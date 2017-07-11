22:06 11 июля

Глава ОУН грозится выставить полякам счёт за геноцид украинцев

Как пишет украинское издание "Вести" , глава запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Богдан Червак заявил, что Киев должен выставить Польше счет за геноцид украинцев.

Так Червак отреагировал на прошедшие 9 июля в Варшаве памятные мероприятия по поводу годовщины Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

У нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции "Висла". Поляки думают, что "восстановили справедливость". На самом деле— предали украинцев. Польша заболела шовинизмом
— высказал мнение глава ОУН.


Глава ОУН грозится выставить полякам счёт за геноцид украинцев


Призываю прекратить тратить время на поиски "компромиссов", прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность
— добавил Червак.

В траурной акции 9 июля в польской столице приняли участие представители правительства страны, депутаты сейма, члены общественных организаций. Участники мероприятия несли плакаты с надписями «Стоп Бандера», «Помним Волынь» и скандировали: «Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим». Некоторые из присутствующих надели нарукавные повязки с надписью «Польский Львов».

В июле 2016-го сейм Польши признал массовые убийства, совершенные боевиками ОУН на Волыни в 1943 году, геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

Операция «Висла» — проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. В результате в Польше было фактически разгромлено подполье ОУН. В 1990 году парламент Польши осудил эту акцию.

ОУН* - запрещена в России

Использованы фотографии: http://polska-kaliningrad.ru/
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Комментарии 42

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  1. Владимирец Сегодня, 20:12
    "У нас хватит мужества выставить счет за все обиды"

    Пральна, Богдаша, пока твои други в Польше на клубнику панов будут гадить из мести, ты посольство поджигай. yes
    Владимирец
    1. Partyzan Сегодня, 20:19
      ну вот нашли новых ворогов
      Partyzan
      1. cniza Сегодня, 20:32
        Ну что подерутся или нет ? , думаю США пока остудит обе стороны , но пока.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 20:39
          но наверное не долго
          Partyzan
          1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 20:53
            Интересно, а мерикосы, глядя на свидомых, не выставят-ли счёт японцам за "Малыша" и "Толстяка"...
            товарищ ШУХЕР
      2. Orionvit Сегодня, 20:38
        Насчёт Бандеры героя, это где как. А по поводу заработал, если пулю в голову, тогда да. Слава Советским чекистам.
        Orionvit
    2. vovanpain Сегодня, 20:23
      Богдан Червак заявил, что Киев должен выставить Польше счет за геноцид украинцев.

      А вы АТО им обьявите yes а то ишь распоясались, laughing Вот этих животных,если переплюются,ни капли не жалко и чем больше рыл они друг другу набьют,тем и лучше. yes Друг друга стоят.
      vovanpain
      1. Anarchist Сегодня, 20:26
        Фашисты тупые, причём с обоих сторон...
        Anarchist
        1. Orionvit Сегодня, 20:41
          И кто это сурово покарал националистов? Сталин? "Кровавая гэбня"? При Хрущёве, все чудесно вышли из лагерей, живые и здоровые. Вешать надо было, за доказанные преступления.
          Orionvit
          1. Anarchist Сегодня, 20:55
            Вам и карты в руки. С превеликим удовольствием посмотрю на кары...
            Anarchist
          2. Roma-1977 Сегодня, 22:04
            Имеется ввиду, что покарал русских "националистов", то есть учёных, отказывавшихся принимать концепцию "братских народов" вместо "триединого народа". А местных "свидомых" неучей наоборот: ставил начальниками над людьми с мировыми именами, "великодержавными шовинистами".
            Roma-1977
    3. Дуплет Сегодня, 20:27
      История повторяется, скоро воевать начнут,друг с другом, а нам опять подзатыльники раздавать.. и тем.. и этим))
      Дуплет
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:51
        Эх наивные ..Ведь Вас и Нас давно к этому вели! Травля народов продолжается и с размахом..

        Мы то в России все же поняли вовремя...Кто и что за этим стоит! Сопротивляемся как можем...
        Стыдно и обидно, что до токового нас довели .."Разделяй и влавствуй!"
        ОТДЕЛ
        1. sabakina Сегодня, 21:58
          Виталий, а там когда нибудь нас вообще любили? С детских лет помню ихнее "москали голодные приехали".
          sabakina
      2. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 20:59
        России не стоит вообще вмешиваться в эти разборки, хотя можно и подкинуть дров в костерок вражды между салоедами и ляхами, раскрыв архивы КГБ с документами о зверствах обеих сторон.
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
        1. Дуплет Сегодня, 21:09
          Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
          России не стоит вообще вмешиваться в эти разборки, хотя можно и подкинуть дров в костерок вражды между салоедами и ляхами, раскрыв архивы КГБ с документами о зверствах обеих сторон.

          Не можно, а нужно...
          Дуплет
          1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 21:33
            Только ВВП чего-то медлит, хотя может просто ждет удачного момента. Раскрытие исторической правды необходимо и народу России, чтобы у него больше не было никаких иллюзий насчет братьев-славян.
            КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
            1. Дуплет Сегодня, 21:41
              Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
              олько ВВП чего-то медлит, хотя может просто ждет удачного момента

              ВВП зависит от элиты, которая не горит желанием расставаться с непосильно нажитым и вообще с той жизнью, которую они ведут.. Если ВВП пойдет на этот шаг, он очень сильно будет рисковать, а наш президент не любит этого, Крым-странное исключение..
              Дуплет
  2. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:13
    черваки они и есть червяки,мозг на уровне нервного ганглия))
    Ратник с пулеметом
  3. 210окв Сегодня, 20:14
    Давай "мужественный"..Выстави счет.Потом будешь прятаться по лесам в Волыни когда это все полякам отойдет..
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 20:24
      тирания должна процветать
      Partyzan
      1. Orionvit Сегодня, 20:45
        Это точно Платон? Хотя, какая разница, всё равно правда.
        Orionvit
    2. ЛукичЪ Сегодня, 20:26
      Цитата: 210окв
      Давай "мужественный"..Выстави счет.

