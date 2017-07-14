13:44 14 июля

БМП "Пума" для Бундесвера потребовала доработок

Как стало известно из свежего пресс-релиза компании - производителя Rheinmetall Defence, BAAINBw (Федеральное ведомство по закупке и эксплуатации ВВТ, АСУ и связи Бундесвера) выделило 260 млн. евро на доп.оснащение "Пумы", а также 108 млн. евро на реализацию опционального контракта

БМП "Пума" для Бундесвера потребовала доработок


В первый заказ на 260 млн. евро входят установка мортиры "turmunabhängige Sekundärwaffenanlage", новые оптические приборы и мониторы, а также новые средства для обучение экипажа.


Мортира (по всей видимости автоматический гранатомет) предназначена в первую очередь для самообороны. Она может управляться дистанционно из под брони и устанавливается в кормовой части БМП (не на башню!). Калибр мортиры - 40мм, в качестве боеприпасов могут применяться как и нелетальные так и летальные гранаты, максимальная дальность эффективного применения составляет 400 м.



Rheinmetall должен произвести 3 прототипа мортиры, осуществить их образцовую установку на машину и подготовить изделие к серийному выпуску. В случае успеха, опция на серийное производство и оснащение всех машин мортирами может быть реализирована в 2023 году.

В новый контракт входит так же проработка замены прежних чёрно-белых мониторов на цветные дисплеи. Кроме того, в кормовой части БМП будет установлена инфракрасная фара, которая упростит управление машины ночью. Таким образом будут доработаны и испытаны так же три машины. В случае успеха, реализация опции на серийное производство, предусмотрена на 2020 год.

Кроме этого, немецкие военные, в отличие от российских коллег, уделяют большое внимание тренировкам и обучению экипажей. Для этого, и с целью экономии ресурса боевых машин, заказывается поставка 11 новых тренажёров и доработака 12-го тренажёра в период с 2019 по 2023 год. Тренажер БМП "Пума" состоит из серийной башни и верхнего сегмента машины, что позволяет обучать командиров и наводчиков, а также техперсонал вне зависимости от наличия машин в военной части.

Использованы фотографии: http://477768.livejournal.com/
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Комментарии 8

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  1. хрыч Сегодня, 12:42
    Кошачья серия начиная с Вермахта продолжается
    хрыч
    1. Partyzan Сегодня, 12:48
      Кошачья серия
      всю эту серию в африку к родственникам
      Partyzan
  2. капрал Сегодня, 12:44
    немецкие военные, в отличие от российских коллег, уделяют большое внимание тренировкам и обучению экипажей.

    А зачем нам учиться, мы ни на кого нападать не собираемся. wassat wassat
    капрал
    1. GRF Сегодня, 12:57
      Там просто не дописали чему.
      И судя по великолепным вековым навыкам этих брэйвых воинов - это драпать...
      А мортиру для выброса белого флага уже установили?
      Для них это самое лучшее оружие для самозащиты )
      GRF
  3. Alexey RA Сегодня, 12:49
    Кроме этого, немецкие военные, в отличие от российских коллег, уделяют большое внимание тренировкам и обучению экипажей. Для этого, и с целью экономии ресурса боевых машин, заказывается поставка 11 новых тренажёров и доработака 12-го тренажёра в период с 2019 по 2023 год.

    Хе-хе-хе... просто у нас предпочитают учения на "живой" технике. А у бундесов "живых" "Пум" не хватает: по состоянию на ноябрь 2016 года были исправны только 23 из 48 имеющихся в войсках "Пум".

    Фрау Урсула фон дер Ляйн отлично потрудилась в плане низведения и курощения бундесвера.
    Alexey RA
    1. Лопатов Сегодня, 12:52
      Цитата: Alexey RA
      Хе-хе-хе... просто у нас предпочитают учения на "живой" технике.

      Не уверен... Всего 500 км в год для боевой группы...
      Лопатов
  4. Лопатов Сегодня, 13:06
    Мортира (по всей видимости автоматический гранатомет) предназначена в первую очередь для самообороны. Она может управляться дистанционно из под брони и устанавливается в кормовой части БМП (не на башню!). Калибр мортиры - 40мм, в качестве боеприпасов могут применяться как и нелетальные так и летальные гранаты, максимальная дальность эффективного применения составляет 400 м.

    С наибольшей долей вероятности речь о шестиствольной установке. Всё совпадает, кроме калибра- он 76-мм
    Лопатов
    1. Лопатов Сегодня, 13:22
      Пишут, что это старый вариант, 6 76-мм "стволиков" должны быть заменены на 24 40-мм для отстрела "летальных и нелетальных" с воздушным подрывом.

      Основное предназначение- не допустить создания "огневого мешка" при открытии аппарели для выхода десанта.
      Лопатов
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