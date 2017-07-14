13:43 14 июля

Морская авиация примет участие в военно-морском параде в СПб

Как сообщает РИА Новости , 14 июля начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев заявил о планах участия в Главном военно-морского параде в Санкт-Петербурге самолётов Ил-38Н , Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31 морской авиации ТОФ.

Главный парад предполагается провести 30 июля, в день ВМФ в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте. Также военно-морские парады ожидаются в военно-морских базах — Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке — и в пунктах базирования сил флотов и флотилий. Всего в торжествах примут участие более 130 кораблей.

Для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России самолёты Ил-38Н, Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31 перебазированы с аэродромов Тихоокеанского флота Елизово и Каменный ручей на аэродромы Кипелово и Громово, расположенные в Вологодской и Ленинградской областях. После отработки элементов парада на земле летчики Тихоокеанского флота совместно с коллегами с Северного, Балтийского и Черноморского флотов приступят к тренировкам воздушной части парада на практике в небе над Санкт-Петербургом.



Ил-38Н — модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38. Предназначенная для оснащения морской авиации система "Новелла" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные — до 320 км. Система может удерживать в поле зрения 32 цели над водой и под водой.

Ту-142М3 "Заречье" — модификация дальнего противолодочного самолета Ту-142. В ВМФ применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и для поиска и слежения за ракетным подводным крейсером стратегического назначения.

Ту-142МР предназначен для обеспечения связи с подводными лодками в погруженном состоянии.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.


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Комментарии 4

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  1. Aleksandr_2 Сегодня, 12:33
    вроде не юбилей,не круглая дата,к чему эти грандиозные морские шоу со считанными единицами новой морской техники?а не лучше на эти деньги хотя бы один мрк новый заложить да пару вертолетов отремонтировать.......
    Aleksandr_2
    1. Страшный_Л. Сегодня, 12:37
      А почему бы и нет? И зрители удовольствие получат, и экипажам тренировка
      Страшный_Л.
      1. Aleksandr_2 Сегодня, 12:48
        лучшая тренировка экипажам кораблей и самолетов-средиземное море..... laughing
        Aleksandr_2
  2. Страшный_Л. Сегодня, 12:34
    Можно позавидовать жителям и гостям северной столицы, их ожидает красивое зрелище
    Страшный_Л.
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