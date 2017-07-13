Силы ЧФ отработали нанесение ударов по кораблям условного противника

Поднятые по сигналу тревоги расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", развёрнутых в позиционных районах, совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетного удара по группировке кораблей условного противника,

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в ходе проверки готовности сил Черноморского флота отработали нанесение ударов по отряду кораблей условного противника, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя ЧФ капитана 1 ранга Вячеслава Трухачева.сказал Трухачев.Он добавили, что в четверг к выполнению задач по предназначению также «приступили экипажи минно-тральных кораблей ЧФ, которые осуществили траление фарватеров на минно-опасных направлениях, а корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям».В ходе проверки готовности сил задачи в море выполняют «более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота», уточнил представитель флота.