Слуцкий: российский контингент в Сирии будет находиться долго

Учитывая сегодняшнюю ситуацию с террористическими группировками на территории Сирии мы, к сожалению, понимаем, что мы там надолго, и все это время будем оставаться на передовой линии противостояния международному терроризму на территории Сирии, препятствуя тем самым экспансии терроризма на территорию России, на территорию европейского континента,

Надолго – это не значит на 49 лет, это значит на столько, что необходимо заниматься социальной защитой военнослужащих, надолго – это на столько, что необходимо формировать современную архитектуру группы, чему посвящен данный протокол. Думаю, что противостояние силам международного терроризма будет завершено в пользу тех, кто эффективно во главе с РФ им противостоит,

Но потом в ходе работы с сирийской стороной пришли к совместному решению, что заложим в тексте протокола 49-летний срок с последующим 25-летним продлением. Это устраивает и сирийцев, и нас,