19:16 11 июля

Пентагон ознакомил немецких военных с возможностями F-35

Как сообщает агенство "Рейтер" , в понедельник и вторник в Бонне прошли встречи представителей Пентагона с немецкими военными, которых ознакомили со способами приобретения F-35 и рассказали о возможностях этого истребителя.

Германия, которая планирует заменить собственные устаревающие истребители Tornado, должна к середине 2018 года решить вопрос о том, начать ли новую программу разработки истребителей или купить уже существующие машины. В немецком военном ведомстве подчеркивают, что F-35 – лишь один из вариантов замены, а окончательное решение будет зависеть от того, как долго Tornado смогут продолжать использоваться в стране.

Пентагон ознакомил немецких военных с возможностями F-35



Отмечается, что решение приобрести американские истребители может столкнуться с сопротивлением в Германии, где сильно развита система профсоюзов. Кроме того, интерес Берлина к F-35 застал врасплох некоторых представителей европейской оборонной промышленности.

Еще в мае сообщалось, что ВВС Германии направили в США запрос о секретных данных по F-35, чтобы провести его оценку и сравнить с другими самолетами, которые могли бы заменить нынешний парк истребителей.

Также среди покупателей F-35 назывались Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Турция и Италия, задумались о его покупке Швейцария, Бельгия и Финляндия.

F-35, который уже попал в рейтинг самых неудачных истребителей - одна из самых дорогостоящих и неудачных программ Пентагона.

Использованы фотографии: http://armscom.net/
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Комментарии 44

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  1. Владимирец Сегодня, 16:48
    "ознакомили со способами приобретения F-35"

    Нал, безнал, кредит, меняем на мерседесы или соленую треску. smile

    "истребитель до сих пор не может наводить пушку на цель."

    Такое ощущение, что некоторые статьи на ВО пишут юные леди. belay
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 16:54
      Или лишь бы что то написать , про пушку понравилось. laughing
      cniza
      1. Комментарий был удален.
        1. cniza Сегодня, 17:25
          Такое ощущение, что некоторые статьи на ВО пишут юные леди


          Вот поэтому понравилось про "пушку" ... никак не прицелится. laughing
          cniza
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
      2. Partyzan Сегодня, 18:15
        это практическое применение маркетинга - и к автору и к матрасам
        которых ознакомили со способами приобретения F-35 и рассказали о возможностях этого истребителя
        Partyzan
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:01
      Ну ничего по-кочевряжидся немцы и купят, никуда не денутся! Израиль вон "купил" , значит все обязаны..Они вам электронику "по дешевке" обновят и все гуд будет! bully
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:14
        ОТДЕЛ! !! wassat Виталий, ты еще не в Израиле? ?? lol Гражданство не получил, почему??? what
        Изгоняющий либероидов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:01
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          ОТДЕЛ! !! wassat Виталий, ты еще не в Израиле? ?? lol Гражданство не получил, почему??? what

          Что ты меня все изгоняешь туда? Мне в России хорошо..Это они к нам все лезут на сайт с поучениями... wink
          ОТДЕЛ
    3. vovanpain Сегодня, 17:01
      в понедельник и вторник в Бонне прошли встречи представителей Пентагона с немецкими военными, которых ознакомили со способами приобретения F-35 и рассказали о возможностях этого истребителя.

      Вот так и гробится школа авиастроения,а немецкая школа была одной из лучших в мире. request
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 17:04
        Владимир , я думаю немцы найдут достойный выход и сохранят свое авиастроение.
        cniza
        1. Paranoid50 Сегодня, 17:09
          Цитата: cniza
          и сохранят свое авиастроение.

          Вполне возможно. Когда речь заходит о "национальном достоянии", тут немцы и правда "собираются в кучу",по крайней мере,пока. Так в 80-е спасли "Агфа", позже - "Опель"...
          Paranoid50
          1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:39
            А что, "Агфа" живёт и здравствует?
            Чёрный Полковник
          2. Комментарий был удален.
        2. Partyzan Сегодня, 18:16
          достойный выход и сохранят свое авиастроение.
          ксли матрасы по быстрому не найдут достойный вход laughing
          Partyzan
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:04
      Влвдимирец hi -угон забыли как средство преоритения lol укроинский вариант есть-вымаливание или выгавкивание wassat
      Изгоняющий либероидов
    5. сибиралт Сегодня, 17:18
      Да пусть покупают, им поляки будут не так страшны! laughing
      сибиралт
  2. винипух Сегодня, 16:49
    Израиль тоже работал над созданием. Пишут что там авионика израильсккая и крылья.
    А чем отличается F-35 от F-35I ?
    винипух
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:02
      Рабинович -разные версии с разным вооружением для разных задач!Так понятно, или разжевать, и в рот положить? ??
      Изгоняющий либероидов
  3. Толстоевский Сегодня, 16:51
    американские партнёры уже знакомили немецких военных с возможностями американской авиации на примере Дрездена
    Толстоевский
  4. Самогонщик Сегодня, 16:57
    невероятные возможности-гасите свою индустрию и ваши деньги дайте нам а взамен получете тарахтелку по своим боевым возможностям испод ф-16 но зато с меньшим радиусом действия-компенсация за всё ощущение что вы будете не первые разведённые-втюхали это и израилю laughing
    Самогонщик
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:01
    Пентагон ознакомил немецких военных с возможностями F-35 Кислородную маску не одевать.Выше 3-х тысячь не подниматься.Если что-встать в траверс русского Ан-2 и ийти на посадку по его указаниям.Хорошую глупость я состряпал.По поводу-Ан-2. Самогонщик.Ф-16,отличная машина.Как и Ф-14.За океаном-тоже не дураки живут.Ф-15,про неё вообще легенды израильские ходят.Ф-18,неплохая машина.И Ваш коммент-это вы с похмела или накурились?Последнее у нас непринято.
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:11
      Самобытное чувство юмора! Вам бы или если хочешь -тебе-юморески писать на сайте! good +++
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:24
        Не тот сайт,чтоб юморески писать.А так-хорошая идея.Приму к сведению.Если Ваш пост ко мне адресован.
        ВЕРЕСК
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:29
          Естественно к вам или тебе, человек под ником ВЕРЕСК hi
          Изгоняющий либероидов
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:47
            За совет-спасибо.Лучше на "ты".Если не против. hi
            ВЕРЕСК
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:52
              Всегда только" за "! hi drinks
              Изгоняющий либероидов
  6. Nil Сегодня, 17:09
    Мамой клянусь, самалот огонь! Пакупай, не самнивайся, загибаит всех кто лытает и ползает. В каждой кабине шлэм и Хэпи Милл дарю бэсплатно!!!
    Nil
    1. Евдоким Сегодня, 17:18
      Цитата: Nil
      Мамой клянусь, самалот огонь! Пакупай, не самнивайся, загибаит всех кто лытает и ползает. В каждой кабине шлэм и Хэпи Милл дарю бэсплатно!!!

