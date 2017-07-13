Абхазских военных впервые подняли по тревоге вместе с бойцами российской базы в ходе проверки боеготовности

В четверг подразделения российской военной в Абхазии были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, объявленной командующим войсками ЮВО

Часть подразделений во взаимодействии с силами противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО отработает тактические задачи на морском побережье в районе полигона Нагвалоу

Одновременно на горном полигоне Цабал мотострелковая тактическая группа с приданными подразделениями артиллерии проведет тактическое учение с боевой стрельбой.

В розыгрыше тактических эпизодов учения примут участие подразделения Вооруженных сил Республики Абхазии. Целью проводимых мероприятий является оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений соединения