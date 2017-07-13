Корабли Каспийской флотилии посетили иранский порт
В рамках укрепления и развития военного сотрудничества отряд кораблей Каспийской флотилии зашел с неофициальным визитом в иранский порт Бендер-Энзели, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«В соответствии с программной визита российские моряки провели встречу с представителями командования Военно-Морских Сил Ирана и руководством провинции Гилян, отдали воинские почести павшим воинам на бульваре Кодс», – говорится в релизе.
Сообщается, что российские моряки посетят также «знаменательные места и ознакомятся с историческими памятниками в городах Энзели, Лахиджан и деревне с необычной террасной архитектурой Масуле».
В свою очередь экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» проведёт у себя на борту официальный прием от имени командования отряда кораблей Каспийской флотилии для представителей ВМС Ирана.
«Кроме того, программой визита запланировано проведение дружественных спортивных мероприятий между российскими и иранскими моряками по футболу, баскетболу и плаванию на байдарках», – добавили в пресс-службе.
Убытие российских кораблей из порта Бендер-Энзели запланировано не 15 июля.
«В соответствии с программной визита российские моряки провели встречу с представителями командования Военно-Морских Сил Ирана и руководством провинции Гилян, отдали воинские почести павшим воинам на бульваре Кодс», – говорится в релизе.
Сообщается, что российские моряки посетят также «знаменательные места и ознакомятся с историческими памятниками в городах Энзели, Лахиджан и деревне с необычной террасной архитектурой Масуле».
В свою очередь экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» проведёт у себя на борту официальный прием от имени командования отряда кораблей Каспийской флотилии для представителей ВМС Ирана.
«Кроме того, программой визита запланировано проведение дружественных спортивных мероприятий между российскими и иранскими моряками по футболу, баскетболу и плаванию на байдарках», – добавили в пресс-службе.
Убытие российских кораблей из порта Бендер-Энзели запланировано не 15 июля.
Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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