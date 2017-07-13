20:37 13 июля

Экспедиция МО РФ обнаружила в Финском заливе боевую технику вермахта

Боевая техника времён Великой Отечественной войны обнаружена в ходе пятого ежегодного этапа комплексной экспедиции "Гогланд" на внешних островах Финского залива, сообщает Минобороны РФ.

В ходе поисковых работ были обнаружены: зенитное орудие Flak 18 калибра 88 мм и пункт управления огнем зенитной артиллерией, установленные на острове армией вермахта в 1942 году
- сказано в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Экспедиция МО РФ обнаружила в Финском заливе боевую технику вермахта

архивное фото МО РФ



В ходе выполнения экологических работ собрано около 20 тонн металлолома, накопившегося за годы войны и послевоенные годы на островах, очищено около 50 000 кв метров леса от бытового мусора.

Участники акции - группы Экспедиционного центра Минобороны России и Русского географического общества.

Напоминаем, что это не первая экспедиция на внешние острова Финского залива. В 2015 году совместная экспедиция МО РФ и Русского географического общества вывезла острова Большой Тютерс около 200 единиц немецкого вооружения, военной и специальной техники — орудий, полевых кухонь, прожекторных установок, прицепов, кунгов, двигателей, бензогенераторных станций и других находок.

С самого начала Великой Отечественной войны внешние острова Финского залива считались северными воротами Ленинграда.Они располагались ровно посередине между непокоренным городом и Таллином. Владеющий ими, мог легко отрезать путь кораблей противника в Балтийское море. Красноармейцы потеряли острова еще в 1941 году, но потом несколько раз пытались их вернуть. Люди, которые бывали там в наши дни, говорят, что сейчас они похожи на мертвые города. Только вместо домов, брошенная техника, заросшие мхом блиндажи и колючая проволока.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 25

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:30
    Экспедиция МО РФ обнаружила в Финском заливе боевую технику вермахта
    Одичавших фрицев не встретили? laughing
    Столько раритетов там под открытым небом.Может по зиме эвакуировать в музей?А то разграбят чёрные копатели после таких публикаций.
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 19:35
      Цитата: Наблюдатель2014
      Одичавших фрицев не встретили?

      Сейчас встречаются только одичавшие украинцы....без проблем... wassat , особенно их много в зоне так называемой АТО...отличаются слабоумием , склонностью к воровству , мародёрству и тягой к спиртному... laughing
      Чёрный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:36
      около 200 единиц немецкого вооружения

      Драпали и все бросали..! Какие мы все же жестокие русские..Аж сам себя боюсь!
      ОТДЕЛ
      1. Partyzan Сегодня, 19:38
        Аж сам себя боюсь!
        а от зеркала не шарахаешься? laughing
        Partyzan
      2. винипух Сегодня, 20:34
        Цитата: ОТДЕЛ
        Драпали и все бросали..! Какие мы все же жестокие русские..Аж сам себя боюсь!

        Причём тут русские, это в Финляндии же.
        Почитайте про Медвежьегорскую наступательную операцию в 1942 году, она не увенчалась особым успехом.
        винипух
    3. Partyzan Сегодня, 19:37
      так это пограничная зона, думаю их туда не пустят
      Partyzan
      1. Владимирец Сегодня, 19:44
        Цитата: Partyzan
        так это пограничная зона, думаю их туда не пустят

        На вашей карте нет о.Козлиный, а там наши погранцы стоят, РТП-1, зона ответственности 2 ОБрПСКР г.Высоцк.
        Владимирец
        1. Partyzan Сегодня, 19:45
          На вашей карте нет о.Козлиный
          а он серетныйй laughing
          Partyzan
          1. Владимирец Сегодня, 19:49
            Цитата: Partyzan
            а он серетныйй

            Кстати, блатное место было, когда я служил. Самая засада была попасть на Соммерс, куча камней и десять деревьев.
            Владимирец
            1. Partyzan Сегодня, 19:57
              А враги плутали в 3 соснах? laughing laughing
              Partyzan
              1. Владимирец Сегодня, 20:06
                Цитата: Partyzan
                А враги плутали в 3 соснах?