      Тры тонна золота давай, и лэтай дарагой, толка масла мэнай. wassat
      Евдоким
  7. kpotr Сегодня, 17:14
    F-35, который уже попал в рейтинг самых неудачных истребителей - одна из самых дорогостоящих и неудачных программ Пентагона.

    А что за рейтинг и где его можно увидеть?
    kpotr
  8. mag nit Сегодня, 17:14
    А почему покупают эти неудачные самолёты?
    mag nit
    1. Shahno Сегодня, 17:19
      Наверное потому что людям выгодно покупать то что называют неудачным.
      Shahno
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:33
        Павел hi -просто у каждого свой взгляд на вещи, те кто покупает или хотят купить обычно уделяют внимание только позитивной состовляюшей! soldier
        Изгоняющий либероидов
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 17:43
        Shahno Сегодня, 17:19 ↑ Новый
        Наверное потому что людям выгодно покупать то что называют неудачным.
        И в чём же выгода, приобретая Ф-35?
        Чёрный Полковник
        1. Fei_Wong Сегодня, 17:59
          И в чём же выгода, приобретая Ф-35?

          В том, что евреям всё равно ничего лучшего не продадут (а из своих леталок у них только дроны). Поэтому - хотя бы так.
          Fei_Wong
  9. sgazeev Сегодня, 17:41
    Мессершмит с Хенкелем переворачиваются в гробу.Дожила немчура до ручки. drinks
    sgazeev
    1. Fei_Wong Сегодня, 18:00
      Курта Танка забыли. А ведь именно его поздние истребители и были лучшими во всём Третьем Рейхе. Тот же FW Та 152. Вершина развития поршневой авиации.
      Fei_Wong
      1. Fei_Wong Сегодня, 18:19
        Кстати, очень хорошая статейка о Танке, советую почитать, кто ещё не.
        http://www.airpages.ru/lw/gs_fw.shtml
        Fei_Wong
  10. sabakina Сегодня, 17:44
    F-35, который уже попал в рейтинг самых неудачных истребителей - одна из самых дорогостоящих и неудачных программ Пентагона.

    Ха, вы это евреям скажите! Пейсами закидают!
    sabakina
    1. Partyzan Сегодня, 18:22
      Пейсами закидают!

      Partyzan
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:31
      Тихо-тихо-тихо.Иначе-первым врагом израиля будешь,которого они пригласят для борьбы с неудачныи истребителями. winked
      ВЕРЕСК
  11. Стройбат запаса Сегодня, 17:48
    О как... "Ознакомили с возможностями Фу-35"... Как я понял из статьи, ознакомили с порядком покупки и показали компьютерный рекламный ролик. Скромно умолчав, что этот комплект конфликтующих технологий если и станет истребителем, то устаревшим на момент покупки. И весьма слабо летающим.
    Стройбат запаса
  12. Atlant-1164 Сегодня, 17:49
    интересно в нем парктроники стоят? или камеру заднего вида уже в опции. и стоит ли на нем датчик дождя..немцы они такие.им строго фарш S класса подавай.
    Atlant-1164
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:57
      Камера заднего вида пленочная wassat Сиденье -китайский дермотин wassat обмотанный скотчем lol Зато в комплекте канистра шнапса wassat полная...пока... wassat
      Изгоняющий либероидов
  13. APASUS Сегодня, 17:57
    Можно смело констатировать, что американцы через Меркель смогли подмять под себя не только всю политику Германии,но и ВПК страны потихоньку переходит на закупки американского вооружения.
    APASUS
  14. Приговор Сегодня, 18:10
    Кто тут в суе упомянул F-35?... laughing Сейчас тут половина беглых в солнечный Израиль мастрyбировать будет... wink
    Приговор
  15. Cataphract Сегодня, 18:36
    F-35, который уже попал в рейтинг самых неудачных истребителей - одна из самых дорогостоящих и неудачных программ Пентагона.

    хватит использовать запрещенные препараты уважаемые аффторы. Кем признано? На ВО всем форумом голосовали?
    Cataphract
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