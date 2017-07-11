19:15 11 июля

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе

Пять экипажей противолодочных самолётов Ту-142 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота отработали навыки дозаправки топливом в воздухе во время учебно-тренировочных полётов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Дозаправка проводилась на высоте около 4 тыс. метров при скорости порядка 500 км/ч. Тренировки проходили в районе аэродрома базирования.

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе



В ходе полётов лётчики успешно взаимодействовали с самолётом-заправщиком Ил-78. Помимо выполнения задач по дозаправке в воздухе лётчики отработали совместное маневрирование на малых высотах.

Подобные полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки, во время которых противолодочный самолет Ту-142, имеющий взлетную массу 190 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78, весом 170 тонн, на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки
- сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Дозаправка топливом в полёте существенно увеличивает время и радиус действия, а также расширяет возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 6

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  1. Paranoid50 Сегодня, 17:04
    Навеяло: "Эй,Джонни, посмотри как заправляются эти русские! Что скажешь?
    -Чёрт побери,из головы всё вылетает,когда вижу эту "дуру"..." Диалог пилотов "Ориона" из к.ф. "Случай в квадрате 36-80"
    Paranoid50
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:05
    Хорош самолет, но не вечен -нужно и о замене в перспективе подумать.
    Изгоняющий либероидов
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:12
      но не вечен Судя по нынешним обстоятельствам в экономике(или как нам говорят),машина-вечна.Лет 50 ещё помурыжит некоторых.Жаль,что не можем.Уметь сделать и просто-сделать суметь,это большая разница.Нам говорят-денюшки не хватает.Возмите у "избранников народных" в Красноярске.Они тут себе в два раза зарплату увеличили.Всё радеют за народ.И икра не лезет в рот.Даже ночером не спиться.Все всё в думках-как народ?Недоели,недоспали,аль получку не получали?Вот стою я у окна,а в душе одна стезя-как там мелким-то живётся?Или думаю за зря?
      ВЕРЕСК
  3. Runoway Сегодня, 17:17
    Ну не новый концерт ансамбля "песни и пляски" уже хорошо! Что за новости,рутина бомберов
    Runoway
  4. Вздринчер Сегодня, 17:29
    Не понятно что в этой новости нового то? Обычная работа(служба)
    Вздринчер
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:03
    Видео хочу.Хоть это и рутина для лётчиков и нами виденная не один десяток раз,всё равно-видео треба.И не из Ю-туб,а настоящее.
    ВЕРЕСК
    1. Комментарий был удален.
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