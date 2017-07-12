10:11 12 июля

Ситуация в Сирии

САА атаковала позиции боевиков в западном Каламуне. Турки вели огонь по мирным гражданам в западной части провинции Идлиб, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Ситуация в Сирии


Сирийская армия понесла потери в результате атак боевиков в Дамаске. Несколько бойцов САА убиты и ранены. Кроме того, два танка и один бульдозер правительственных сил уничтожены в результате боев на фронте Ум Рамам в пригороде Дамаска. Между тем боевики получили достойный отпор. Авиация Сирии нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Джобаре и Айн Тарма. Также удары были нанесены в Восточной Гуте. Уничтожено несколько штабов исламистов.


В провинции Алеппо продолжаются столкновения между САА и боевиками. Они проходят в районе Абу Ровел к югу от Алеппо.

Ранее стало известно, что боевики ССА открыли огонь по позициям курдов в районе населенных пунктов Тель Рифат и Шейх Исса в северной части провинции Алеппо. В результате обстрелов пострадали мирные граждане городов, в том числе дети.

Авиация Сирии разбомбила позиции и штабы боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) в деревне Хатла Фокани к востоку от Дейр эз-Зора и на фермах аль-Панорама к западу от города.

В провинции Идлиб продолжает сохраняться нестабильная ситуация, и причиной тому, в частности, являются противоречия между рядом группировок. Сообщается, что боевики исламистской организации «Лива аль-Тамкин» перестали сотрудничать с коалицией террористических группировок в пригороде Идлиба.

Турецкие пограничники отрыли огонь по мирным гражданам Сирии, которые намеревались перейти турецкую границу в западной части Идлиба.

Террористы продолжают атаковать позиции сирийской армии на востоке провинции Хама. Уничтожены 2 танка САА к югу и к северу от Саламии.

Использованы фотографии: ФАН/Ammar Safarjalani/Xinhua
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Комментарии 3

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  1. vkl.47 Сегодня, 08:48
    И ещё нашего капитана убили...скоты.земля ему пухом
    vkl.47
    1. сибиралт Сегодня, 09:12
      Интересно, чего в Сирии больше, боевиков ИГ или их штабав и складов с оружием? winked
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 09:41
        Каждый уважающий себя султан должен иметь:
        - гарем
        - штаб
        - отряд
        laughing
        Partyzan
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