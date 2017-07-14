17:57 14 июля

Порошенко собирается посетить музей "оккупации" и линию "оккупации" в Грузии

Президент Украины Пётр Порошенко посетит с визитом Грузию в период с 17 по 19 июля. Администрация украинского президента сообщает о том, что Киев ожидает углубления партнёрства между странами. Из его заявления замглавы администрации Константина Елисеева в эфире украинского телеканала, принадлежащего Петру Порошенко:
Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнёрства с Грузией. Будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества.


Грузинская сторона в свою очередь подтверждает подготовку к встрече Порошенко и отмечает, что украинский президент намерен посетить границы с Южной Осетией. Эти границы в Тбилиси называются «линиями оккупации». с южноосетинской стороны уже готовы встретить г-на Порошенко плакатами? Или припасут что-то поэффективнее?..

Порошенко собирается посетить музей "оккупации" и линию "оккупации" в Грузии



Мало того, Порошенко вместе с семьёй посетит музей "советской оккупации", который располагается в Тбилиси. Этот пункт визита стоит отдельно в программе украинского президента.

Сам факт наличия музея «советской оккупации» в Грузии выглядит, мягко говоря, странно. О какой «оккупации» Грузии вообще может идти речь, если во главе Советского Союза с 20-х годов по 1953 год стоял этнический грузин?.. То есть получается, что «сами себя оккупировали», - по извращённой логике тех, кто находится у власти в стране...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko/
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Комментарии 50

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  1. Sargaras Сегодня, 14:43
    И главное, чтобы поясной поклон не забыл отвесить, причем каждому изображению.
    Sargaras
    1. Толстоевский Сегодня, 14:46
      а опосля можно и в Ё-бург посетить ебнцентр
      Толстоевский
      1. Калинваген Сегодня, 15:33
        У нас тоже есть на что посмотреть. Памятник Краснову стоит еще? =)
        Калинваген
        1. Чёрный Сегодня, 16:49
          Какие там музеи....чачу жрать туда намылился wassat
          Чёрный
          1. Vadivak Сегодня, 17:23
            Цитата: Чёрный
            Какие там музеи....чачу жрать туда намылился

            Поехал опыт перенимать
            Vadivak
        2. ЛукичЪ Сегодня, 17:26
          Цитата: Калинваген
          У нас тоже есть на что посмотреть

          и много
          ЛукичЪ
    2. ИмПерц Сегодня, 14:51
      Сразу по прилёту!
      И не разгибался до самого отлёта, а лучше пересечения незалежной границы...
      ИмПерц
    3. arane Сегодня, 16:29
      Цитата: Sargaras
      И главное, чтобы поясной поклон не забыл отвесить, причем каждому изображению.

      И сожрет праздничный галстук......
      arane
      1. ЛукичЪ Сегодня, 17:27
        Цитата: arane
        И сожрет праздничный галстук......

        это на банкете
        ЛукичЪ
    4. ЛукичЪ Сегодня, 17:24
      Цитата: Sargaras
      И главное, чтобы поясной поклон не забыл отвесить, причем каждому изображению.

      а лучше на колени встал и показал свои дырявые носки
      ЛукичЪ
  2. tiredwithall Сегодня, 14:44
    Сам факт наличия музея «советской оккупации» в Грузии выглядит, мягко говоря, странно.

    А тут логика никому и не нужна. Курс задал обком в Фашингтоне, а шавкам, сопровождающим политпроцесс, дана команда "голос".
    tiredwithall
    1. Partyzan Сегодня, 15:20
      дана команда "голос"
      поедет учится галстуки жевать Сракошвили уже отказался, а он еще не до конца научился laughing
      Partyzan
    2. ЛукичЪ Сегодня, 17:28
      Цитата: tiredwithall
      дана команда "голос".

      и вторая команда, "мозги отключить, за вас хозяин думает"
      ЛукичЪ
  3. Злой543 Сегодня, 14:45
    Порось едет нахаляву вина бухнуть, печеночку после горилки порадовать
    Злой543
    1. soroKING Сегодня, 14:49
      https://youtu.be/aTh-H86BrEA
      у него алкотур
      soroKING
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:45
    Парошенко будет брать уроки по бегу на время, и скоростному жеванию галстуков.
    Изгоняющий либероидов
  5. Толстоевский Сегодня, 14:45
    прикольный зоопарк
    Толстоевский
  6. Sargaras Сегодня, 14:47
    Цитата: Злой543
    Порось едет нахаляву вина бухнуть, печеночку после горилки порадовать

    Это если ему хорошего винишка нальют, а то ведь иная горилка получше иного вина бывает.
    Sargaras
    1. Topotun Сегодня, 16:19
      А если смешать? Вот даст по башке....
      Topotun
      1. ЛукичЪ Сегодня, 17:30
        Цитата: Topotun
        А если смешать? Вот даст по башке....

