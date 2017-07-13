Абхазских военных впервые подняли по тревоге вместе с бойцами российской базы в ходе проверки боеготовности
Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, впервые к мероприятиям, проводимым в рамках проверки боевой готовности подразделений российской военной базы, привлечены военнослужащие Вооруженных сил Абхазии.
Он отметил, что к мероприятию были привлечены подразделения различных родов войск соединения, задействованы вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КАМАЗ "Мустанг".
Контроль выполнения задач проверки боевой готовности осуществляет комплексная комиссия штаба военного округа. Особое внимание командующий войсками ЮВО поручил обратить на выполнение учебно-боевых задач разведывательными ударными контурами.
К проверке боевой готовности привлечено около тысячи военнослужащих и задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.
В четверг подразделения российской военной в Абхазии были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, объявленной командующим войсками ЮВО- сказал В.Астафьев, передает "Интерфакс-АВН" .
Он отметил, что к мероприятию были привлечены подразделения различных родов войск соединения, задействованы вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КАМАЗ "Мустанг".
Часть подразделений во взаимодействии с силами противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО отработает тактические задачи на морском побережье в районе полигона Нагвалоу- отметил В.Астафьев -
Одновременно на горном полигоне Цабал мотострелковая тактическая группа с приданными подразделениями артиллерии проведет тактическое учение с боевой стрельбой.
Контроль выполнения задач проверки боевой готовности осуществляет комплексная комиссия штаба военного округа. Особое внимание командующий войсками ЮВО поручил обратить на выполнение учебно-боевых задач разведывательными ударными контурами.
В розыгрыше тактических эпизодов учения примут участие подразделения Вооруженных сил Республики Абхазии. Целью проводимых мероприятий является оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений соединения- заявил представитель ЮВО.
К проверке боевой готовности привлечено около тысячи военнослужащих и задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.
Использованы фотографии: http://www.pushthenews.ru/
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