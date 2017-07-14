Во Львове задержали должностных лиц ВСУ и Львовского бронетанкового завода

В ходе досудебного расследования в НАБУ установили, что служебные лица ЦБТУ ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП «Львовский бронетанковый завод», учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности, разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн. грн.

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , сегодня, 14 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц ВСУ и Государственного предприятия «Львовский бронетанковый завод».Задержаны чиновники по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).- говорится в сообщенииСуть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее использовались. К тому же эти старые, а иногда и нерабочие, двигатели ранее уже были проданы - в 2008-2009 годах их реализовывали предприятиям на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекратился еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно.Сейчас задержаны пять человек: начальника ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майора), начальника отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковника), директора и заместителя директора ГП «Львовский бронетанковый завод», также учредителя ООО, задействованного в схеме.