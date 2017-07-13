14:37 13 июля

МИД России: США отчаянно препятствуют посещению экспертами авиабазы Шайрат

Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов, США отчаянно препятствуют посещению сирийской авиабазы Шайрат международными экспертами, несмотря на приглашение со стороны правительства Сирии.

По его словам, в ситуации с инцидентом в Хан-Шейхуне Дамаск был "назначен" Вашингтоном еще до начала какого-либо расследования.

МИД России: США отчаянно препятствуют посещению экспертами авиабазы Шайрат



Казалось бы, элементарная логика подсказывает, что в этой ситуации Вашингтон должен был бы настаивать на срочном посещении Шайрата специалистами ООН и ОЗХО, дабы на международном уровне уличить Дамаск в нарушении Конвенции о запрещении химоружия и предотвратить "очередное использование режимом (президента Сирии Башара) Асада химического оружия против собственного населения. Но нет, Соединенные Штаты отчаянно препятствуют посещению авиабазы международным персоналом, несмотря на приглашение со стороны правительства Сирии и его готовность гарантировать безопасность поездки
— заявил Ульянов, передает РИА Новости .

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет. Как позже заявил президент Сирии Башар Асад, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

В среду директор ЦРУ Марк Помпео заявил, что разведсообщество США располагает весомыми доказательствами применения химоружия "сирийским режимом" 4 апреля в Хан-Шейхуне, но судя по тому, что до сих пор их не предоставили, они (доказательства) суперсекретны.

Использованы фотографии: http://sell-off.livejournal.com/
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Комментарии 5

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  1. drunkram Сегодня, 14:19
    Да бестолку все это, США все равно снова отбомбятся по сирийским войскам и придумают другой повод если понадобиться. Им позарез нужно поддержать своих бородатых питомцев
    drunkram
    1. vovanpain Сегодня, 14:31
      США отчаянно препятствуют посещению сирийской авиабазы Шайрат международными экспертами, несмотря на приглашение со стороны правительства Сирии.

      Сейчас то чего бояться? laughing Ответ простой
      , в ситуации с инцидентом в Хан-Шейхуне Дамаск был "назначен" Вашингтоном еще до начала какого-либо расследования.

      yes
      vovanpain
    2. DenZ Сегодня, 14:34
      Меня вот все удивляет Что значит "препятствует". Что этих экспертов за руки держат? Им угрожают? Почему же сами эксперты молчат? Их запугали? Черт его знает что в мире твориться.
      DenZ
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:24
    Энтузиазм бородатых в Сирии иссякает. Поддерживать его - нечем. Это как в шахматах. США усложняли и усложняли позицию, пока не дошли до полного цугцванга. А теперь пытаются поменять правила игры, дескать, а мы не в шахматы играли, а в "Чапаева".
    Горный стрелок
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:36
    Начнем с того что в Сирии нет оппозиции , там есть антипровительственные банды, и игил созданный сша и саудитами с катаром. !
    Изгоняющий либероидов
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