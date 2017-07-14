БМП "Пума" для Бундесвера потребовала доработок
Как стало известно из свежего пресс-релиза компании - производителя Rheinmetall Defence, BAAINBw (Федеральное ведомство по закупке и эксплуатации ВВТ, АСУ и связи Бундесвера) выделило 260 млн. евро на доп.оснащение "Пумы", а также 108 млн. евро на реализацию опционального контракта
В первый заказ на 260 млн. евро входят установка мортиры "turmunabhängige Sekundärwaffenanlage", новые оптические приборы и мониторы, а также новые средства для обучение экипажа.
Мортира (по всей видимости автоматический гранатомет) предназначена в первую очередь для самообороны. Она может управляться дистанционно из под брони и устанавливается в кормовой части БМП (не на башню!). Калибр мортиры - 40мм, в качестве боеприпасов могут применяться как и нелетальные так и летальные гранаты, максимальная дальность эффективного применения составляет 400 м.
Rheinmetall должен произвести 3 прототипа мортиры, осуществить их образцовую установку на машину и подготовить изделие к серийному выпуску. В случае успеха, опция на серийное производство и оснащение всех машин мортирами может быть реализирована в 2023 году.
В новый контракт входит так же проработка замены прежних чёрно-белых мониторов на цветные дисплеи. Кроме того, в кормовой части БМП будет установлена инфракрасная фара, которая упростит управление машины ночью. Таким образом будут доработаны и испытаны так же три машины. В случае успеха, реализация опции на серийное производство, предусмотрена на 2020 год.
Кроме этого, немецкие военные, в отличие от российских коллег, уделяют большое внимание тренировкам и обучению экипажей. Для этого, и с целью экономии ресурса боевых машин, заказывается поставка 11 новых тренажёров и доработака 12-го тренажёра в период с 2019 по 2023 год. Тренажер БМП "Пума" состоит из серийной башни и верхнего сегмента машины, что позволяет обучать командиров и наводчиков, а также техперсонал вне зависимости от наличия машин в военной части.
В первый заказ на 260 млн. евро входят установка мортиры "turmunabhängige Sekundärwaffenanlage", новые оптические приборы и мониторы, а также новые средства для обучение экипажа.
Мортира (по всей видимости автоматический гранатомет) предназначена в первую очередь для самообороны. Она может управляться дистанционно из под брони и устанавливается в кормовой части БМП (не на башню!). Калибр мортиры - 40мм, в качестве боеприпасов могут применяться как и нелетальные так и летальные гранаты, максимальная дальность эффективного применения составляет 400 м.
Rheinmetall должен произвести 3 прототипа мортиры, осуществить их образцовую установку на машину и подготовить изделие к серийному выпуску. В случае успеха, опция на серийное производство и оснащение всех машин мортирами может быть реализирована в 2023 году.
В новый контракт входит так же проработка замены прежних чёрно-белых мониторов на цветные дисплеи. Кроме того, в кормовой части БМП будет установлена инфракрасная фара, которая упростит управление машины ночью. Таким образом будут доработаны и испытаны так же три машины. В случае успеха, реализация опции на серийное производство, предусмотрена на 2020 год.
Кроме этого, немецкие военные, в отличие от российских коллег, уделяют большое внимание тренировкам и обучению экипажей. Для этого, и с целью экономии ресурса боевых машин, заказывается поставка 11 новых тренажёров и доработака 12-го тренажёра в период с 2019 по 2023 год. Тренажер БМП "Пума" состоит из серийной башни и верхнего сегмента машины, что позволяет обучать командиров и наводчиков, а также техперсонал вне зависимости от наличия машин в военной части.
Использованы фотографии: http://477768.livejournal.com/
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