Грузия: Россия двигает границу вглубь грузинской территории

Это продолжение незаконного процесса так называемой пограничной операции, которая не только нарушает основные права местных жителей, но и непосредственно вредит ситуации с безопасностью.

Это возмутительно. Мы будем обращаться в международные инстанции. Мы будем использовать все дипломатические рычаги.