13:44 14 июля

«Рособоронэкспорт» впервые сообщил о своих космических контрактах

По контрактам «Рособоронэкспорта» с инозаказчиками с 2000 года выведено на орбиту более 30 космических аппаратов, передает РИА Новости сообщение гендиректора компании Александра Михеева.



Ранее подобные данный не публиковались.


Всего по линии спецэкспортера на заданные орбиты выведено более 30 космических аппаратов из 14 стран, в том числе в интересах Великобритании, Германии, Италии, Китая, Норвегии, Швеции, Европейского космического агентства,
цитирует Михеева пресс-служба компании.

В качестве примера представители «Рособоронэкспорта» приводят запуски аппаратов в интересах Италии и США с комплекса морского базирования «Sea Launch», пяти германских военных спутников SAR-Lupe, «аппаратов связи в интересах Австралии (Intelsat-22), ОАЭ (Yahsat-1B), Канады (Anik G1) и Турции (Turksat-4A) с космодрома Байконур».

«Кроме того, по контрактам Рособоронэкспорта при помощи легких ракет-носителей на солнечно-синхронные орбиты выведено более 15 космических аппаратов гражданского назначения», – отмечается в релизе.

Новые запуски компания планирует обсудить на авиасалоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в Жуковском.

Использованы фотографии: Рособоронэкспорт
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Комментарии 4

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  1. Partyzan Сегодня, 13:06
    «Кроме того, по контрактам Рособоронэкспорта при помощи легких ракет-носителей на солнечно-синхронные орбиты выведено более 15 космических аппаратов гражданского назначения»
    а остальные какого? recourse
    Partyzan
    1. Страшный_Л. Сегодня, 13:10
      Судя по всему военная тайна, ага.
      Страшный_Л.
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:31
    ...сегодня "союз" вышел на орбиту с 72 спутниками( рекорд!!!) разных стран...
    Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту рекордное для России количество спутников
    ТАСС · 3 часа назад

    как то так...
    a.s.zzz888
  3. SoboL Сегодня, 13:34
    Это же надо. Потенциальному противнику военные спутники запускаем.
    SoboL
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