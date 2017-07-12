10:11 12 июля

Москва не поддержит новые санкции против Пхеньяна

Россия и Китай не поддержат в СБ ООН новый пакет санкций, подготовленный Вашингтоном в отношении Северной Кореи, передает РИА Новости .

Москва не поддержит новые санкции против Пхеньяна


Ранее сообщалось, что постпредство США распространило среди постоянных членов Совбеза – России, КНР, Британии и Франции – проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с ракетными испытаниями.


Предлагаемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом. Документ не поддержат ни Москва, ни Пекин,
сказал дипломатический источник агентству.

По его словам, Москва уже определилась с подходом по этому вопросу – она «выступает против дополнительных санкционных мер».

Недавно постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни представит Совбезу ООН новую резолюцию с «пропорциональным ответом» Пхеньяну. США намерены усилить экономическое давление на страну. За новую резолюцию, которая расширит ограничения в отношении Пхеньяна, выступили и два других постоянных члена СБ ООН – Франция и Великобритания.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    Документ не поддержат ни Москва, ни Пекин,

    ... мерикатосы сработали на корзину bully
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 08:25
      Они просто не знают , что делать , а послушать Китай и Россию "исключительность" не позволяет.
      cniza
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
        cniza Они просто не знают , что делать , а послушать Китай и Россию "исключительность" не позволяет.

        Моё приветствие. Ну как же, это же надо мерикатосам через губу переплюнуть...
        a.s.zzz888
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:33
          А кто-то тут на сайте говорил, что Китай бросил КНДР в угоду США.
          СРЦ П-15
          1. cniza Сегодня, 08:39
            Цитата: a.s.zzz888
            Моё приветствие. Ну как же, это же надо мерикатосам через губу переплюнуть...


            Приветствую Сергей! hi
            Они сами себя загоняют в угол , выбираться будут , дров наломают никому мало не покажется.
            cniza
            1. Partyzan Сегодня, 09:29
              в отношении Пхеньяна, выступили и два других постоянных члена СБ ООН – Франция и Великобритания.
              наслушались в Европарламенте умных мыслей
              Partyzan
              1. Vadivak Сегодня, 09:40
                Цитата: Partyzan


                из этой же серии
                Vadivak
          2. Vadivak Сегодня, 09:38
            Цитата: СРЦ П-15
            А кто-то тут на сайте говорил, что Китай бросил КНДР в угоду США.


            Китай после наезда США на КНДР стал кошмарить южнокорейский бизнес на своей территории - вот это правда
            Vadivak
          3. Paranoid50 Сегодня, 09:45
            Цитата: СРЦ П-15
            кто-то тут на сайте говорил, что Китай бросил КНДР в угоду США.

            Да тут, на сайте, порой такое "говорят"... laughing Видимо, имели ввиду несостоявшийся договор,инициаторами которого выступили Россия и Китай,выкатив требования(ну,как, требования...) Киму. Только, похоже,наши и китайцы выступили с этой инициативой,заранее зная, что "ша,ша,ша... уже никто никуда не идёт...". И результат с матрасно-юкорейским демаршем был вполне предсказуем. Лично для меня интерес был в том,чтобы убедиться в наличии у Кима "двойной крыши". И,видимо, так и есть. Что ж, как говорится,добро пожаловать в дальневосточное отделение ядерного клуба. yes И ещё один вопрос,который в свете последних событий приобретает актуальность : зачем(если,что) МЁРТВЫМ японцам Курилы? request
            Paranoid50
    2. сибиралт Сегодня, 08:34
      А пусть попробуют ввести санкции против Китая. laughing
      сибиралт
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:03
      У США походу много пустых бланков с уже проставленной подписью внизу таких марионеток как Франция , Великобритания и других , остается только напечатать нужный текст .
      Spartanez300
  2. Владимирец Сегодня, 08:23
    За новую резолюцию, которая расширит ограничения в отношении Пхеньяна, выступили и два других постоянных члена СБ ООН – Франция и Великобритания.

    Выступили ещё два добермана США.
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 08:26
      Не тянут они на доберманов.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:30
        Во-во ! Так , плюгавенькие двортерьеры ...
        bouncyhunter
        1. Владимирец Сегодня, 08:33
          Цитата: bouncyhunter
          Так , плюгавенькие двортерьеры ...

          Они?
          Владимирец
          1. cniza Сегодня, 08:40
            Они - победители страшилок...
            cniza
          2. bouncyhunter Сегодня, 08:44
            Они самые , Женя . Рука сама тянется в поисках молотка или просто чего-нибудь увесистого . lol
            bouncyhunter
        2. pvv113 Сегодня, 09:21
          Паша, доброе утро!
          Двортерьеры, даже плюгавенькие, имеют свое мнение и больше свободы действий, в отличие от американских шавок wink
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
            Привет , Володя ! hi Не придирайся к словам . Двортерьерам зато чаще достаются пинки от прохожих , в отличие от американских шавок . wink
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 09:54
              Так у них нету крыши в виде США lol
              pvv113
  3. vladimirvn Сегодня, 08:30
    Не поддержать санкции мало. А помочь, упираться против матрасам, слабо? Не много ( от слова совсем нет), сегодня найдешь таких, которые могут со Штатами на равных разговаривать.
    vladimirvn
  4. 3officer Сегодня, 08:38
    Вообще из принципа не поддерживать никаких санкции.Против тех кто их действительно заслужил их все равно не введут, а быть в хоре "подпевал" полосатых инициаторов моветон полнейший negative
    3officer
  5. капрал Сегодня, 08:39
    запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом. Документ не поддержат ни Москва...

    Правильно. Как же это без дешевой рабсилы на стройках. Строительные компании разорятся платить своим,русским. am
    Впрочем, я упустил таджико-узбекскую массу гастеров. no
    капрал
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:45
      Как же это без дешевой рабсилы на стройках

      Судя по всему вы совершенно не в курсе тех соглашений, которые работают уже долгие годы. По поводу "рабсилы" скажу вам только одно - в КНДР огромный конкурс на работу в России, который "курирует" МГБ КНДР и не каждый его проходит.
      rotmistr60
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:41
    Россия и Китай не поддержат в СБ ООН новый пакет санкций, подготовленный Вашингтоном в отношении Северной Кореи,

    Теперь очередь Сша репу чесать.
    rotmistr60
  7. Masya Masya Сегодня, 08:59
    Травля- это не наши методы...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
      Привет , Марина ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      Травля- это не наши методы...

      А если против матрасов и "Дихлофосом" ? wink
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 09:10
        Приветик, Паша! love
        Цитата: bouncyhunter
        А если против матрасов и
        "Дихлофосом" ?

        Это гуманизм, ну что б не мучались... wink
        Masya Masya
  8. DPN Сегодня, 09:12
    Нашим надо набраться смелости и сказать что продадим КНДР С-400 или С-500 ,что бы сильно США не залупались, они за океаном ,а мы рядом не хрен угрожать миллиардам наших олигархов.
    DPN
  9. pvv113 Сегодня, 09:16
    За новую резолюцию, которая расширит ограничения в отношении Пхеньяна, выступили и два других постоянных члена СБ ООН – Франция и Великобритания

    Тут и сомнений не было
    pvv113
  10. enhansment Сегодня, 10:01
    Вполне здравая позиция. Пока с нас самих не снимут санкции, не надо американцам потакать.
    Вот как снимут, там можно уже и с хомяком разбираться.
    enhansment
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