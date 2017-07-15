За 29 лет до Версаля

На Рождество 1890 года на страницах английского еженедельного журнала The Truth («Правда»), издаваемого членом палаты общин и публицистом Генри Лабушером, появился иллюстрированный памфлет под названием «Сон кайзера». В нём шла речь о том, что в Германской империи произошла революция и лишённый престола кайзер едет простым пассажиром на поезде в Англию, чтобы найти приют в английском работном доме.К памфлету прилагалась фантастическая карта Европы после неких грандиозных перемен. Монархий больше нет, над Великобританией и Ирландией в сиянии света парит фригийский колпак – символ свободы, а поперёк написано: «Британская республика». На Скандинавском полуострове расположено только одно государство без границ с надписью «Шведская и Норвежская республики». На полуострове Ютландия – государство «Датская республика» с присоединёнными к ней Шлезвигом и Гольштейном.Территории нескольких республик (Испанской, Итальянской, Швейцарской) оставлены в исторических границах этих государств.Финляндия отделена от России как самостоятельное государство с южными границами по рекам Неве и Свири и по восточному берегу Онежского озера (по существу, это «Великая Финляндия», созданная за счёт карельских и русских земель).Российская империя на карте не обозначена, видна лишь надпись: «Русская пустыня» (Russian Desert). Любопытно, что западные границы «пустыни» изменены в пользу соседей. Территория «Польской республики» значительно увеличена за счёт присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии (в том числе Полесья).Российская империя на карте не обозначена, видна лишь надпись «Русская пустыня»«Германская республика» урезана и разделена на следующие территории: Пруссия и не соединённая с ней Данцигским коридором Восточная Пруссия, Бавария вместе с Швабией и Франконией, а также «Северо-западная провинция», состоящая из Ганновера, Саксонии, Вестфалии и Голландии.Граница Франции с Германией показана по реке Рейн. Территория Французской республики значительно расширена за счёт присоединения к ней Эльзаса и Лотарингии, Пфальца с Рейнской областью, Бельгии и Люксембурга.Австро-Венгерская империя переделена. На её месте надпись «Австрийская республика». Эта республика обозначена без северной Австрии и Чехии, на месте которых – белое пятно. В «Австрийскую республику» включены югославские территории, но без Македонии, Венгрии и Трансильвании.Территория «Болгарской республики» (на 1890 год – монархия) выглядит весьма обширной. Она включает Македонию, Валахию, Бессарабию и Закарпатскую Русь. Её западная граница с «Австрийской республикой» обозначена по реке Мораве, то есть с нарушением демографических границ Балкан. А Румыния вообще исчезает с карты Европы.Читателям XIX века, как считают современные исследователи, была представлена некими закулисными кругами политическая карта Европы после предполагаемой победы англо-французских союзников над Германией. Передел Европы носит прежде всего антинемецкий и антирусский характер.Таким образом, за 29 лет до Версальского мира 1919 года Генри Лабушер и стоящие за ним силы предугадали итоги ожидаемой мировой войны. Предсказаны крушение трёх монархий Европы (Германской, Австро-Венгерской и Российской), «балканизация» Европы, образование новых самостоятельных государств (Польша, Финляндия, Чехословакия).Примечательно и то, что, когда в 1914-м началась Первая мировая война, в Великобритании номер журнала The Truth с памфлетом Лабушера был изъят. Но один из экземпляров всё же оказался в распоряжении редакции берлинской газеты Auf Vorposten («На передовом посту»), и памфлет был перепечатан в 1919 году.Затем памфлет с картой обнародовали для русской аудитории оказавшиеся в эмиграции полковник Ф.В. Винберг и С.П. Шабельский-Борк. Он вышел в третьем номере мюнхенского журнала «Луч света» (1920 год) с русским текстом. В предисловии говорилось: «Как читатели могут видеть, в наши дни предсказание кое в чём исполнилось. Правда, Германия ещё не расчленена на мелкие республики, как обещано английским листком. Правда, в Европе ещё не везде господствует республиканский строй, как это знаменательно обозначено на карте. Но зато наша Россия уже расчленена и распродаётся на части: если бы и дальше события стали развиваться в том же духе, то скоро отечество наше вполне оправдает пророчество и обратится в ту пустыню, которая нам зловеще обещана…»Британская сторона попыталась опровергнуть в прессе подлинность памфлета, утверждая, что это подделка. Тогда немецкий публицист полковник Ульрих Флейшхауэр, владелец книгоиздательства «Бодунг» в Эрфурте, раздобыл английский оригинал журнала и заверил копии у немецкого нотариуса, а затем переиздал нотариально заверенный текст в переводе на три языка в виде отдельной брошюры.