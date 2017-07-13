Три ракетных корабля выполнили стрельбы в Каспийском море
Малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии провели стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, передает ТАСС сообщение Пресс-службы Южного округа.
«Экипажи провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника, в ходе которого выполнили подготовительную ракетную стрельбу из ракетного комплекса "Калибр". Ракетная стрельба проведена способом электронного пуска, т. е. без фактических стартов ракет», – говорится в релизе.
Также «отряд кораблей провел учения по противокорабельной обороне, в ходе которых моряки выполнили совместные стрельбы из артиллерийских установок по морской и невидимой береговой целям», – добавили в округе.
Кроме того, МРК совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде.
«Экипажи провели стрельбы с борта по плавающему предмету и отработали гранатометание из ручных гранатометов, а личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводную часть корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения "Обзор" и "Осмотр"», – рассказали в пресс-службе.
«Экипажи провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника, в ходе которого выполнили подготовительную ракетную стрельбу из ракетного комплекса "Калибр". Ракетная стрельба проведена способом электронного пуска, т. е. без фактических стартов ракет», – говорится в релизе.
Также «отряд кораблей провел учения по противокорабельной обороне, в ходе которых моряки выполнили совместные стрельбы из артиллерийских установок по морской и невидимой береговой целям», – добавили в округе.
Кроме того, МРК совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде.
«Экипажи провели стрельбы с борта по плавающему предмету и отработали гранатометание из ручных гранатометов, а личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводную часть корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения "Обзор" и "Осмотр"», – рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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