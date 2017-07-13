11:01 13 июля

Демократы представили конгрессу новую версию проекта ограничений в отношении РФ и Ирана

Несколько высокопоставленных конгрессменов от Демократической партии представили в палате представителей «новую версию» законопроекта о санкциях в отношении Ирана и России, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».

Демократы представили конгрессу новую версию проекта ограничений в отношении РФ и Ирана


Как отмечает агентство, новым назвать проект можно лишь условно – «документ идентичен тому, который около месяца назад абсолютным большинством голосов поддержал сенат». «Таким образом его авторы в палате представителей намереваются добиться поддержки республиканцев», – отмечает издание. (Ранее демократы пытались предложить другой проект, однако республиканцы противились этим действиям.)


Впрочем, уже сейчас очевидно, что перспективы нового законопроекта туманны, уверен автор публикации.

В частности, представитель спикера палаты представителей Эшли Стронг назвала предпринятый демократами шаг «пижонством». Белый дом также обещал заблокировать законопроект, если он попадет на подпись Дональду Трампу.

Напомним, 15 июня сенат одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Михалев
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 08:36
    Пакет для Ирана и немного про Россию добавили, санкции в отношении КНДР и про Россию не забыть. Защита пингвинов? А как без России. Всё, что есть в мире плохого, так или иначе связано с Россией. Ну и ладно, мы первые плохиши этой планеты, светлые силы могут радоваться, иначе кто бы узнал, что они светлые. smile
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 08:42
      "Скучно девочки" - идет политическая возня внутри США , а ищут оправдания снаружи...
      cniza
      1. vch Сегодня, 09:39
        Уже весь мир смеется, как американская верхушка троллит своего, законно выбранного президента! При этом они себя называют "образцом демократии"!! Получается и заняться им больше нечем!
        vch
        1. cniza Сегодня, 09:46
          Вы же знаете , что кот делает когда ему нечем заняться , а им "гибкости" не хватает. lol
          cniza
          1. vch Сегодня, 10:05
            Ну правильно! Вообще, что Америка, что Европа мне напоминают сейчас закат Римской империи. Тот же разврат, те же варвары (мигранты).... Все идет к развалу. Но до этого они нам еще много крови попортят.....
            vch
            1. cniza Сегодня, 10:22
              Так примеров полно - "Садом и Гамора" и т.д..
              cniza
        2. Tusv Сегодня, 10:29
          Цитата: vch
          Получается и заняться им больше нечем!

          Как не чем.А мир спасать? Санкции наложить, чтобы не ходить в танцевальную студию
          Tusv
  2. Masya Masya Сегодня, 08:44
    новым назвать проект можно лишь условно – «документ идентичен тому, который около месяца назад абсолютным большинством голосов поддержал сенат»

    новый- старый... не мытьём, так катаньем...
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 08:46
      Больше на нытье похоже.
      cniza
      1. Лелёк Сегодня, 10:58
        Цитата: cniza
        Больше на нытье похоже.


        Привет, Виктор.
        Неа, просто отрабатывают огромные зарплаты за заседания в полумягких креслах Сената. Ну, какая из тем наиболее актуальна для полусонных сенаторов на сегодняшний день? Ё-моё, конечно же Россия и её агент Трамп. Со стародавних времён: "О чём шумите вы, народные витии; почто анафемой грозите вы России?". Так-что меняем мину удивления на саркастическую улыбку. bully
        Лелёк
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:50
    У них внутренние разборки, но почему-то козырной картой в этих разборках является Россия. Массовое смещение сознания у демократов и части маразматических республиканцев.
    rotmistr60
Картина дня