16:07 11 июля

Кабмин Рф ограничил закупку импортного оборудования для ГЛОНАСС

Правительство России расширило перечень иностранной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках, дополнив его оборудованием для ГЛОНАСС. Об этом говорится в постановлении , опубликованном на сайте кабинета министров.

В новый перечень запрещенной к закупкам радиоэлектроники также включили устройства для обеспечения безопасности или управления движением.

Кабмин Рф ограничил закупку импортного оборудования для ГЛОНАСС



Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением
- сообщается на сайте правительства.

В справке к документу поясняется, что расширение списка вызвано тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, не уступающих зарубежным аналогам.

В документе также говорится, что инициатива поможет повысить конкурентоспособность российской продукции, развить рынок микроэлектроники, а также снизить зависимость отечественного рынка от зарубежных товаров.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих систем глобальной навигации наряду с американской GPS. Развитием проекта занимается Роскосмос и компания «Российские космические системы». В настоящее время в России активно внедряется система экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является АО «ГЛОНАСС».

Использованы фотографии: http://vkrizis.ru/
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Комментарии 10

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  1. Самаритянин Сегодня, 14:12
    Давно пора! Принятое решение направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импортных товаров в сфере обеспечения безопасности и управления движением, развитие рынка микроэлектронной продукции.
    Самаритянин
    1. Копчёный Сегодня, 14:14
      Из за отсутствия конкуренции и спроса за границей будут выпускать только для России и по конской цене. Ничё, потерпим же.
      Копчёный
      1. Владимир16 Сегодня, 14:23
        Копченый, Вы о чем? Цена на буржуйский товар не конская? И что терпеть-то? Покупая товар произведенный за бугром Вы отправляете деньги за границу. Покупая отечественное Вы вкладываете в нашу страну.
        Какие лишения у Вас возникают при покупке нашего товара? Что терпеть собрались?
        И не говорите о конкуренции. Задумайтесь с кем конкурирует Армата в России и какой спрос на нее за границей?
        Владимир16
        1. cniza Сегодня, 14:26
          Цитата: Самаритянин
          в сфере обеспечения безопасности и управления движением, развитие рынка микроэлектронной продукции.


          В первую очередь это безопасность.
          cniza
        2. Копчёный Сегодня, 14:36
          Цена на буржуйский товар не конская, его много кто делает, есть конкуренция, всё упирается если только в курс валюты. У нас же будет одного предприятие, которое за куда большие деньги станет выпускать обосновывая это как угодно, они всё равно единственные.
          И да, я хочу чтобы бюджета страны хватило на большее кол-во изделий типа Арматы.
          Копчёный
  2. А1845 Сегодня, 14:21
    оборудованием для ГЛОНАСС
    аппаратурой ГЛОНАСС
    опять какая-то каша вместо новостей winked что запретили-то?
    закупать аппаратуру ГЛОНАСС у амеров - это бред, они ее не производят, у них GPS а не ГЛОНАСС, и у китайцев тоже своя система глобального позиционирования
    а перейти полностью на свою комплектуху, как во времена СССР - увы, нереально
    А1845
    1. alekc75 Сегодня, 14:26
      уверен что свою не можем?
      alekc75
    2. Tusv Сегодня, 14:53
      Цитата: А1845
      опять какая-то каша вместо новостей ￼ что запретили-то?

      А если напишут, что в блоке Н47658, заменена деталька К898989. Будет понятней? laughing
      Мне все понятно, что запрещаются части навигационного оборудования, которые запущены в серию. Так же сказано, что список запрета периодически пополняется. Наладили производство у себя - импортное в топку. И так шажочек за шажочком.
      Tusv
  3. винипух Сегодня, 15:09
    У меня в телефоне есть Глонас.
    винипух
    1. RUSOIVAN Сегодня, 15:38
      Сомневаюсь, скорее navstar
      RUSOIVAN
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