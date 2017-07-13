11:02 13 июля

Грузия: Россия двигает границу вглубь грузинской территории

Британское издание The Independent, ссылаясь на грузинские органы власти, обвиняет Россию в «переносе границы» в районе Южной Осетии. В материале говорится, что «Россия передвинула границу на сотни метров вглубь грузинской территории».

Заявлено, что российские военные «перемещали» границу в тот момент, пока «готовились переговоры между Путиным и Трампом (в Гамбурге)».
Из материала:
Это продолжение незаконного процесса так называемой пограничной операции, которая не только нарушает основные права местных жителей, но и непосредственно вредит ситуации с безопасностью.



Грузия: Россия двигает границу вглубь грузинской территории


Грузинская служба национальной безопасности заявляет, что от действий по «переносу границы страдают жители муниципитета Гори».
Приводится заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили:
Это возмутительно. Мы будем обращаться в международные инстанции. Мы будем использовать все дипломатические рычаги.


Напомним, что накануне экс-президент Грузии М.Саакашвили, в отношении которого в самой Грузии возбуждено уголовное дело, заявил, что в 2008 году российские войска были "остановлены переброской Пентагоном самолётов в Турцию и Румынию и кораблей 6-го флота США к грузинским берегам".


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. VadimSt Сегодня, 09:53
    Со всех новостных лент иностранных СМИ одно и тоже! Им, можно смело, вечером печатать только заголовок "Россия снова...", а утром добавлять то, что родит воспаленный русофобией разум.
    VadimSt
    1. Злой543 Сегодня, 10:01
      Не, ну в том чтобы граница прошла по окраине Тбилиси, не вижу ничего плохого lol
      Злой543
    2. Venceremos Сегодня, 10:05
      Грузия: Россия двигает границу вглубь грузинской территории

      Заявлено, что российские военные «перемещали» границу в тот момент, пока «готовились переговоры между Путиным и Трампом (в Гамбурге)».


      "Под шумок" значит организовали "ползучее наступление"... Ух-х-х же, эти коварные русские am
      Venceremos
      1. роман66 Сегодня, 10:20
        у свидомитов научились, факт! lol
        роман66
    3. Зяблицев Сегодня, 10:39
      Все таки плохо, что у ВВП за плечами гражданский универ и школа КГБ, а вот было бы у него за плечами было военное училище, военная академия и академия ГШ, то наши бы войска не остановились бы около Тбилиси! Так что грузинам крупно повезло... laughing
      Впрочем де-юре тогда Главковерхом был вообще Медведев, а Министром обороны полное гражданское недоразумение...Маргвелашвили должен за их здравие каждый день свечки ставить, а Мишико вообще с колен не вставать и с церкви не выходить! laughing
      Зяблицев
    4. Андрей К Сегодня, 10:43
      ...Британское издание The Independent, ссылаясь на грузинские органы власти, обвиняет Россию...

      Озабоченность джорджийцев понятна, только при чём здесь озабоченность озабоченных мелкобританцев...
      Кому вообще на Кавказе интересны озабоченности острова на окраине европейского континента...
      Андрей К
  2. Владимирец Сегодня, 09:54
    "российские военные «перемещали» границу в тот момент, пока «готовились переговоры между Путиным и Трампом (в Гамбурге)»"

    Пока грузины отвернулись. yes А вообще этот стон про границу уже давно, вроде как, слышен.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
      Пущай трындят - видать , "вказивка" такая от хозяина поступила .
      bouncyhunter
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:54
    Это пусть себе побрехивают. Но Саакашвили каков! Галстукоед в лучших традициях Геббельса. Неважно, что произошло на самом деле. Важно, что об этом соврешь!
    Горный стрелок
  4. Подрезчик Сегодня, 10:04
    Не знал, что россияне такие жадные и хапуги! laughing laughing laughing Пару сотен метров решили отжать у "бедных грузин".... wink Сейчас от смеха произведу действие, которое в медицине называется "непроизвольное мочеиспускание"!! laughing
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
      До чего же ты , Саня , бессердечный : у грызунов горе - злые русские кусок территории оттяпали , а тебе смешно . lol
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 10:49
        Так смешно,Паш, эти хитрые русские специально сделали это во время G20, когда "мудрые" грузинские политики-военные наблюдали за диалогом Путин-Трамп! Вот грузопограничники и не заметили, как их "перенесли"!!! laughing fool
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
          Я тебе больше скажу : грузинские погранцы внимательно по телевизору следили за событиями G20 , а тут пришли русские и вежливо попросили покинуть русскую территорию , в глубину которой на 100 м. грузины проникли "самовольно перейдя госграницу" . laughing laughing laughing
          bouncyhunter
  5. Лопатов Сегодня, 10:07
    Слона надо кушать по кусочкам 8))))))))))
    Лет через 100 граница будет проходить по пригородам Тбилиси.
    Лопатов
  6. Лелёк Сегодня, 10:07
    Не обращать внимания на охи-ахи, делать, что дОлжно и будь, что будет. yes
    Лелёк
  7. gla172 Сегодня, 10:10
    ....как дурачки...ей богу...как???!можно отодвинуть границу....я сам живу на границе и понять не могу как сопредельная сторона может это сделать?!.....а пограничники за что свой хлеб едят???!....
    gla172
    1. Владимирец Сегодня, 10:19
      Цитата: gla172
      а пограничники за что свой хлеб едят???!.

