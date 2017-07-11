Глава ОУН грозится выставить полякам счёт за геноцид украинцев
Как пишет украинское издание "Вести" , глава запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак заявил, что Киев должен выставить Польше счет за геноцид украинцев.
Так Червак отреагировал на прошедшие 9 июля в Варшаве памятные мероприятия по поводу годовщины Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны.
В траурной акции 9 июля в польской столице приняли участие представители правительства страны, депутаты сейма, члены общественных организаций. Участники мероприятия несли плакаты с надписями «Стоп Бандера», «Помним Волынь» и скандировали: «Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим». Некоторые из присутствующих надели нарукавные повязки с надписью «Польский Львов».
В июле 2016-го сейм Польши признал массовые убийства, совершенные боевиками ОУН на Волыни в 1943 году, геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.
Операция «Висла» — проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. В результате в Польше было фактически разгромлено подполье ОУН. В 1990 году парламент Польши осудил эту акцию.
ОУН* - запрещена в России
Так Червак отреагировал на прошедшие 9 июля в Варшаве памятные мероприятия по поводу годовщины Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны.
У нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции "Висла". Поляки думают, что "восстановили справедливость". На самом деле— предали украинцев. Польша заболела шовинизмом— высказал мнение глава ОУН.
Призываю прекратить тратить время на поиски "компромиссов", прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность— добавил Червак.
В траурной акции 9 июля в польской столице приняли участие представители правительства страны, депутаты сейма, члены общественных организаций. Участники мероприятия несли плакаты с надписями «Стоп Бандера», «Помним Волынь» и скандировали: «Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим». Некоторые из присутствующих надели нарукавные повязки с надписью «Польский Львов».
В июле 2016-го сейм Польши признал массовые убийства, совершенные боевиками ОУН на Волыни в 1943 году, геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.
Операция «Висла» — проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. В результате в Польше было фактически разгромлено подполье ОУН. В 1990 году парламент Польши осудил эту акцию.
ОУН* - запрещена в России
Использованы фотографии: http://polska-kaliningrad.ru/
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