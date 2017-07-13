Грузия: Россия двигает границу вглубь грузинской территории
Британское издание The Independent, ссылаясь на грузинские органы власти, обвиняет Россию в «переносе границы» в районе Южной Осетии. В материале говорится, что «Россия передвинула границу на сотни метров вглубь грузинской территории».
Заявлено, что российские военные «перемещали» границу в тот момент, пока «готовились переговоры между Путиным и Трампом (в Гамбурге)».
Из материала:
Грузинская служба национальной безопасности заявляет, что от действий по «переносу границы страдают жители муниципитета Гори».
Приводится заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили:
Напомним, что накануне экс-президент Грузии М.Саакашвили, в отношении которого в самой Грузии возбуждено уголовное дело, заявил, что в 2008 году российские войска были "остановлены переброской Пентагоном самолётов в Турцию и Румынию и кораблей 6-го флота США к грузинским берегам".
Заявлено, что российские военные «перемещали» границу в тот момент, пока «готовились переговоры между Путиным и Трампом (в Гамбурге)».
Из материала:
Это продолжение незаконного процесса так называемой пограничной операции, которая не только нарушает основные права местных жителей, но и непосредственно вредит ситуации с безопасностью.
Грузинская служба национальной безопасности заявляет, что от действий по «переносу границы страдают жители муниципитета Гори».
Приводится заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили:
Это возмутительно. Мы будем обращаться в международные инстанции. Мы будем использовать все дипломатические рычаги.
Напомним, что накануне экс-президент Грузии М.Саакашвили, в отношении которого в самой Грузии возбуждено уголовное дело, заявил, что в 2008 году российские войска были "остановлены переброской Пентагоном самолётов в Турцию и Румынию и кораблей 6-го флота США к грузинским берегам".
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