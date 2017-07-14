Слуцкий: российский контингент в Сирии будет находиться долго
Российская авиабаза в Сирии останется на долгое время, поэтому обустраиваться должна в соответствии с современными требованиями, передает Интерфакс-АВН заявление главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
Он отметил, что соглашение будет действовать 49 лет.
Присутствовавший на заседании замминистра обороны Николай Панков отметил, что «первоначально прорабатывался вопрос о бессрочном характере договора и протокола».
Учитывая сегодняшнюю ситуацию с террористическими группировками на территории Сирии мы, к сожалению, понимаем, что мы там надолго, и все это время будем оставаться на передовой линии противостояния международному терроризму на территории Сирии, препятствуя тем самым экспансии терроризма на территорию России, на территорию европейского континента,сказал Слуцкий в Госдуме, представляя протокол к соглашению о российской авиабазе в САР.
Он отметил, что соглашение будет действовать 49 лет.
Надолго – это не значит на 49 лет, это значит на столько, что необходимо заниматься социальной защитой военнослужащих, надолго – это на столько, что необходимо формировать современную архитектуру группы, чему посвящен данный протокол. Думаю, что противостояние силам международного терроризма будет завершено в пользу тех, кто эффективно во главе с РФ им противостоит,сказал глава комитета.
Присутствовавший на заседании замминистра обороны Николай Панков отметил, что «первоначально прорабатывался вопрос о бессрочном характере договора и протокола».
Но потом в ходе работы с сирийской стороной пришли к совместному решению, что заложим в тексте протокола 49-летний срок с последующим 25-летним продлением. Это устраивает и сирийцев, и нас,рассказал Панков.
Использованы фотографии: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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