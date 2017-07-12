Москва не поддержит новые санкции против Пхеньяна

Предлагаемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом. Документ не поддержат ни Москва, ни Пекин,

Россия и Китай не поддержат в СБ ООН новый пакет санкций, подготовленный Вашингтоном в отношении Северной Кореи, передает РИА Новости Ранее сообщалось, что постпредство США распространило среди постоянных членов Совбеза – России, КНР, Британии и Франции – проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с ракетными испытаниями.сказал дипломатический источник агентству.По его словам, Москва уже определилась с подходом по этому вопросу – она «выступает против дополнительных санкционных мер».Недавно постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни представит Совбезу ООН новую резолюцию с «пропорциональным ответом» Пхеньяну. США намерены усилить экономическое давление на страну. За новую резолюцию, которая расширит ограничения в отношении Пхеньяна, выступили и два других постоянных члена СБ ООН – Франция и Великобритания.