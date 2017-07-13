Экспедиция МО РФ обнаружила в Финском заливе боевую технику вермахта
Боевая техника времён Великой Отечественной войны обнаружена в ходе пятого ежегодного этапа комплексной экспедиции "Гогланд" на внешних островах Финского залива, сообщает Минобороны РФ.
В ходе выполнения экологических работ собрано около 20 тонн металлолома, накопившегося за годы войны и послевоенные годы на островах, очищено около 50 000 кв метров леса от бытового мусора.
Участники акции - группы Экспедиционного центра Минобороны России и Русского географического общества.
Напоминаем, что это не первая экспедиция на внешние острова Финского залива. В 2015 году совместная экспедиция МО РФ и Русского географического общества вывезла острова Большой Тютерс около 200 единиц немецкого вооружения, военной и специальной техники — орудий, полевых кухонь, прожекторных установок, прицепов, кунгов, двигателей, бензогенераторных станций и других находок.
С самого начала Великой Отечественной войны внешние острова Финского залива считались северными воротами Ленинграда.Они располагались ровно посередине между непокоренным городом и Таллином. Владеющий ими, мог легко отрезать путь кораблей противника в Балтийское море. Красноармейцы потеряли острова еще в 1941 году, но потом несколько раз пытались их вернуть. Люди, которые бывали там в наши дни, говорят, что сейчас они похожи на мертвые города. Только вместо домов, брошенная техника, заросшие мхом блиндажи и колючая проволока.
В ходе поисковых работ были обнаружены: зенитное орудие Flak 18 калибра 88 мм и пункт управления огнем зенитной артиллерией, установленные на острове армией вермахта в 1942 году- сказано в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
архивное фото МО РФ
В ходе выполнения экологических работ собрано около 20 тонн металлолома, накопившегося за годы войны и послевоенные годы на островах, очищено около 50 000 кв метров леса от бытового мусора.
Участники акции - группы Экспедиционного центра Минобороны России и Русского географического общества.
Напоминаем, что это не первая экспедиция на внешние острова Финского залива. В 2015 году совместная экспедиция МО РФ и Русского географического общества вывезла острова Большой Тютерс около 200 единиц немецкого вооружения, военной и специальной техники — орудий, полевых кухонь, прожекторных установок, прицепов, кунгов, двигателей, бензогенераторных станций и других находок.
С самого начала Великой Отечественной войны внешние острова Финского залива считались северными воротами Ленинграда.Они располагались ровно посередине между непокоренным городом и Таллином. Владеющий ими, мог легко отрезать путь кораблей противника в Балтийское море. Красноармейцы потеряли острова еще в 1941 году, но потом несколько раз пытались их вернуть. Люди, которые бывали там в наши дни, говорят, что сейчас они похожи на мертвые города. Только вместо домов, брошенная техника, заросшие мхом блиндажи и колючая проволока.
Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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