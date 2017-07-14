13:43 14 июля

Госдума одобрила законопроект о штабах обороны в регионах

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон о создании в российских регионах штабов обороны для координации с органами военного управления в военное время, передает РИА Новости .



Документ внесен в Госдуму в Декабре 2016 года.


«Законопроектом предусмотрено внесение изменения в статью 22 закона "Об обороне", которым определяется возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в субъектах РФ межведомственных координационных органов (штабов обороны)», – говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что основной целью штабов будет «обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с органами военного управления, воинскими формированиями, федеральными органами исполнительной власти и организациями по осуществлению в военное время мобилизационных мероприятий, мероприятий по территориальной обороне, а также по обеспечению и поддержанию режима военного положения».

По словам разработчиков, «законопроект наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности штабов обороны субъектового и муниципального уровней в военное время, а также уточняет категории должностных лиц муниципальных образований, наделяемых полномочиями по созданию межведомственных координационных органов (штабов обороны) и руководству ими».

Использованы фотографии: TVC / Андрей Гуцков
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Комментарии 6

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  1. Anarchist Сегодня, 13:27
    В советское время всё было налажено. Нужно не только принять закон, но и готовить ответственные кадры.
    Уверен, будет показуха...
    Anarchist
    1. сибиралт Сегодня, 13:31
      Готовимся к худшему, однако.
      сибиралт
    2. Монос Сегодня, 13:32
      Цитата: Anarchist
      Уверен, будет показуха...

      Не думаю. Госструктуры целенаправленно готовят страну к противодействию агрессии. Похоже, власти знают больше, чем говорят.
      Монос
      1. Anarchist Сегодня, 13:36
        Они всегда знают больше. Возможно​боятся паники? Или просто перестраховались...
        Anarchist
      2. Дуплет Сегодня, 13:37
        Цитата: Монос
        Цитата: Anarchist
        Уверен, будет показуха...

        Не думаю. Госструктуры целенаправленно готовят страну к противодействию агрессии. Похоже, власти знают больше, чем говорят.

        Хочешь мира готовься к войне.
        Дуплет
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:39
    Возвращаемся в советские наработки. Только кадры нормальные не забудьте подготовить, а не так создать региональную бюрократическую прослойку....
    Alexey-74
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