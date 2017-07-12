Безэкипажный катер "Искатель" проходит испытания
Как сообщает bmpd , в интернет-пространство выложены фотографии опытного образца роботизированного многофункционального безэкипажного катера "Искатель", проходящего испытания.
Судно разработано санкт-петербургским АО «Научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника» (НПП АМЭ) для замены безэкипажных катеров Inspector Mk 2 французской компании ECA Group, применяемых на тральщиках.
Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" прошел первые морские испытания в 2016 году и был представлен публике в Санкт-Петербурге при проведении восьмого Международного военно-морского салона МВМС-2017 (8 июня - 2 июля 2017 года ).
"Искатель" имеет меньшие габариты в сравнении с ЕСА Inspector Mk 2. Его полное водоизмещение составляет 5,4 тонны, длина 8,4 м, ширина 3 м, высота 3,4 м. Масса полезной нагрузки 500-600 кг. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 220 л.с, скорость полного хода 25 уз. Автономность до 7 суток.
Надводные объекты комплекс обнаруживает и сопровождает на дальности 5 км при помощи дистанционно-управляемой оператором круглосуточной оптико-электронной системы наблюдения. Кроме того, на борту предусматривается возможность установки дополнительного гидролокационного оборудования.
Судно разработано санкт-петербургским АО «Научно-производственное предприятие «Авиационная и морская электроника» (НПП АМЭ) для замены безэкипажных катеров Inspector Mk 2 французской компании ECA Group, применяемых на тральщиках.
Опытный образец безэкипажного катера "Искатель" прошел первые морские испытания в 2016 году и был представлен публике в Санкт-Петербурге при проведении восьмого Международного военно-морского салона МВМС-2017 (8 июня - 2 июля 2017 года ).
"Искатель" имеет меньшие габариты в сравнении с ЕСА Inspector Mk 2. Его полное водоизмещение составляет 5,4 тонны, длина 8,4 м, ширина 3 м, высота 3,4 м. Масса полезной нагрузки 500-600 кг. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 220 л.с, скорость полного хода 25 уз. Автономность до 7 суток.
Надводные объекты комплекс обнаруживает и сопровождает на дальности 5 км при помощи дистанционно-управляемой оператором круглосуточной оптико-электронной системы наблюдения. Кроме того, на борту предусматривается возможность установки дополнительного гидролокационного оборудования.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2725709.html
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