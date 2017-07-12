Ситуация в Сирии
САА атаковала позиции боевиков в западном Каламуне. Турки вели огонь по мирным гражданам в западной части провинции Идлиб, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Сирийская армия понесла потери в результате атак боевиков в Дамаске. Несколько бойцов САА убиты и ранены. Кроме того, два танка и один бульдозер правительственных сил уничтожены в результате боев на фронте Ум Рамам в пригороде Дамаска. Между тем боевики получили достойный отпор. Авиация Сирии нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Джобаре и Айн Тарма. Также удары были нанесены в Восточной Гуте. Уничтожено несколько штабов исламистов.
В провинции Алеппо продолжаются столкновения между САА и боевиками. Они проходят в районе Абу Ровел к югу от Алеппо.
Ранее стало известно, что боевики ССА открыли огонь по позициям курдов в районе населенных пунктов Тель Рифат и Шейх Исса в северной части провинции Алеппо. В результате обстрелов пострадали мирные граждане городов, в том числе дети.
Авиация Сирии разбомбила позиции и штабы боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) в деревне Хатла Фокани к востоку от Дейр эз-Зора и на фермах аль-Панорама к западу от города.
В провинции Идлиб продолжает сохраняться нестабильная ситуация, и причиной тому, в частности, являются противоречия между рядом группировок. Сообщается, что боевики исламистской организации «Лива аль-Тамкин» перестали сотрудничать с коалицией террористических группировок в пригороде Идлиба.
Турецкие пограничники отрыли огонь по мирным гражданам Сирии, которые намеревались перейти турецкую границу в западной части Идлиба.
Террористы продолжают атаковать позиции сирийской армии на востоке провинции Хама. Уничтожены 2 танка САА к югу и к северу от Саламии.
Сирийская армия понесла потери в результате атак боевиков в Дамаске. Несколько бойцов САА убиты и ранены. Кроме того, два танка и один бульдозер правительственных сил уничтожены в результате боев на фронте Ум Рамам в пригороде Дамаска. Между тем боевики получили достойный отпор. Авиация Сирии нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Джобаре и Айн Тарма. Также удары были нанесены в Восточной Гуте. Уничтожено несколько штабов исламистов.
В провинции Алеппо продолжаются столкновения между САА и боевиками. Они проходят в районе Абу Ровел к югу от Алеппо.
Ранее стало известно, что боевики ССА открыли огонь по позициям курдов в районе населенных пунктов Тель Рифат и Шейх Исса в северной части провинции Алеппо. В результате обстрелов пострадали мирные граждане городов, в том числе дети.
Авиация Сирии разбомбила позиции и штабы боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) в деревне Хатла Фокани к востоку от Дейр эз-Зора и на фермах аль-Панорама к западу от города.
В провинции Идлиб продолжает сохраняться нестабильная ситуация, и причиной тому, в частности, являются противоречия между рядом группировок. Сообщается, что боевики исламистской организации «Лива аль-Тамкин» перестали сотрудничать с коалицией террористических группировок в пригороде Идлиба.
Турецкие пограничники отрыли огонь по мирным гражданам Сирии, которые намеревались перейти турецкую границу в западной части Идлиба.
Террористы продолжают атаковать позиции сирийской армии на востоке провинции Хама. Уничтожены 2 танка САА к югу и к северу от Саламии.
Использованы фотографии: ФАН/Ammar Safarjalani/Xinhua
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