в ЕС немецких колбасок нафигачат и украинцам же с баварским пивом, на украинском же солоде сделанном, в три дорога впарят. Умеют они говно в фантики красивые заворачивать.
        пацак
    4. Paranoid50 Сегодня, 14:19
      Цитата: Самаритянин
      И для справочки:

      Ну,что и требовалось доказать.
      Экономическая часть соглашения, "поможет сблизить ключевые сектора экономики Украины со стандартами Евросоюза", подчеркивает совет.
      Ключевые сектора... Ах,да,сектора.. С/Х продукция - семечки; МедПром - донорские органы; ВПК - опять донорские органы,но из АТО; сфера услуг - путаны; инновационная сфера ...ой,это не сюда . Вроде всё...ничего не упустил? request
      Paranoid50
      1. тол100в Сегодня, 14:29
        Цитата: Paranoid50
        продукция - семечки

        Цитата: Paranoid50
        сфера услуг - путаны;

        Цитата: Paranoid50
        инновационная сфера

        Инновационная сфера это - путаны с семечками, и то по мизерной квоте ЕС!
        тол100в
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:34
          Цитата: тол100в
          Инновационная сфера это - путаны с семечками,

          Пожалуй,да... Но и здесь,временами, итог - органы. yes
          Paranoid50
  2. vch Сегодня, 14:11
    Ой ура-ура! Кружевные трусики так близко!! Продолжайте опускаться на самое дно, а Евросоюз вам поможет!!
    vch
    1. Самаритянин Сегодня, 14:13
      laughing laughing laughing ЕС требует выполнения экономической части, а там сплошная песня для обычных людей... но ведь они бояр, то не волнуют...
      Самаритянин
    2. Владимирец Сегодня, 14:15
      Цитата: vch
      Ой ура-ура!

      Опять у Петюни пьянка на неделю.
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 14:18
        Да у него с поводами нет проблем.
        cniza
        1. ЛукичЪ Сегодня, 14:38
          Цитата: cniza
          Да у него с поводами нет проблем.

          только дураки пьют без повода. умный человек всегда повод найдёт laughing
          ЛукичЪ
          1. cniza Сегодня, 14:41
            Сергей , а ведь Порошенко далеко не глупый , он просто раб денег.
            cniza
            1. ЛукичЪ Сегодня, 15:23
              Цитата: cniza
              он просто раб денег.

              был рабом денег, стал рабом саш. а то кто как пьёт, это всего лишь поговорка smile
              ЛукичЪ
      2. ЛукичЪ Сегодня, 15:58
        Цитата: Владимирец
        Опять у Петюни пьянка на неделю.

        с плясками laughing
        ЛукичЪ
  3. DEZINTO Сегодня, 14:15
    Окончательно приокончательно ? Ну теперь вот прям совсем всё ?
    DEZINTO
  4. Комментарий был удален.
  5. parusnik Сегодня, 14:22
    Дождались !..Богатеть будут день ото дня ...Крымчане локти себе по обкусают от зависти, такую страну бросили..И мы вместе с крымчанами от зависти захлебнемся.. laughing
    parusnik
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:26
      Цитата: parusnik
      И мы вместе с крымчанами от зависти захлебнемся..

      я уже завидую. хочу такой же "безвиз" и кружевные трусики любовнице. laughing а то у нас в магазинах нес такими кружевами laughing
      ЛукичЪ
  6. Копчёный Сегодня, 14:39
    Ассоциация это хорошо, как гражданский брак, одни плюсы.
    Копчёный
  7. anjey Сегодня, 14:52
    вот плоды нашей бездарной или чьей то скрытой и планомерной политики и экономики,по идее это настоящая война новыми методами против России...
    мы одна из самых богатых ресурсами и технологиями страна,сделайте что бы бежали в нее а не от нее толстосумы вы наши от большого бизнеса и политики или вы не наши?
    anjey
  8. Егоза Сегодня, 14:54
    "Пустите Дуньку в Европу!" Бессмертная фраза Н. Погодина. Ничо! Европа от Украины скоро сама взвоет! tongue wassat laughing
    Егоза
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:27
      Цитата: Егоза
      Европа от Украины скоро сама взвоет!

      поляки уже начинают
      ЛукичЪ
  9. senima56 Сегодня, 15:57
    Пляшите гопака, хохлы!!!
    senima56
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