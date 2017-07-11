Экраноплан нового поколения создадут в РФ к 2020 году
Новейший экраноплан «Чайка» водоизмещением 54 тонны будет создан в 2019-2020 годах, передает РИА Новости сообщение исполнительного директора компании «Радар ММС» Ивана Анцева.
Корабль может использоваться и министерством обороны.
По его словам, через несколько лет проект уже будет существовать «в железе».
Анцев также отметил, что у «Чайки» очень хороший экспортный потенциал, в том числе для поставки в Индию. У военных этой страны есть крылатые ракеты «БраМос», которыми можно вооружить экраноплан, пояснил он.
Экраноплан – высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Летит на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли, в пределах действия аэродинамического экрана.
Корабль может использоваться и министерством обороны.
На данный момент проработан перспективный многоцелевой корабль-экраноплан нового поколения "Чайка" А-050 водоизмещением 54 тонны и полезной нагрузкой 15 тонн, который может решать различные задачи – от грузоперевозок до спецзадач поиска и спасения, разведки и других. Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами – от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса,рассказал агентству Анцев.
По его словам, через несколько лет проект уже будет существовать «в железе».
Я даже не надеюсь, а уверен, потому что сейчас проводятся испытания, делаются необходимые расчеты, формируется задел, который позволит создать опытный образец,сказал директор.
Анцев также отметил, что у «Чайки» очень хороший экспортный потенциал, в том числе для поставки в Индию. У военных этой страны есть крылатые ракеты «БраМос», которыми можно вооружить экраноплан, пояснил он.
Экраноплан – высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Летит на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли, в пределах действия аэродинамического экрана.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Сафронов
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