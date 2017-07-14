17:57 14 июля

Слуцкий: российский контингент в Сирии будет находиться долго

Российская авиабаза в Сирии останется на долгое время, поэтому обустраиваться должна в соответствии с современными требованиями, передает Интерфакс-АВН заявление главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Слуцкий: российский контингент в Сирии будет находиться долго


Учитывая сегодняшнюю ситуацию с террористическими группировками на территории Сирии мы, к сожалению, понимаем, что мы там надолго, и все это время будем оставаться на передовой линии противостояния международному терроризму на территории Сирии, препятствуя тем самым экспансии терроризма на территорию России, на территорию европейского континента,
сказал Слуцкий в Госдуме, представляя протокол к соглашению о российской авиабазе в САР.


Он отметил, что соглашение будет действовать 49 лет.

Надолго – это не значит на 49 лет, это значит на столько, что необходимо заниматься социальной защитой военнослужащих, надолго – это на столько, что необходимо формировать современную архитектуру группы, чему посвящен данный протокол. Думаю, что противостояние силам международного терроризма будет завершено в пользу тех, кто эффективно во главе с РФ им противостоит,
сказал глава комитета.

Присутствовавший на заседании замминистра обороны Николай Панков отметил, что «первоначально прорабатывался вопрос о бессрочном характере договора и протокола».

Но потом в ходе работы с сирийской стороной пришли к совместному решению, что заложим в тексте протокола 49-летний срок с последующим 25-летним продлением. Это устраивает и сирийцев, и нас,
рассказал Панков.

Использованы фотографии: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 14:04
    Безусловно правильно.Нам форпосты нужны.."Партнеров" заклятых в "тонусе" надо держать
    210окв
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:09
      Нам форпосты нужны.."Партнеров" заклятых в "тонусе" надо держать


      и ясени =]
      с-т Petrov
    2. Partyzan Сегодня, 14:11
      ."Партнеров" заклятых в "тонусе" надо держать
      можно еще их и тролить laughing
      Partyzan
      1. KUOLEMA Сегодня, 14:14
        да влезть то легко а вылазить)))
        KUOLEMA
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:15
          А вылезть помогут, если будем мямлить на каждую американскую агрессию.
          DIVAN SOLDIER
          1. Partyzan Сегодня, 14:23
            А вылезть помогут, если будем мямлить на каждую американскую агрессию.
            вот-вот - волшебным пендалем hi
            Partyzan
    3. игорка357 Сегодня, 14:31
      Да как бы от туда мы их не сильно беспокоим,это только дележка влияния на БВ,а вот Куба и Венесуэла это да...от туда у них такой бы тонус был ой ой..но,не сложилось не срослось..!
      игорка357
      1. mirag2 Сегодня, 14:45
        Великолепное видео из первых рук,мои-вторые.3 части.Огромное количество погибших игиловцев.Всё +18.Что бы посмотреть сам материал перейдите на You Tube для просмотра видео-внизу,в описании-будет активная ссылка(Link) на сам материал на LiveLeak и в архиве,там же.
        mirag2
  2. Alexey-74 Сегодня, 14:33
    Так и должно быть.
    Alexey-74
  3. винипух Сегодня, 17:11
    Власть сменится в Москве и не будет базы. Кроме Путина она никому не нужна.
    винипух
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