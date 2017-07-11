Экраноплан нового поколения создадут в РФ к 2020 году

На данный момент проработан перспективный многоцелевой корабль-экраноплан нового поколения "Чайка" А-050 водоизмещением 54 тонны и полезной нагрузкой 15 тонн, который может решать различные задачи – от грузоперевозок до спецзадач поиска и спасения, разведки и других. Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами – от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса,

Я даже не надеюсь, а уверен, потому что сейчас проводятся испытания, делаются необходимые расчеты, формируется задел, который позволит создать опытный образец,