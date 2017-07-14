«Рособоронэкспорт» впервые сообщил о своих космических контрактах

Всего по линии спецэкспортера на заданные орбиты выведено более 30 космических аппаратов из 14 стран, в том числе в интересах Великобритании, Германии, Италии, Китая, Норвегии, Швеции, Европейского космического агентства,

По контрактам «Рособоронэкспорта» с инозаказчиками с 2000 года выведено на орбиту более 30 космических аппаратов, передает РИА Новости сообщение гендиректора компании Александра Михеева.Ранее подобные данный не публиковались.цитирует Михеева пресс-служба компании.В качестве примера представители «Рособоронэкспорта» приводят запуски аппаратов в интересах Италии и США с комплекса морского базирования «Sea Launch», пяти германских военных спутников SAR-Lupe, «аппаратов связи в интересах Австралии (Intelsat-22), ОАЭ (Yahsat-1B), Канады (Anik G1) и Турции (Turksat-4A) с космодрома Байконур».«Кроме того, по контрактам Рособоронэкспорта при помощи легких ракет-носителей на солнечно-синхронные орбиты выведено более 15 космических аппаратов гражданского назначения», – отмечается в релизе.Новые запуски компания планирует обсудить на авиасалоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в Жуковском.