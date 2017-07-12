10:11 12 июля

Европа любит Лукашенко: критика белорусской ситуации с правами человека выброшена в мусор

Иностранные парламентарии «приятно удивлены» тем, что увидели в Белоруссии, похвастался министр иностранных дел республики Владимир Макей. Видимо, так оно и есть: отныне Европа любит Беларусь. Былая острая критика ситуации с правами человека и свободами забыта.

Минувший саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске чётко показал перемену отношения ЕС к Белоруссии и президенту Лукашенко. Польское издание «Gazeta Wyborcza» отмечает как факт нечто потрясающее: ПА ОБСЕ закрыла глаза на нарушение прав человека и фальсификацию выборов в Беларуси. Похоже, новый тренд обусловлен желанием европейцев вести диалог с господином Лукашенко.

В итоговой декларации, принятой на саммите, полностью отсутствует критика на ситуацию с нарушениями прав человека в Белоруссии. Критическая часть, включённая в специальное решение «О ситуации в Восточной Европе», была заблокирована постоянным комитетом политики ОБСЕ. Помимо Беларуси, там шла речь о властях России и Азербайджана.


Европа любит Лукашенко: критика белорусской ситуации с правами человека выброшена в мусор

AP Photo / Sergei Grits, Pool (фрагмент)


Среди прочего Минск был обвинён в фальсификации результатов выборов, преследовании независимых средств массовой информации, нарушении прав человека. Кроме того, европейцы призывали белорусские власти реабилитировать всех политических заключённых, внести изменения в законодательство, запрещающее мирные демонстрации, и принять меры для проведения в стране честных выборов.

Белорусские парламентарии заявили, что не поддерживают включение этого документа в итоговую декларацию саммита. Минск счёл тон документа агрессивным, неконструктивным и нацеленным на вмешательство в развитие диалога между Беларусью и Западом. Тем не менее, 43 делегата проголосовали «за» включение критики в итоговую декларацию, но столько же проголосовало «против». В соответствии с правилами критическая часть отправилась в мусорную корзину.

«Официальная делегация чуть не запрыгала от радости», — комментирует событие независимое белорусское агентство «БелаПАН».

Зато представители оппозиции были разочарованы. «Те дни, когда Запад был другом белорусской демократии, уходят. Белорусская власть получила поддержку не только депутатов из авторитарных государств, но и от европейских левых», — отметил Анатолий Лебедько, лидер Объединённой гражданской партии. По его мнению, это своего рода сигнал для белорусских властей: отныне устранение критических меток в виде прав человека и выборов может означать готовность Запада к политике закрытых глаз в отношении деятельности белорусского правительства.

Решение парламентариев, разумеется, не означает, что на ситуацию с правами человека в России Европа тоже готова закрыть глаза. Очевидно, Белоруссия целенаправленно уводится с орбиты Москвы и вовлекается в орбиту Запада. Несколько лет тому назад подобное положение дел немыслимо было бы и вообразить.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 51

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  1. виктор н Сегодня, 07:17
    Поняли, что Лукашенко готов способствовать нагадить России! Вот что ценят более всего - угодил!
    виктор н
    1. KUOLEMA Сегодня, 07:22
      Да ждем очередного витка батькиного восьмерения
      KUOLEMA
      1. НасРать Сегодня, 08:32
        .
        Цитата: KUOLEMA
        Да ждем очередного витка батькиного восьмерения


        Союзник тот ещё !!! bully

        Четверо из шести белорусских депутатов, участвовавших в прошедшем в Минске заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, поддержали итоговую декларацию, включавшую в себя, помимо прочего, осуждение «агрессии России против Украины»

