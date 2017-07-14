Минобороны опубликовало уникальные документы о грузино-осетинском конфликте
Минобороны РФ опубликовало на официальном сайте к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских Вооруженных Сил, уникальные архивные документы по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии в 1991-1993 гг., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
В интернет-приложении пользователи смогут ознакомиться с уникальными подборкой документальных свидетельств о ходе сложнейшего процесса урегулирования Юго-осетинского конфликта .
Среди опубликованных документов – докладные записки, ежедневные оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц, которые помогут объективно оценить непростую обстановку на южных рубежах нашей страны в начале 90-х годов прошлого века, и ответить на вопрос о необходимости начала первой в новейшей истории Российской Федерации миротворческой операции.
Немалый интерес вызовет, например, копия отчета начальника инспекции КГЧС России С.Кудинова, из которого ясно, что всего за две недели июня 1992 года беженцам, находящимся на территории Северной Осетии, правительством Российской Федерации было выделено значительное количество материальной, продовольственной и финансовой помощи.
Проект подготовлен совместно с Центральным архивом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Посмотреть документы можно пройдя по этой ссылке
В интернет-приложении пользователи смогут ознакомиться с уникальными подборкой документальных свидетельств о ходе сложнейшего процесса урегулирования Юго-осетинского конфликта .
Среди опубликованных документов – докладные записки, ежедневные оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц, которые помогут объективно оценить непростую обстановку на южных рубежах нашей страны в начале 90-х годов прошлого века, и ответить на вопрос о необходимости начала первой в новейшей истории Российской Федерации миротворческой операции.
Немалый интерес вызовет, например, копия отчета начальника инспекции КГЧС России С.Кудинова, из которого ясно, что всего за две недели июня 1992 года беженцам, находящимся на территории Северной Осетии, правительством Российской Федерации было выделено значительное количество материальной, продовольственной и финансовой помощи.
Проект подготовлен совместно с Центральным архивом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Посмотреть документы можно пройдя по этой ссылке
Использованы фотографии: http://osinform.org/index.php
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