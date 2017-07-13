14:38 13 июля

Абхазских военных впервые подняли по тревоге вместе с бойцами российской базы в ходе проверки боеготовности

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, впервые к мероприятиям, проводимым в рамках проверки боевой готовности подразделений российской военной базы, привлечены военнослужащие Вооруженных сил Абхазии.

В четверг подразделения российской военной в Абхазии были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, объявленной командующим войсками ЮВО
- сказал В.Астафьев, передает "Интерфакс-АВН" .


Абхазских военных впервые подняли по тревоге вместе с бойцами российской базы в ходе проверки боеготовности



Он отметил, что к мероприятию были привлечены подразделения различных родов войск соединения, задействованы вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КАМАЗ "Мустанг".

Часть подразделений во взаимодействии с силами противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО отработает тактические задачи на морском побережье в районе полигона Нагвалоу
- отметил В.Астафьев -
Одновременно на горном полигоне Цабал мотострелковая тактическая группа с приданными подразделениями артиллерии проведет тактическое учение с боевой стрельбой.


Контроль выполнения задач проверки боевой готовности осуществляет комплексная комиссия штаба военного округа. Особое внимание командующий войсками ЮВО поручил обратить на выполнение учебно-боевых задач разведывательными ударными контурами.

В розыгрыше тактических эпизодов учения примут участие подразделения Вооруженных сил Республики Абхазии. Целью проводимых мероприятий является оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений соединения
- заявил представитель ЮВО.

К проверке боевой готовности привлечено около тысячи военнослужащих и задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Использованы фотографии: http://www.pushthenews.ru/
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Комментарии 21

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  1. Paranoid50 Сегодня, 12:45
    Ну,в свете последних событий, по тревоге поднята ВСЯ Абхазия. А учёба идёт своим чередом.
    Paranoid50
    1. Зяблицев Сегодня, 12:57
      Президент Грузии Мамурдошвили или как его там выс...,выразил тонну протеста, прямо на рабочем месте не выходя из кабинета! laughing

      А если попытаться быть чуточку по-серьезней, то Абхазия должна полностью зависит от России в военном, политическом, экономическом плане или вообще войти в состав, как республика! Правда, это такая будет черная дыра в плане финансов, что даст сто очков вперед даже гордым нохчо... laughing
      Зяблицев
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:03
        Цитата: Зяблицев
        вообще войти в состав, как республика!

        Дык,процесс интеграции идёт. Но,само собой,события не форсируются, и на окружающий мир оглядываться приходится.
        Paranoid50
      2. midivan Сегодня, 13:39
        Цитата: Зяблицев
        А если попытаться быть чуточку по-серьезней, то Абхазия должна полностью зависит от России в военном, политическом, экономическом плане

        А по вашему от кого они зависят?
        Цитата: Зяблицев
        или вообще войти в состав, как республика!

        А вот тут могут быть сложности, они гордый, независимый и свободный народ ( со слов их же), как то в одноклассниках пост видел, - Мы туркам вломили, грузинов выгнали и России место указали и тд и тп- Вот еще бы и работать научились yes -[quote][/quote]Сделано в Абхазии----01.06.2014 АБХАЗИЯ ХРИСТИАНСКАЯ
        Вышла в свет новая книга «АБХАЗИЯ ХРИСТИАНСКАЯ». Автор Милованова Н.А. Сухум,-24.04.2013 DVD диск «Горная Абхазия»
        DVD диск проекта «Горная Абхазия».--27.03.2013 DVD фильма «Хара харуаа реихабы»
        Компания АКВАФОН осуществила выпуск компакт-дисков с фильмом «Ҳара ҳаруаа реиҳабы»., Ну и еще пиво, мед, арбузы и естественно мандарины request laughing
        midivan
        1. Зяблицев Сегодня, 14:01
          В первую очередь это зависит, конечно же, от абхазцев! Но и неплохо бы наш бизнес подключить, что бы, в том числе, через инвестиционные проекты осуществлялась частичная интеграция...Как то так! Нельзя их отпускать в свободное плаванье - потонут, в основном, в собственном криминале и коррупции, что России совсем не нужно.
          Зяблицев
          1. midivan Сегодня, 14:08
            Цитата: Зяблицев
            Но и неплохо бы наш бизнес подключить, что бы, в том числе, через инвестиционные проекты осуществлялась частичная интеграция...

