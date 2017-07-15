Капсюльный револьвер Жан-Жака Германа

Имя Жана-Жака Германа почти не известно любителям истории оружия. Между тем некоторые специалисты считают его предвестником появления револьверов в Европе.Жан-Жак Герман впервые упоминается в 1820 году, как оружейник и изобретатель, работавший в местечке Шерат (Cheratte) близ Льежа в Бельгии.К середине 19 века в Европе большое распространение получили многоствольные перечницы (пепербоксы, бундельревольверы). Сайт HistoryPistols.ru уже рассказывал о таком оружии в статьях Многоствольные пистолеты Мариэтта, Капсюльный пепербокс Лиойста, Восьмиствольный пепербокс Крамера. В это же самое время в США Сэмуль Кольт начинает изготавливать свои первые капсюльные револьверы: в 1836 году Кольт Патерсон (Colt Paterson), в 1847 году Кольт Уолкер (Colt Walker), в 1851 году Кольт Нэви (Colt 1851 Navy), защитив оружие соответствующими патентами.Жан-Жак Герман, понимая что многоствольные бундельревольверы (bündelrevolver) с вращающейся связкой стволов довольно тяжелы и неуклюжи, принимается за разработку нового оружия. Вместо блока стволов он решает использовать вращающийся барабан и один неподвижный ствол.Ж.Ж. Герман (Jean-Jacques Herman) регистрирует в Бельгии несколько патентов. Первый под номером №1342 20.07.1839, затем вносит в него изменения патентом №5027 от 24.01.1850 г. Лишь патент под номером №7221 от 7.07. 1853 года окончательно формирует конструкцию револьвера, который поступил в производство.Если рассматривать графическую часть патента или сам револьвер, то видно, что его устройство объединяет конструктивные решения двух образцов оружия: пепербокса (бундельревольвера) и револьвера Кольта. Рукоятка и ударно-спусковой механизм револьвера Жан-Жака Германа напоминает европейские перечницы (бундельревольверы), например капсюльный пепербокс Лиойста. Спуск сделан так же в виде кольца, ударно-спусковой механизм двойного действия.Брандтрубки барабана располагаются в горизонтальной плоскости. Курок ударно-спускового механизма размещен вверху. Его верхняя часть выполнена в виде щитка и защищает глаза стрелка от осколков капсюлей, образующихся во время выстрела.Револьвер имеет восьмигранный ствол с выступом в нижней части. В верхней части ствола в паз ласточкин хвост установлены прицел и мушка. Крепление ствола к рамке осуществляется как в револьверах Кольта. Поперечный клин входит в паз выполненный в оси барабана и фиксируется винтом. Длина оружия 335 мм, длина ствола 177 мм, вес револьвера 1140 грамм.Барабан насажен на центральную ось, как блок стволов в перечницах. Шесть камор барабана предназначены для размещения пороховых зарядов и пуль .44 калибра (11 мм).Под стволом шарнирно закреплен рычаг для снаряжения камор барабана, как в револьвере Кольт Нэви образца 1851 года. Передняя часть рычага снабжена специальным фиксатором. Фиксатор сцепляется в подствольным крючком и удерживает рычаг в походном положении.На металлической рамке передней части рукоятки нанесен серийный номер «72». Выше номера нанесена маркировка, указывающая на патент Германа «JJ HERMAN BREVETE», а так же клеймо в виде букв «JCS»Капсюльных револьверов Жан-Жака Германа было изготовлено не более 500 штук. В их конструкцию порой вносились незначительные изменения. Вот пример револьвера, где рычаг для снаряжения камор барабана сделан не так, как в револьверах Кольта. С правой стороны подствольного выступа установлена рукоятка с шестеренкой. Передняя часть рычага заряжания сделана в виде зубчатой рейки. При вращении рукоятки происходит продольное перемещение рычага заряжания.Имя Жана-Жак Германа исчезает из оружейных регистров примерно в 1863 году. Помимо револьвера им были разработаны: военная винтовка и двуствольный капсюльный пистолет. Об этом пистолете мы постараемся рассказать Вам чуть позже. Револьвер Германа (Percussion Revolver Herman Jean-Jacques) недавно был выставлен в одном из антикварных салонов Нидерландов по цене 2150 долларов.