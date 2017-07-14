17:57 14 июля

Во Львове задержали должностных лиц ВСУ и Львовского бронетанкового завода

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , сегодня, 14 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц ВСУ и Государственного предприятия «Львовский бронетанковый завод».

Задержаны чиновники по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Во Львове задержали должностных лиц ВСУ и Львовского бронетанкового завода



В ходе досудебного расследования в НАБУ установили, что служебные лица ЦБТУ ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП «Львовский бронетанковый завод», учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности, разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн. грн.
- говорится в сообщении

Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее использовались. К тому же эти старые, а иногда и нерабочие, двигатели ранее уже были проданы - в 2008-2009 годах их реализовывали предприятиям на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей прекратился еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно.

Сейчас задержаны пять человек: начальника ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майора), начальника отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковника), директора и заместителя директора ГП «Львовский бронетанковый завод», также учредителя ООО, задействованного в схеме.


Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 14

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  1. Толстоевский Сегодня, 14:11
    На святое покусились! На укрокоррупцию!
    Толстоевский
    1. 210окв Сегодня, 14:15
      Это я так понимаю бросили собаке кость.МВФ стопорнул до осени транш.Нужны результаты по борьбе с коррупцией..И они будут!Одни махинаторы съедят других..
      Цитата: Толстоевский
      На святое покусились! На укрокоррупцию!
      210окв
      1. Partyzan Сегодня, 14:37
        Нужны результаты по борьбе с коррупцией..И они будут!
        первыми пойдут те - кто мало делился laughing
        Partyzan
      2. просто экспл Сегодня, 14:51
        да там ртов больше чем денег , поэтому тех кто хоть что то украл будут раскручивать потому как СБУшникам деньги нужны не меньше чем те кто их украл . а где СБУшникам взять деньги если их ни у кого нету ? только искать те кто ворует , у тех точно есть и их можно безнаказанно грабить.
        поэтому сейчас там спецслужбы будут работать очень много и эффективно , но только на себя .
        гражданские службы будут трясти бизнесменов , СБУ будет трясти все остальных , в том числе и гражданские службы . и трясти только потому что у СБУ полномочий больше , это как в Южном Парке (почему ? да потому что могу ) .
        и все кто хоть копейку утырил реально рискуют отхватить от СБУшников по полной , вплоть до потери имущества ибо их выдоят по полной .
        просто экспл
    2. vch Сегодня, 14:27
      Еще удивительно, что не заявили о "российском следе"!
      vch
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:14
        Цитата: vch
        Еще удивительно, что не заявили о "российском следе"!

        что и напрягает. но ещё не вечер
        ЛукичЪ
    3. tiredwithall Сегодня, 14:41
      Вооружённые силы Украины опять понесли невосполнимые потери. Рука Кремля очевидна.
      tiredwithall
  2. 210окв Сегодня, 14:12
    Я и не удивился..Территория(не страна)-махинатор,территория-банкрот.
    210окв
  3. DEZINTO Сегодня, 14:44
    Там ещё наверное какие нибудь фонящие комплектующие из чернобыльского парка техники присутствовали в этой схеме, парк то исчез быстро и внезапно и с концами в воде...


    DEZINTO
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:45
    Классическая схема! И они этим собирались НАСТУПАТЬ на Донбасс? На танках, которые смогут доехать до передовой, и то не все?
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 16:15
      Цитата: Горный стрелок
      На танках, которые смогут доехать до передовой, и то не все?

      аха, в ремонт и новые бабки из бюджета
      ЛукичЪ
  5. ИмПерц Сегодня, 14:48
    Украина решила найти танки, рассованные по карманам?
    А то смешно получится, пообещали новых танков на целых 300.000.000 и боятся, что выйдет жиденько?
    ИмПерц
    1. ЛукичЪ Сегодня, 16:16
      Цитата: ИмПерц
      А то смешно получится, пообещали новых танков на целых 300.000.000

      правильно. не важно какой оклад. важно какой склад laughing
      ЛукичЪ
  6. Berkut154 Сегодня, 17:30
    Я так понимаю что анекдот про 28 танков вовсе не анекдот)))
    Berkut154
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