      так они уже монголам за нашествие умудрились счёт выставить laughing монгольский посол согласился оплатить счёт, если украинская сторона предоставит паспортные данные потерпевших laughing
      ЛукичЪ
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:15
    Глава ОУН грозится выставить полякам счёт за геноцид украинцев
    Пусть выставляет.Можете еще поляков наловить в зоне АТО.Совсем недавно инфа была и на ВО, что поляки туда припёрлись
    Наблюдатель2014
  5. volodya Сегодня, 20:21
    Вот оно как оказывается было,это оказывается поляки убивали бандеровцев!!!
    volodya
    1. Владимирец Сегодня, 20:27
      Цитата: volodya
      Вот оно как оказывается было,это оказывается поляки убивали бандеровцев!!!

      Бандеровцев убивали все: поляки, русские... Только бандеровцы никого не убивали. Собирает, бывало, бандеровец гербарий, ну или занимается скотоложе..., тьфу, скотоводством, обязательно какой-нибудь поляк выскочит, чтобы его убить. recourse
      Владимирец
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 20:32
    Монголам уже попытались счёт предьявить. wassat
    ВЕРЕСК
  7. 3vs Сегодня, 20:38
    Да бросьте, хо-хлы с пшеками с удовольствием Wyborowa с салом выпьют и закусят, чтобы России не Земле
    не стало!
    Но, как там в Новом Завете:
    "Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь;.
    трудно тебе идти против рожна."
    Россия и есть то "рожно", на которое напорется всякий биомусор, попёрший против своего Создателя...
    3vs
  8. Sonet Сегодня, 20:41
    Украинские националисты обиделись на польских националистов за то что те обиделись на то что те гордятся своими националистами:)
    Sonet
  9. kefan Сегодня, 20:45
    Да мало ли что там ляпнул очередной нацистский из 404, в общем новость ни о чем.
    kefan
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:00
      Цитата: kefan
      Да мало ли что там ляпнул очередной нацистский из 404, в общем новость ни о чем.

      Ну не скажите..Сейчас Украина это ОУН! И если ее с Россией не удалось стравить, то теперь и с Польшей пытаются! Эти упыри бандеровские , просто так не говорят...
      ОТДЕЛ
  10. Толстоевский Сегодня, 20:49
    предать предателя, это предательство или нет?
    Толстоевский
  11. Стройбат запаса Сегодня, 20:50
    Что паны, что холопы, как из одной пробирки
    Стройбат запаса
  12. farik68 Сегодня, 20:50
    Родственники не могут разобраться кто прав кто виноват....???
    farik68
  13. винипух Сегодня, 20:52
    У России под носом тут фашизм уже развивается, как это допустили?
    Как бы не состоялась новая Германия. Как и Сталин сопли жевать не надо.
    винипух
    1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 21:09
      Новой Германии из этого компоста не будет при любом раскладе, даже американские деньги тут не помогут. Построить аналог Сомали или европейский эквивалент Афганистана они, конечно же, могут, но не более того. Чистильщики унитазов, собиратели клубники и свинопасы принципиально не могут построить что-то сильное и внушающее уважение/страх, поэтому сравнивать их с немцами нельзя. Немецкая культура и наука стали фундаментом Третьего Рейха, а деньги американских банкиров лишь ускорили процесс его создания.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  14. APASUS Сегодня, 20:55
    Польша так усердно поддержала Майдан ,так тщательно помогала тащить Украину в ЕС в надежде на то что сможет восстановить свою власть над страной.Польше нужны новые холопы! Поляки так и не поняли когда украинцы перестали быть холопами и захотели стать панами.Власть Украины строилась на основе националистической идеологии ,а не европейской и поляки это долго не хотели признавать,вырастили себе монстра.
    APASUS
  15. anjey Сегодня, 20:58
    У нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции "Висла".
    бедные украинцы все их забижали начиная от скифов и греков Причерноморья ,римлян ,византийцев ,турок,.ханом Батыем и монгольским игом и кончая народами и тиранами современности -пришло время всем выставить счет и сушествовать безбедно не одну сотню лет на эти деньги....
    anjey
  16. Евгений Стрыгин Сегодня, 21:00
    пускай грызутся.
    Евгений Стрыгин
  17. лысова Сегодня, 21:00
    Пускай глотки "друг"- "другу" перегрызут - одним ... измазаны.
    лысова
  18. Govorun Сегодня, 21:01
    Глава ОУН грозится выставить полякам счёт за геноцид украинцев
    Да пусть они друг другу счета выставляют,а мы посмотрим у кого это быстрее получится...
    Govorun
  19. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:07
    Че то девочки поругались не на шутку wassat даже наличие "общего врага "жизнь не улучшает crying видать, помидоры то завяли полностью crying и любовь уже не греет crying
    Изгоняющий либероидов
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