      Они едят не хлеб, а хачапури, а проснувшись после третьего рога с саперави, могут вообще обнаружить, что находятся в России.
      Владимирец
    2. роман66 Сегодня, 10:21
      а грузинские пограничники получили бакшиш и сами столбы переносили
      роман66
  8. злой партизан Сегодня, 10:14
    Жаль медленно двигаем sad . Надо было ещё в 2008 установить границу там, где колонна, шедшая на Тбилиси, остановилась yes .
    злой партизан
  9. злой партизан Сегодня, 10:17
    Да и вообще what ...О чём, собственно, речь? Какую-то границу русские двигают! Мелочь, да и только. request В былые годы они вообще морские острова к себе передвигали yes :
    злой партизан
    1. stalkerwalker Сегодня, 10:23
      Цитата: злой партизан
      О чём, собственно, речь?

      Эх.... Не тем делом Женька Писакова занимается, с таким-то телом....
      Прювет партизанам-разбойникам! bully
      hi drinks drinks
      stalkerwalker
      1. злой партизан Сегодня, 10:44
        Цитата: stalkerwalker
        Не тем делом Женька Писакова занимается, с таким-то телом

        Ну дык доплыви до ней, научи... love Тем более, что на работу твоего аппарата жалоб ещё не поступало wink . Правда с твоих же слов... feel
        Привет засланец! drinks
        злой партизан
      2. Delink Сегодня, 11:02
        Женька Писакова
        улыбнуло
        И сразу вспомнилось)))))))

        Автор: Ярослав Смеляков

        Вдоль маленьких домиков белых
        акация душно цветет.
        Хорошая девочка Женька
        на улице 20.17 живет.

        Ее золотые косицы
        затянуты, будто жгуты.
        По платью, по синему ситцу,
        как в поле, мелькают цветы.

        И вовсе, представьте, неплохо,
        что рыжий пройдоха апрель
        бесшумной пыльцою веснушек
        засыпал ей утром постель.

        Не зря с одобреньем веселым
        соседи глядят из окна,
        когда на занятия в школу
        с портфелем проходит она...
        Delink
  10. Masya Masya Сегодня, 10:21
    в 2008 году российские войска были "остановлены переброской Пентагоном самолётов в Турцию и Румынию и кораблей 6-го флота США к грузинским берегам".

    так поставьте натовцев вдоль границы, они же вас охраняют, пусть заодно покараулят...
    Masya Masya
  11. Tusv Сегодня, 10:22
    Где вы были раньше с такими гениальными идеями. Щаз бы у всех столбики передвинули, чтобы имели проблемы с территориальной целкостностью и трындец Нате. Вотвам исчо одна идея. Русские волны захватили побережье Германии и накатываются и накатываются
    Tusv
  12. ротмистр Сегодня, 10:29
    Ее в 1921 надо было перенести.
    ротмистр
  13. Delink Сегодня, 10:33
    Мне так грузинов стало жалко))))
    Они бедные пока спят, наши ночью вручную меняют ландшафт и переносят границы. А утром картина - полдома за границей.
    Delink
    1. Tusv Сегодня, 10:52
      Цитата: Delink
      Они бедные пока спят, наши ночью вручную меняют ландшафт и переносят границы. А утром картина - полдома за границей.

      Ну в данном случае жители того дома станут сразу сказочно богатыми - столько метров границы в частной собственности laughing
      Tusv
  14. rotmistr60 Сегодня, 10:37
    страдают жители муниципитета Гори

    Это не того ли "муниципитета", власти которого еще только услышав о продвижении российской колоны поспешили срочно эвакуироваться оставив жителей. Нашим пришлось временно исполнять полицейские функции.
    rotmistr60
    1. Delink Сегодня, 10:50
      Возможно и так! Пусть народ сам решает с кем ему быть.
      Delink
Картина дня