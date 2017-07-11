16:06 11 июля

Экраноплан нового поколения создадут в РФ к 2020 году

Новейший экраноплан «Чайка» водоизмещением 54 тонны будет создан в 2019-2020 годах, передает РИА Новости сообщение исполнительного директора компании «Радар ММС» Ивана Анцева.



Корабль может использоваться и министерством обороны.


На данный момент проработан перспективный многоцелевой корабль-экраноплан нового поколения "Чайка" А-050 водоизмещением 54 тонны и полезной нагрузкой 15 тонн, который может решать различные задачи – от грузоперевозок до спецзадач поиска и спасения, разведки и других. Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами – от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса,
рассказал агентству Анцев.

По его словам, через несколько лет проект уже будет существовать «в железе».

Я даже не надеюсь, а уверен, потому что сейчас проводятся испытания, делаются необходимые расчеты, формируется задел, который позволит создать опытный образец,
сказал директор.

Анцев также отметил, что у «Чайки» очень хороший экспортный потенциал, в том числе для поставки в Индию. У военных этой страны есть крылатые ракеты «БраМос», которыми можно вооружить экраноплан, пояснил он.

Экраноплан – высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Летит на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли, в пределах действия аэродинамического экрана.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Сафронов
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Комментарии 19

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:57
    Беда экранопланов военного назначения в том, что им так и не определено точное назначение. То авторы хватались за идею транспортно десантных средств, то ударных версий. Но экраноплан он как утка - и пловец посредственный и летун не летун...
    Вождь краснокожих
    1. sabakina Сегодня, 15:06
      Цитата: Вождь краснокожих
      Но экраноплан он как утка - и пловец посредственный и летун не летун...

      Назарий, может Вы всё таки страуса имели в виду?

      А экраноплан Алексеева всё же для полета.
      sabakina
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
    Сколько копий было сломано о экранопланы!Наконец-то признали их необходимость?Надеюсь 54 тонны-это только да отработки концепции.Вот 540 тонн-это уже внушающее создание.Про "Орлёнка" не говорю.Как и о "Каспийских монстрах".Возможно,что-то новое пошло.Хорошо-бы.Анцев также отметил, что у «Чайки» очень хороший экспортный потенциал А для себя?Лет через ...дцать. angry
    ВЕРЕСК
    1. Fei_Wong Сегодня, 15:06
      Наконец-то признали их необходимость?

      Китайцы уже признали давно и вполне себе успешно делают.
      Fei_Wong
    2. sabakina Сегодня, 15:09
      Димыч, hi , у КМ 500 тонн и столько же брал. А "Чайка" она и есть чайка. И я не понимаю, чем их КМ и Орлёнок не устраивают? ТУ-95 до сих пор актуальны.
      sabakina
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:15
        Слава! hi Те разработки-как кости мамонта.Пора новое придумать.Более совершенное.У КМ-8 движков!Это технарям-просто повеситься.Плюс постоянный контроль их крепления к фюзеляжу.Представляешь-почти по 50 тыс.лошадей с каждого борта рвут корпус.Глаз да глаз нужен. drinks А Ту-95 существуют и проходят модернизацию.Кто-то есть,а кто-то нет.
        ВЕРЕСК
  3. Туз Бубен Сегодня, 15:00
    Чегой то я не всосал в мешанине "проводятся испытания и делаются расчёты".... Так проводятся, или только расчитываются ?
    Туз Бубен
    1. Туз Бубен Сегодня, 15:09
      Короче опять Уря статья...
      Туз Бубен
  4. Evgeniy667b Сегодня, 15:03
    Экранопланы самолетной схемы-это пройденный этап. Возрождать надо ЭКИП, который фактически был похоронен "Уральским Самородком", ЕБНом!
    Evgeniy667b
  5. Комментарий был удален.
  6. ydjin Сегодня, 15:08
    Это так же как ЭМ "Лидер" который в 2012 году хотели заложить в серию?
    ydjin
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:17
      Это так же как ЭМ "Лидер" который в 2012 году хотели заложить в серию В 12012-м. sad
      ВЕРЕСК
  7. новичок Сегодня, 15:19
    а как же проекты внуков “орлёнка“ то 1500 до 3000 тыс.? были ж новости, что вот вот запускают чуть ли не испытания?
    новичок
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:38
      до 3000 тыс. Три миллиона тонн? belay Было-бы неплохо. recourse
      ВЕРЕСК
      1. новичок Сегодня, 15:48
        да нет же. эт я неправильно буквы /цифры вставил. от1.5 до 3тонн.
        новичок
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:55
          Да я понял.Просто прикололся. recourse Прошу прощения. hi Но-3 тонны,это практически ничего для такой конструкции.По конструктивным показателям,экранопланы могут весить и по 12 тыс.тонн.И нести нагрузку в 8 тыс.тонн.Но-это из области фантастики.Нет таких движков,чтоб поднять машину над водой.Настоящая реальность-это вес самой машины не больше 600 тонн и загрузка-не более 300 тонн.Надеюсь-скоро увидим нечто.КМ-от него и работа идёт.
          ВЕРЕСК
          1. новичок Сегодня, 16:03
            я конечно не представитель мо, но вот думаю, что всё это хозяйство мо нужно, просто денег нет. вот и реанимируют проекты не спеша, избирательно, так сказать.
            новичок
  8. faiver Сегодня, 15:24
    господа опять впрягают телегу впереди лощади?
    faiver
  9. gridasov Сегодня, 15:41
    Все будет совсем не так как это думается многим. Вопрос только в том кому будут принадлежать прорывные решения в области создания двигателей и движителей.
    gridasov
  10. Atlant-1164 Сегодня, 15:57
    В России восстановят уникальный "Объект 787"
    Некогда секретная разработка — машина для ведения боев в городе «Объект 787» — имеет необычный вид: это танк, у которого амбразура орудия заварена, а по бокам башни располагаются две 30-мм автоматические пушки.






    Долгое время «Объект 787», или «Гадюка», хранился на «Кубинке», пока его не разукомплектовали и не оставили ржаветь под отрытым небом, пишет российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

    «Гадюка» была построена на базе танка Т-72Б. Для упрощения и удешевления конструкции ее создатели — опытный завод № 100 — отказались от управляемых ракет. Их заменили двумя блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8, по 6 пусковых в каждом. Короба блоков имели легкую противопульную защиту.
    Дополнительно к автоматическим пушкам боевая машина вооружалась четырьмя пулеметами: двумя 7,62-мм ПКТ и двумя 12,7-мм НСВТ.
    Atlant-1164
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