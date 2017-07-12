Европа любит Лукашенко: критика белорусской ситуации с правами человека выброшена в мусор
Иностранные парламентарии «приятно удивлены» тем, что увидели в Белоруссии, похвастался министр иностранных дел республики Владимир Макей. Видимо, так оно и есть: отныне Европа любит Беларусь. Былая острая критика ситуации с правами человека и свободами забыта.
Минувший саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске чётко показал перемену отношения ЕС к Белоруссии и президенту Лукашенко. Польское издание «Gazeta Wyborcza» отмечает как факт нечто потрясающее: ПА ОБСЕ закрыла глаза на нарушение прав человека и фальсификацию выборов в Беларуси. Похоже, новый тренд обусловлен желанием европейцев вести диалог с господином Лукашенко.
В итоговой декларации, принятой на саммите, полностью отсутствует критика на ситуацию с нарушениями прав человека в Белоруссии. Критическая часть, включённая в специальное решение «О ситуации в Восточной Европе», была заблокирована постоянным комитетом политики ОБСЕ. Помимо Беларуси, там шла речь о властях России и Азербайджана.
Среди прочего Минск был обвинён в фальсификации результатов выборов, преследовании независимых средств массовой информации, нарушении прав человека. Кроме того, европейцы призывали белорусские власти реабилитировать всех политических заключённых, внести изменения в законодательство, запрещающее мирные демонстрации, и принять меры для проведения в стране честных выборов.
Белорусские парламентарии заявили, что не поддерживают включение этого документа в итоговую декларацию саммита. Минск счёл тон документа агрессивным, неконструктивным и нацеленным на вмешательство в развитие диалога между Беларусью и Западом. Тем не менее, 43 делегата проголосовали «за» включение критики в итоговую декларацию, но столько же проголосовало «против». В соответствии с правилами критическая часть отправилась в мусорную корзину.
«Официальная делегация чуть не запрыгала от радости», — комментирует событие независимое белорусское агентство «БелаПАН».
Зато представители оппозиции были разочарованы. «Те дни, когда Запад был другом белорусской демократии, уходят. Белорусская власть получила поддержку не только депутатов из авторитарных государств, но и от европейских левых», — отметил Анатолий Лебедько, лидер Объединённой гражданской партии. По его мнению, это своего рода сигнал для белорусских властей: отныне устранение критических меток в виде прав человека и выборов может означать готовность Запада к политике закрытых глаз в отношении деятельности белорусского правительства.
Решение парламентариев, разумеется, не означает, что на ситуацию с правами человека в России Европа тоже готова закрыть глаза. Очевидно, Белоруссия целенаправленно уводится с орбиты Москвы и вовлекается в орбиту Запада. Несколько лет тому назад подобное положение дел немыслимо было бы и вообразить.
Минувший саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске чётко показал перемену отношения ЕС к Белоруссии и президенту Лукашенко. Польское издание «Gazeta Wyborcza» отмечает как факт нечто потрясающее: ПА ОБСЕ закрыла глаза на нарушение прав человека и фальсификацию выборов в Беларуси. Похоже, новый тренд обусловлен желанием европейцев вести диалог с господином Лукашенко.
В итоговой декларации, принятой на саммите, полностью отсутствует критика на ситуацию с нарушениями прав человека в Белоруссии. Критическая часть, включённая в специальное решение «О ситуации в Восточной Европе», была заблокирована постоянным комитетом политики ОБСЕ. Помимо Беларуси, там шла речь о властях России и Азербайджана.
AP Photo / Sergei Grits, Pool (фрагмент)
Среди прочего Минск был обвинён в фальсификации результатов выборов, преследовании независимых средств массовой информации, нарушении прав человека. Кроме того, европейцы призывали белорусские власти реабилитировать всех политических заключённых, внести изменения в законодательство, запрещающее мирные демонстрации, и принять меры для проведения в стране честных выборов.
Белорусские парламентарии заявили, что не поддерживают включение этого документа в итоговую декларацию саммита. Минск счёл тон документа агрессивным, неконструктивным и нацеленным на вмешательство в развитие диалога между Беларусью и Западом. Тем не менее, 43 делегата проголосовали «за» включение критики в итоговую декларацию, но столько же проголосовало «против». В соответствии с правилами критическая часть отправилась в мусорную корзину.
«Официальная делегация чуть не запрыгала от радости», — комментирует событие независимое белорусское агентство «БелаПАН».
Зато представители оппозиции были разочарованы. «Те дни, когда Запад был другом белорусской демократии, уходят. Белорусская власть получила поддержку не только депутатов из авторитарных государств, но и от европейских левых», — отметил Анатолий Лебедько, лидер Объединённой гражданской партии. По его мнению, это своего рода сигнал для белорусских властей: отныне устранение критических меток в виде прав человека и выборов может означать готовность Запада к политике закрытых глаз в отношении деятельности белорусского правительства.
Решение парламентариев, разумеется, не означает, что на ситуацию с правами человека в России Европа тоже готова закрыть глаза. Очевидно, Белоруссия целенаправленно уводится с орбиты Москвы и вовлекается в орбиту Запада. Несколько лет тому назад подобное положение дел немыслимо было бы и вообразить.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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