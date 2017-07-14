Госдума одобрила законопроект о штабах обороны в регионах
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон о создании в российских регионах штабов обороны для координации с органами военного управления в военное время, передает РИА Новости .
Документ внесен в Госдуму в Декабре 2016 года.
«Законопроектом предусмотрено внесение изменения в статью 22 закона "Об обороне", которым определяется возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в субъектах РФ межведомственных координационных органов (штабов обороны)», – говорится в пояснительной записке.
Сообщается, что основной целью штабов будет «обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с органами военного управления, воинскими формированиями, федеральными органами исполнительной власти и организациями по осуществлению в военное время мобилизационных мероприятий, мероприятий по территориальной обороне, а также по обеспечению и поддержанию режима военного положения».
По словам разработчиков, «законопроект наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности штабов обороны субъектового и муниципального уровней в военное время, а также уточняет категории должностных лиц муниципальных образований, наделяемых полномочиями по созданию межведомственных координационных органов (штабов обороны) и руководству ими».
Документ внесен в Госдуму в Декабре 2016 года.
«Законопроектом предусмотрено внесение изменения в статью 22 закона "Об обороне", которым определяется возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в субъектах РФ межведомственных координационных органов (штабов обороны)», – говорится в пояснительной записке.
Сообщается, что основной целью штабов будет «обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с органами военного управления, воинскими формированиями, федеральными органами исполнительной власти и организациями по осуществлению в военное время мобилизационных мероприятий, мероприятий по территориальной обороне, а также по обеспечению и поддержанию режима военного положения».
По словам разработчиков, «законопроект наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности штабов обороны субъектового и муниципального уровней в военное время, а также уточняет категории должностных лиц муниципальных образований, наделяемых полномочиями по созданию межведомственных координационных органов (штабов обороны) и руководству ими».
Использованы фотографии: TVC / Андрей Гуцков
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