        Текст документа, принятого 9 июля в Минске, содержит заявление «об осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе». В нем Россия также настоятельно призывается «прекратить спонсирование террористической деятельности на Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через не подконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы».
        НасРать
    2. Anarchist Сегодня, 07:23
      "Бойся данайцев, дары приносящих"...
      Особенно ввиде печенья...
      Anarchist
    3. сибиралт Сегодня, 07:42
      Пусть многовекторный порадуется, что ОБСЕ не забыли у кого они были в гостях. Посмотрим что они заговорят, когда начнутся совместные учения в Белоруссии.
      сибиралт
    4. vkl.47 Сегодня, 08:09
      Белоруссия им нужна так же как и украина.сделать антироссию с последующим развалом страны.сделать из них зависимых от запада наркоманов
      vkl.47
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:18
    Готовят майдан? Бойся врагов, когда они начинают тебя хвалить. Значит, нащупали слабину tongue
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:29
      Сейчас сбегутся белорусофобы и с радостью начнут поливание грязью ...
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 07:50
        hi
        Цитата: bouncyhunter
        Сейчас сбегутся белорусофобы и с радостью начнут поливание грязью ...

        Ага, щас...найдешь вас, как же, чуть что и в леса и весь "навоз" приходится на поля выбрасывать. Видимо от того то бульба так у вас и растет...
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:57
          hi
          Цитата: svp67
          Ага, щас...найдешь вас, как же, чуть что и в леса

          Так на то мы и партизанский край .
          Цитата: svp67
          весь "навоз" приходится на поля выбрасывать.

          Так ведь чтобы "обнавозить" партизана , его надо сначала найти .
          Цитата: svp67
          Видимо от того то бульба так у вас и растет...

          Далеко не везде , кстати .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 07:59
            Цитата: bouncyhunter
            Далеко не везде , кстати .
            Ну после этой статьи ареал распространения картошки явно увеличится... Господи, ну не зря же народ давно понял, что "бей своих, чтобы чужие боялись"
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:04
              Цитата: svp67
              Господи, ну не зря же народ давно понял, что "бей своих, чтобы чужие боялись"

              Если я правильно Вас понял , то можно ещё и так сказать : "Милые бранятся - только тешатся" .
              bouncyhunter
              1. svp67 Сегодня, 08:06
                good
                Цитата: bouncyhunter
                Если я правильно Вас понял , то можно ещё и так сказать : "Милые бранятся - только тешатся" .
                Как я был бы РАД, нет СЧАСТЛИВ, что бы именно так и было. drinks
                svp67
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:08
                  Цитата: svp67
                  Как я был бы РАД, нет СЧАСТЛИВ.

                  Искренне разделяю Ваши чувства ! hi drinks
                  bouncyhunter
              2. cniza Сегодня, 08:10
                Паша доброе утро! hi
                Пошла очередная волна по расколу , причем стараются все кому не лень , но мы то понимаем что все их потуги - это только испорченный воздух.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
                  Цитата: cniza
                  Пошла очередная волна по расколу , причем стараются все кому не лень

                  Как жаль , Витя , что далеко не все это понимают как в России , так и в Беларуси .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 08:18
                    Паша , и жаль то что многих используют в слепую , особенно молодежь.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
                      Хватает тех , кто вместо здравых размышлений бросается на красную тряпку .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 08:22
                        К сожалению , ты прав и как с ними поступать ты тоже хорошо знаешь.
                        cniza
      2. ЛукичЪ Сегодня, 07:51
        Цитата: bouncyhunter
        Сейчас сбегутся белорусофобы и с радостью начнут поливание грязью ...

