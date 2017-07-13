17:47 13 июля

Силы ЧФ отработали нанесение ударов по кораблям условного противника

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в ходе проверки готовности сил Черноморского флота отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя ЧФ капитана 1 ранга Вячеслава Трухачева.

Силы ЧФ отработали нанесение ударов по кораблям условного противника


Поднятые по сигналу тревоги расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", развёрнутых в позиционных районах, совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника,
сказал Трухачев.


Он добавили, что в четверг к выполнению задач по предназначению также «приступили экипажи минно-тральных кораблей ЧФ, которые осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, а корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям».

В ходе проверки готовности сил задачи в море выполняют «более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота», уточнил представитель флота.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com
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Комментарии 11

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:36
    натовским любопытствующим - "Добро пожаловать на бал"....
    DEZINTO
    1. Толстоевский Сегодня, 15:40
      сколько можно бить условных противников, когда кругом столько безусловных
      Толстоевский
      1. Neputin Сегодня, 15:48
        Не беспокойтесь. дойдет дело и до безусловных. Кстати, о законе Украины об "оккупации" Донбасса. Конечно этого не будет , но помечтать можно же? Я бы в ответ на принятие такого закона ввел бы 1-2 армии на территорию ДНР и ЛНР до линии соприкосновения и развернул в полную боевую готовность. Отдал бы приказ на "ответку" по полной программе в случае чего. А потом посмотрел на соблюдение минских соглашений со стороны "укропов". Было бы интересно. (Граждан призывающих самому поехать и попробовать просьба не комментировать. Я свое "в реале" отбегал и поэтому в "котр-страйк" не играю.
        Neputin
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:43
      Еще бы видео прикрепить как эти ракеты работают по кораблям -мишеням!
      Изгоняющий либероидов
      1. DEZINTO Сегодня, 15:45
        Еще бы видео


        как-то так....быстро работают )) развернутся и отгрести к Босфору не успеют )



        DEZINTO
    3. Partyzan Сегодня, 15:43
      отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника,
      а чего только условного? сейчас на черном море целей.... выбирай не хочу laughing
      Partyzan
      1. Paranoid50 Сегодня, 17:10
        Цитата: Partyzan
        сейчас на черном море целей.... выбирай не хочу laughing

        Дык,те,которые самые ближние,соседские - тупо не рентабельно. laughing Ракеты дороже обойдутся. Остальные пока особо не суются,по краешку проходят.
        Paranoid50
        1. Partyzan Сегодня, 17:39
          Остальные пока особо не суются,по краешку проходят.
          а жаль recourse
          Partyzan
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:42
    Вот самое главное, чтобы реально не пришлось топить настоящие "партнерские "боевые корабли! am Хотя, там тоже не совсем дауны, но коноводят в ес и нато далеко не самые умные, эти могут на все пойти!
    Изгоняющий либероидов
  3. хмурый лис Сегодня, 15:43
    ну это видимо Ответ на учения кораблей нато с Украиной .хотя не понимаю какой там флот еще есть у Украины ? разве что несколько "лодок "гюрза .ну если что ядовитое то жало ей и товарищам ее придется прикусить .
    хмурый лис
  4. новичок Сегодня, 15:44
    горячий привет сибризу.
    новичок
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