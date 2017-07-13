Демократы представили конгрессу новую версию проекта ограничений в отношении РФ и Ирана
Несколько высокопоставленных конгрессменов от Демократической партии представили в палате представителей «новую версию» законопроекта о санкциях в отношении Ирана и России, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».
Как отмечает агентство, новым назвать проект можно лишь условно – «документ идентичен тому, который около месяца назад абсолютным большинством голосов поддержал сенат». «Таким образом его авторы в палате представителей намереваются добиться поддержки республиканцев», – отмечает издание. (Ранее демократы пытались предложить другой проект, однако республиканцы противились этим действиям.)
Впрочем, уже сейчас очевидно, что перспективы нового законопроекта туманны, уверен автор публикации.
В частности, представитель спикера палаты представителей Эшли Стронг назвала предпринятый демократами шаг «пижонством». Белый дом также обещал заблокировать законопроект, если он попадет на подпись Дональду Трампу.
Напомним, 15 июня сенат одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
Как отмечает агентство, новым назвать проект можно лишь условно – «документ идентичен тому, который около месяца назад абсолютным большинством голосов поддержал сенат». «Таким образом его авторы в палате представителей намереваются добиться поддержки республиканцев», – отмечает издание. (Ранее демократы пытались предложить другой проект, однако республиканцы противились этим действиям.)
Впрочем, уже сейчас очевидно, что перспективы нового законопроекта туманны, уверен автор публикации.
В частности, представитель спикера палаты представителей Эшли Стронг назвала предпринятый демократами шаг «пижонством». Белый дом также обещал заблокировать законопроект, если он попадет на подпись Дональду Трампу.
Напомним, 15 июня сенат одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Михалев
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