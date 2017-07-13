14:38 13 июля

Три ракетных корабля выполнили стрельбы в Каспийском море

Малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии провели стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, передает ТАСС сообщение Пресс-службы Южного округа.

Три ракетных корабля выполнили стрельбы в Каспийском море


«Экипажи провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника, в ходе которого выполнили подготовительную ракетную стрельбу из ракетного комплекса "Калибр". Ракетная стрельба проведена способом электронного пуска, т. е. без фактических стартов ракет», – говорится в релизе.


Также «отряд кораблей провел учения по противокорабельной обороне, в ходе которых моряки выполнили совместные стрельбы из артиллерийских установок по морской и невидимой береговой целям», – добавили в округе.

Кроме того, МРК совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде.

«Экипажи провели стрельбы с борта по плавающему предмету и отработали гранатометание из ручных гранатометов, а личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводную часть корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения "Обзор" и "Осмотр"», – рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Зяблицев Сегодня, 13:02
    Крайне важно в Каспийском море содержать боеготовую флотилию, которая по своему вооружению даст фору всем соседям в этом регионе. Проще говоря и Азербайджан, заглядывающий в рот Турции, и друг степей казах, и конечно же Иран, должны четко понимать, кто на районе папа... laughing
    Зяблицев
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:29
      В конце учений должен был быть настоящий боевой пуск калибрами по игилу -а так это не учения, а штатная тренировка.
      Изгоняющий либероидов
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