        так ведь какой праздник. Привет Павел hi
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:58
          Привет , Сергей ! hi Да , только дай повод - "доброжелатели" всегда найдутся .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:11
            Вот ведь неугомонные , никак не поймут - Белоруссия и Россия это не их "огород".
            cniza
      3. Partyzan Сегодня, 07:55
        Похоже, новый тренд обусловлен желанием европейцев вести диалог с господином Лукашенко.
        бесплатный сыр - только в мышеловке hi
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 08:27
          Не будет здесь майдана! Здесь еще партизанские землянки не заросли, а мы будем привечать эту нацистскую сволочь? Здесь еще помнят бандеровцев, сжигающих деревни вместе с людьми! А не признает открыто Крым и т.д. потому, что завтра Польша вспомнит о некогда принадлежавшей ей Гродненской области, Брестской и части Витебской!!! Дальше печеньки-и вперед!!! Хотя и это невозможно, у нас большое количество спецподразделений различных ведомств, и подготовлены они серьезно, и приказ не заставит себя ждать! И народ толерантный, дома на диване обсуждать будут кого и как угодно, на майдан выходить---нет, работа-деревня(дача)-дети(внуки)!!! Как-то так!
          Подрезчик
          1. Partyzan Сегодня, 08:46
            Не будет здесь майдана!
            потому что все майданутые - либо сидят, либо сбежали
            Partyzan
            1. Подрезчик Сегодня, 08:50
              Вот, вот! Приветствую, Володя! А выйдут на майдан-закопаем!!!
              Подрезчик
              1. Partyzan Сегодня, 09:19
                А что с них взять, надо отправлять на принудительные работы wassat
                Partyzan
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:24
    Ничего писать не стану -жду на сайте объективной информации от самих белорусов! hi
    Изгоняющий либероидов
    1. Подрезчик Сегодня, 07:34
      Обьективная информация простая-да, попытаются увести Минск от Москвы! Однако АГЛ далеко не глуп, и понимает, экономика диктует политику! Каждый день с экранов-нечего забивать склады, модернизация и торговля! А основной торговый партнер (и в военной сфере тоже!)-Россия! Потрындеть-поторговаться---это он любит, но майдана здесь не будет!!!
      Подрезчик
      1. виктор н Сегодня, 09:01
        Допускаемые Лукашенко ошибки во внутренней и внешней политике, в экономике неизбежно будут способствовать ускоренному произрастанию поколения майданутых. Внимательно оглядитесь! Это уже происходит и выражается, прежде всего, в росте русофобии - нам это уже видно невооружённым глазом. И прежде всего - русофобия самого Лукашенко.
        Дай бог населению Белоруссии мира, благополучия, благоразумия!
        виктор н
        1. stalkerwalker Сегодня, 09:36
          Цитата: виктор н
          Допускаемые Лукашенко ошибки во внутренней и внешней политике, в экономике неизбежно будут способствовать ускоренному произрастанию поколения майданутых. Внимательно оглядитесь! Это уже происходит и выражается, прежде всего, в росте русофобии - нам это уже видно невооружённым глазом. И прежде всего - русофобия самого Лукашенко.

          Согласен.
          Всё начинается с малого, как когда-то в одной Богом забытой стране был написан пасквиль о том, что дескать украинцы - это не русские. И торговали с ними, и не пытались лезть в внутреннюю политику. Финал известен.
          stalkerwalker
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    отныне Европа любит Беларусь

    А почему не залюбить если Лукашенко оказывается всей душой за возвращение Крыма Украине, вдруг вспомнил про демократию и международное право. Для запада очередной Янукович готовый сначала поверить, а потом отдать страну на растерзание за виртуальные выгоды для себя. Поведение этого "лидера" становится не только подленьким, но и опасным для России. По поводу его подлянок России можно привести множество примеров за последние три года.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:39
      Гена , привет ! hi Мне эта статья очень напоминает забивание очередного клина между Беларусью и Россией . Да , Бацька странно иногда поступает , но ведь мы-то всей подноготной не знаем и видим только надводную часть айсберга ? Я его не осуждаю и не оправдываю , просто не надо забывать что у Бацьки на первом месте интересы Беларуси . Примерно то же сказал С.В.Лавров , отвечая на вопрос по поводу высказываний и действий А.Г.Лукашенко .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:49
        Паша, привет hi Нельзя забить более сильный клин, чем тот, которым начал пользоваться Лукашенко. Ты вот пишешь
        у Бацьки на первом месте интересы Беларуси
        , а давай рассуждать трезво. За счет кого и в ущерб кому ваш бацька так болеет за интересы Беларусии? Правильно, исключительно за счет России и при этом не стесняясь поддерживает хунту на Украине, подстраивается под Европа не гнушаясь упомянуть Крым. Так кто он после этого. Не хочется, чтобы у вас случилось то, что случилось на Украине, но и тошно уже смотреть на "хитропопую политику" Лукашенко.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:52
          Цитата: rotmistr60
          Не хочется, чтобы у вас случилось то, что случилось на Украине

          Этого точно не будет - сам же Лукашенко этого и не допустит .
          Цитата: rotmistr60
          тошно уже смотреть на "хитропопую политику" Лукашенко.

