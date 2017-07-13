Таиланд закажет в Южной Корее дополнительную партию Golden Eagle
Правительство Таиланда одобрило представленный командованием ВВС запрос о закупке дополнительных учебно-боевых самолетов (УБС) T-50TH «Голден Игл» производства южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI), сообщает ЦАМТО .
Новая партия будет состоять из 8 самолетов, стоимость которых составит около $ 258 млн. Контракт будет подписан до конца июля.
В 2015 году ВВС заключило контракт на поставку 4-х самолетов T-50TH.
«T-50TH предназначены для замены устаревших L-39ZA/ART «Альбатрос», поставленных в начале 1990-ых гг. Соглашение от сентября 2015 года включало опцион на закупку дополнительных УБС T-50TH. Предположительно, ВВС Таиланда требуется от 16 до 18 УБС T-50TH», – говорится в публикации.
T-50TH –модифицированная вооруженная версия УТС углубленной летной подготовки T-50. Представители KAI ранее подтвердили, что самолет будет оснащен «некоторыми системами вооружения, применяемыми в версии легкого боевого самолета FA-50», но не получит средств связи стандарта «Линк-16» и ряд других систем.
Для KAI контракт с Таиландом явился очередным успехом в регионе Юго-Восточной Азии. Ранее компания заключила соглашения на поставку 12 самолетов FA-50 ВВС в Филиппины и 16 самолетов в Индонезию.
Новая партия будет состоять из 8 самолетов, стоимость которых составит около $ 258 млн. Контракт будет подписан до конца июля.
В 2015 году ВВС заключило контракт на поставку 4-х самолетов T-50TH.
«T-50TH предназначены для замены устаревших L-39ZA/ART «Альбатрос», поставленных в начале 1990-ых гг. Соглашение от сентября 2015 года включало опцион на закупку дополнительных УБС T-50TH. Предположительно, ВВС Таиланда требуется от 16 до 18 УБС T-50TH», – говорится в публикации.
T-50TH –модифицированная вооруженная версия УТС углубленной летной подготовки T-50. Представители KAI ранее подтвердили, что самолет будет оснащен «некоторыми системами вооружения, применяемыми в версии легкого боевого самолета FA-50», но не получит средств связи стандарта «Линк-16» и ряд других систем.
Для KAI контракт с Таиландом явился очередным успехом в регионе Юго-Восточной Азии. Ранее компания заключила соглашения на поставку 12 самолетов FA-50 ВВС в Филиппины и 16 самолетов в Индонезию.
Использованы фотографии: KAI
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