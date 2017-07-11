Кабмин Рф ограничил закупку импортного оборудования для ГЛОНАСС
Правительство России расширило перечень иностранной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках, дополнив его оборудованием для ГЛОНАСС. Об этом говорится в постановлении , опубликованном на сайте кабинета министров.
В новый перечень запрещенной к закупкам радиоэлектроники также включили устройства для обеспечения безопасности или управления движением.
В справке к документу поясняется, что расширение списка вызвано тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, не уступающих зарубежным аналогам.
В документе также говорится, что инициатива поможет повысить конкурентоспособность российской продукции, развить рынок микроэлектроники, а также снизить зависимость отечественного рынка от зарубежных товаров.
ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих систем глобальной навигации наряду с американской GPS. Развитием проекта занимается Роскосмос и компания «Российские космические системы». В настоящее время в России активно внедряется система экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является АО «ГЛОНАСС».
В новый перечень запрещенной к закупкам радиоэлектроники также включили устройства для обеспечения безопасности или управления движением.
Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением- сообщается на сайте правительства.
В справке к документу поясняется, что расширение списка вызвано тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, не уступающих зарубежным аналогам.
В документе также говорится, что инициатива поможет повысить конкурентоспособность российской продукции, развить рынок микроэлектроники, а также снизить зависимость отечественного рынка от зарубежных товаров.
ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих систем глобальной навигации наряду с американской GPS. Развитием проекта занимается Роскосмос и компания «Российские космические системы». В настоящее время в России активно внедряется система экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является АО «ГЛОНАСС».
Использованы фотографии: http://vkrizis.ru/
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