                Врагов не было, их на Гогланде принимали. smile
                Владимирец
                1. Partyzan Сегодня, 20:11
                  Врагов не было, их на Гогланде принимали.
                  тепленькими?
                  Partyzan
                  1. Владимирец Сегодня, 20:22
                    Цитата: Partyzan
                    тепленькими?

                    Холодненькими. yes Уже не знаю ВТ или нет, много времени прошло, на Гогланде и МЧПВ стояли, и ВМФ, и ПВ. У нас РТП-4 значился.
                    Владимирец
  2. 210окв Сегодня, 19:32
    Берегите себя ребята.Там полно еще всякой боевой хрени .Не так давно хлопцы на Смоленщине в лесу на мину наткнулись..Один труп..
    210окв
    1. МПК105 Сегодня, 19:40
      Ежели на роду написано-смерть везде найдёт...У нас не так давно вдоль Яика грибы собирали люди с моего города(Бузулук,многие верста до Реки любимой нашей)подорвались на мине...Сапёры потом сказали-по-ходу,с Гражданской ещё ждала часа своего......
      МПК105
    2. Владимирец Сегодня, 19:58
      Цитата: 210окв
      Там полно еще всякой боевой хрени .

      В мое время там ещё и районы закрытые для плавания были и боевое траление проводилось.
      Владимирец
  3. мичман Сегодня, 19:36
    Этот хлам с Гогланда давно пора убрать. Это прекрасные места, которые не только прикрывают Санкт-Петербург, но должны быть направлением для экскурсий. В 1981 году пришлось с командованием ВВС СССР прибыть на Курильские острова. Надо было обеспечить установку там опорных станций РСДН "Тропик". Все сделали, НИИ-93 (РИРВ) отвечал за эту работу. Так вот там тоже был японский ржавый хлам и колючая проволока. А аэродромы были в прекрасном состоянии. Честь имею.
    мичман
    1. АВП 518 Сегодня, 20:37
      Цитата: мичман
      Так вот там тоже был японский ржавый хлам

      Так он до сих пор там,как и техника укрепрайонов.
      АВП 518
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:41
    Ну блин, Колумбы, чесслово! Я в 88 году в Калининграде (прибалтийском )по фортам лазал -там этого оружия море -океан! !!Эрликоны в чуть ли не идеальном состоянии, смазкой не смазаны-залиты! Так вот, мой бывший сослуживец живущий там говорит, что с тех времен мало что изменилось -техники старой по лесам, рощам, водоемам так же прорва, и никому она не нужна! !!
    Изгоняющий либероидов
  5. anjey Сегодня, 19:41
    а почему не сделать туристический тур -путешествие во времени в ВОВ,что бы люди мира могли увидеть в реале какому зверю Россия сломала хребет...
    anjey
    1. А.Каледин Сегодня, 19:48
      А кто даст гарантию что никто из туристов не подорвется?
      А.Каледин
    2. п-к Опарышев Сегодня, 20:21
      Каждому туристу выдать винтовку,патроны,выставить заградотряды и погнать в атаку
      п-к Опарышев
  6. злой партизан Сегодня, 20:01
    На фотке ни фига не 8,8 sm. no Это зенитный автомат.
    злой партизан
  7. anjey Сегодня, 20:04
    Цитата: А.Каледин
    А кто даст гарантию что никто из туристов не подорвется?

    а саперы в армии по вашему для чего,туры сделать платными деньги в МО...
    anjey
  8. нивасандер Сегодня, 20:28
    в 1993 году служил в Белоруссии в инженерных войсках--под Молодечно наткнулись на большое захоронение немцев погибших в июне 1944--ну как захоронение --более 200 немцев було наспех захоронено в каком то овраге-видимо наша похоронная команда собрала убитых окруженцев да свалила их в овраг , а потом закидала их землей и глиной(оружия не было , да и документов тоже) зато жетонов - целое ведро.Посольство ФРГ за каждый неразломанный жетон по 200 марок платило ..Всех фрицев собрали , упаковали и под жалобный вой посольских служащих отправили в фатерлянд--прям зло взяло от зависти.Своих то солдат , каких мы находили, просто собрали в братских могилах и ставили табличку типа "Здесь похоронено 25 неизвестных"
    нивасандер
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