          Тут без комментариев . wink
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:04
            Этого точно не будет

            Чего вам искренне и от всего сердца желаю. Остается только пожелать - держитесь.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:05
              А куда же мы денемся ? soldier
              bouncyhunter
              1. виктор н Сегодня, 09:08
                Будьте внимательнее! Всё подспудное неизбежно проявляется в реалиях. За словесными извержениями пускается пыль в глаза.
                Мы уже видим тревожные симптомы, а Вы ещё их не замечаете.
                Будьте бдительны, не упустите время. И да не сотворите себе КУМИРА!
                виктор н
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
                  Спасибо за добрый совет . hi
                  bouncyhunter
                  1. Подрезчик Сегодня, 09:27
                    Видишь, Паша, народ уже видит тревожные симптомы, а мы здесь живем-и...не замечаем! Учения-вместе, торговать-вместе, парад-вместе, каждый день делегации российских регионов-вместе, а мы...не замечаем!!!
                    Подрезчик
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
                      Вот такие мы "незрячие" , Саня . wink
                      bouncyhunter
          2. Околоточный Сегодня, 09:27
            Паша, привет!
            Тут без комментариев .

            Правильно, "Старший брат следит за тобой". wink
            Околоточный
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
              Здрав будь , Лёша ! hi
              Цитата: Околоточный
              "Старший брат следит за тобой"

              Как говорил Митяй в "Сватах" : "Та на здоровьичко !" . wink
              bouncyhunter
  5. kvm Сегодня, 07:41
    Европа любит Лукашенко:
    что весьма напрягает, их лЯбОВВВ страшнее прямой агрессии
    kvm
    1. Комментарий был удален.
    2. Partyzan Сегодня, 08:06
      Как бы свадьбы не вышло
      Partyzan
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:02
        Цитата: Partyzan
        Как бы свадьбы не вышло

        А кто жених ?
        Uncle Lee
        1. Partyzan Сегодня, 09:21
          А кто жених ?
          вопрос конечно интересный, laughing
          Partyzan
  6. drunkram Сегодня, 09:09
    ждем вонючую кучку от батьки и печеньки
    drunkram
  7. Guerilla Сегодня, 09:29
    Цитата: bouncyhunter
    Так ведь чтобы "обнавозить" партизана , его надо сначала найти

    Звали? Тут я.
    Не кипишите, усё будзе добра. Мы насмотрелись на соседей, прививка есть...
    ...Надеюсь...
    Guerilla
  8. Bert Сегодня, 10:01
    Цитата: bouncyhunter
    Гена , привет ! hi Мне эта статья очень напоминает забивание очередного клина между Беларусью и Россией . Да , Бацька странно иногда поступает , но ведь мы-то всей подноготной не знаем и видим только надводную часть айсберга ? Я его не осуждаю и не оправдываю , просто не надо забывать что у Бацьки на первом месте интересы Беларуси . Примерно то же сказал С.В.Лавров , отвечая на вопрос по поводу высказываний и действий А.Г.Лукашенко .

    Вот речь умного человека. О чем должен в первую очередь настоящий президент? О своём народе и стране. У него просто выхода нет как в Европу заглядывать. Не от хорошей жизни. У них ни нефти ни газа только бульба да трактора с белазами.Воссоеденись с Россией и бульба с Египта станет дешевле чем выращеная дома . вот интересно Россия усилила контроль за продуктами питания поступающих из Белоруссии. В то же время Китай только высоко качественные помидоры. По полгода на витрине лежат как сегодня сорвали. Ничего их не берет. Резиновые что ли.
    Bert
  9. Egorovich Сегодня, 10:07
    Проститутка,сидящая на двух стульях.Быстро переметнется туда,где на данный момент выгоднее или больше заплатят.Таких друзей лучше держать за порогом.Постоянное виляние белорусским задом.Позорище!!!
    Egorovich
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