            Для начала бы неплохо было урезать дотации и спонсировать под жестким контролем года три, это чтобы спесь сбить и в нужное русло деньги шли, а потом можно и бизнес подключить.
            Цитата: Зяблицев
            Нельзя их отпускать в свободное плаванье

            Эт точно, у меня там то- что от дома осталось wassat А если серьезно, то полностью с вами согласен.
            midivan
  2. Подрезчик Сегодня, 12:46
    Ну правильно, абхазы тренируются вместе с россиянами, а то вдруг грузовоины начнут "восстанавливать" границу, нарушенную (несколько сотен метров! fool ) россиянами во время G20!
    Подрезчик
    1. sabakina Сегодня, 12:56
      Интересно, сколько и у кого мы "оттяпаем" во время Генеральной ассамблеи ООН? wink
      sabakina
      1. Подрезчик Сегодня, 13:15
        Вячеслав hi , "оттяпывать" надо побольше, нас учтите (метров 100, больше не надо!), очень абрикосов хочется....! laughing
        Подрезчик
        1. sabakina Сегодня, 13:28
          Саша, hi в Абхазии мандарины, абрикосы вроде в Молдавии, хотя могу ошибиться.
          sabakina
    2. Svarog51 Сегодня, 13:03
      Саня, там российский турист погиб от рук каких то отморозков. Местные туристов сами к пляжам и обратно провожают. Все местные силовые службы работают в усиленном режиме. Вот ещё и войска по тревоге подняли.
      Svarog51
      1. капрал Сегодня, 13:16
        Цитата: Svarog51
        там российский турист погиб от рук каких то отморозков.

        Вроде как инфа проскочила,что после убийства еще и его жену с её подругой изнасиловали.
        Поэтому не удивляюсь
        Цитата: Svarog51
        Местные туристов сами к пляжам и обратно провожают.
        капрал
        1. Svarog51 Сегодня, 13:25
          Я читал, что на пляже две семьи были с детьми. Одного мужчину убили, женщин и детей похитили. Потом видимо отпустили. Не исключено, что это какая то провокация. Потому вся Абхазия "на ушах стоит". Местные силовики заявили, что это дело чести - поймать преступников. Видимо для этого и военных подняли. Надо следить за новостями, авось выловят убийц.
          Svarog51
      2. Подрезчик Сегодня, 13:16
        Про убийство слышал, Серега, вроде разбой, может и военных на помощь подтянут?
        Подрезчик
        1. Svarog51 Сегодня, 13:27
          Я тоже так думаю, что не спроста эта тревога.
          Svarog51
          1. sabakina Сегодня, 13:38
            Сергей, не удивлюсь, если всё это было спланировано грузинскими спецслужбами.
            sabakina
            1. Svarog51 Сегодня, 13:52
              Здравствуй Слава, hi Вот и мне думается, что всё не так просто с этим нападением. Вроде преступники были в масках и имели холодное и огнестрельное оружие. Один мужик крепким оказался, они его сразу убили, чтобы остальных запугать. Это явно или полные отморозки, или ДРГ какая то. Надо за новостями следить.
              Svarog51
              1. Подрезчик Сегодня, 14:02
                Серега, Слава, если это ДРГ и их поймают-не доживут они до суда, или доживут инвалидами! Абхазы, осетины-народы горячие, но справедливые и гостеприимные...
                Подрезчик
                1. Svarog51 Сегодня, 14:27
                  Нашёл инфу от абхазской прокуратуры, что преступников задержали, но пока ни каких подробностей нет.
                  Svarog51
                  1. vladimirvn Сегодня, 14:32
                    Ребята, ну нельзя же в погоне за выгодой (сомнительной во всех отношениях) жизнью рисковать. Чего туда переться? Море чище, цены ниже? Фигня все это. Антисанитария, взяточничество, отсутствие мед. помощи и стояние на границе в километровой очереди, вот что вас ждет.
                    vladimirvn
  3. Бравый Швейк-2 Сегодня, 13:22
    Тяжело в учении,легко в бою? Потому как " учёных " тьма, а неучей свет...Мандарины важнее!
    Бравый Швейк-2
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