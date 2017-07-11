Глава ОУН грозится выставить полякам счёт за геноцид украинцев

У нас хватит мужества выставить счет за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции "Висла". Поляки думают, что "восстановили справедливость". На самом деле— предали украинцев. Польша заболела шовинизмом

Призываю прекратить тратить время на поиски "компромиссов", прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность