Пентагон ознакомил немецких военных с возможностями F-35
Как сообщает агенство "Рейтер" , в понедельник и вторник в Бонне прошли встречи представителей Пентагона с немецкими военными, которых ознакомили со способами приобретения F-35 и рассказали о возможностях этого истребителя.
Германия, которая планирует заменить собственные устаревающие истребители Tornado, должна к середине 2018 года решить вопрос о том, начать ли новую программу разработки истребителей или купить уже существующие машины. В немецком военном ведомстве подчеркивают, что F-35 – лишь один из вариантов замены, а окончательное решение будет зависеть от того, как долго Tornado смогут продолжать использоваться в стране.
Отмечается, что решение приобрести американские истребители может столкнуться с сопротивлением в Германии, где сильно развита система профсоюзов. Кроме того, интерес Берлина к F-35 застал врасплох некоторых представителей европейской оборонной промышленности.
Еще в мае сообщалось, что ВВС Германии направили в США запрос о секретных данных по F-35, чтобы провести его оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей.
Также среди покупателей F-35 назывались Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Турция и Италия, задумались о его покупке Швейцария, Бельгия и Финляндия.
F-35, который уже попал в рейтинг самых неудачных истребителей - одна из самых дорогостоящих и неудачных программ Пентагона.
Германия, которая планирует заменить собственные устаревающие истребители Tornado, должна к середине 2018 года решить вопрос о том, начать ли новую программу разработки истребителей или купить уже существующие машины. В немецком военном ведомстве подчеркивают, что F-35 – лишь один из вариантов замены, а окончательное решение будет зависеть от того, как долго Tornado смогут продолжать использоваться в стране.
Отмечается, что решение приобрести американские истребители может столкнуться с сопротивлением в Германии, где сильно развита система профсоюзов. Кроме того, интерес Берлина к F-35 застал врасплох некоторых представителей европейской оборонной промышленности.
Еще в мае сообщалось, что ВВС Германии направили в США запрос о секретных данных по F-35, чтобы провести его оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей.
Также среди покупателей F-35 назывались Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Турция и Италия, задумались о его покупке Швейцария, Бельгия и Финляндия.
F-35, который уже попал в рейтинг самых неудачных истребителей - одна из самых дорогостоящих и неудачных программ Пентагона.
Использованы фотографии: http://armscom.net/
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