        без смешивания даёт
        ЛукичЪ
  7. DEZINTO Сегодня, 14:49
    С нетерпением жду его речь, и нарезки видео от Шария, последнее время он просто умиляет...
    DEZINTO
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 14:51
    , которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества.

    ... кеды салом смазывай, а не бредовые тезисы двигать... опять в угаре выписывает рулады, как петух... bully
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:14
      Полетит Петруччо в дёсны целоваться с такими же грызунскими ушлёпками . Вот ведь как дружат против России . После пары литров чачи жду очередной шедевральной речи от этого оратора . lol
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:45
        Интересно они ему припомнят то , что он не выдал Саакашвили , а может как раз и приехал об этом поговорить. laughing
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:47
          Может , пьяную драку устроит нам на потеху ? lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 15:57
            Было бы забавно , но нам не покажут , а "друзья - обиженные" пытаются кучковаться для обмена опытом , наверное. lol
            cniza
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 16:04
              обмена опытом , наверное. lol

              ... может саммит какой замутили? laughing
              a.s.zzz888
              1. cniza Сегодня, 16:06
                Ага , саммит скакунов за халявой.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:30
                  Под лозунгом : "Халява прийдэ - порядок наведэ !" . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:34
                    Это они читают как мантры , зажмурив глаза и представляют как галушки сами в рот залетают.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:58
                      Угу , со сметанкой .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:04
                        Вот Порошенко под эту картину походит , надо её поставить в их музее.
                        cniza
        2. Topotun Сегодня, 16:21
          Едет уговаривать забрать Саакашвили. А Грузии он не сильно нужен - за госсчет содержать...Да и хозяева под звезднополосатым наверняка против.
          Topotun
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:57
        ... Паша, а его корефан и однокашник-галстукоед, бегает вокруг рады и народ подбивает на свержение пецьки... laughing чудны твои дела, Господи!
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
          Пусть резвятся в своей дурке , народ-то почему от этих неадекватов страдать должен ? am
          bouncyhunter
    2. ЛукичЪ Сегодня, 17:31
      Цитата: a.s.zzz888
      как петух...

      гыыыыыыыы laughing
      ЛукичЪ
  9. злой партизан Сегодня, 14:56
    Теперь я понимаю с кого незабвенный Венечка Ерофеев лепил образ "И немедленно выпил". yes
    злой партизан
  10. мордвин 3 Сегодня, 14:58
    А как в этот музей попасть? Я поглядеть хочу. feel
    мордвин 3
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:00
      А приезжайте, на танке lol без очереди и бесплатно посмотрите...что останется от него, после вашего визита. ... good
      Изгоняющий либероидов
      1. мордвин 3 Сегодня, 15:05
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        А приезжайте, на танке

        Дык я пехота... В запасе... crying
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        без очереди и бесплатно посмотрите...что останется от него, после вашего визита. ...

        После меня там ничего не останется. Злыдень я. drinks
        мордвин 3
  11. Злой 55 Сегодня, 15:00
    В качестве меры деоккупации предложить туркам земли Грузии,ибо без русских, отстоявших независимость Кавказа, не было бы и музея оккупации..
    Злой 55
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:02
    Вот только Петя в самолет, а на его место другой сядет, типа барин ушел место не нашел. ..а потом и барина того никто не нашел! !! wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:07
      Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:02
      Вот только Петя в самолет, а на его место другой сядет,

      ... пецька, который от рошена, уезжая всегда забирает с собой табуретку, чтобы не заняли другие... laughing
      a.s.zzz888
  13. von schlosser Сегодня, 15:03
    Скорее всего будут говорить о транзите азеровской нефти и газа из Батума в одессу.только кто будет бабло в этот проект вкладывать??
    von schlosser
  14. Егоза Сегодня, 15:04
    Как это в гости и без подарка? Может Саакашвили ленточкой обвяжет и преподнесет? То-то радости будет с обеих сторон!
    Егоза
  15. Govorun Сегодня, 15:05
    Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнёрства с Грузией. Будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества.
    А потом он должен проделать мировое турне по "европе"...Латвия,Литва,Эстония и в Польшу (если пустят).
    Govorun
  16. NUR Сегодня, 15:09
    Вместо того чтобы заняться экономикой, заняты бредятиной.
    NUR
  17. Ferdinant Сегодня, 15:10
    На Боржоми полетел,главное,чтоб почки еще неотвалились
    Ferdinant
  18. Egorovich Сегодня, 15:14
    Свое будущее приедет посмотреть:"Судьба поросенка на мясокомбинате".
    Egorovich
  19. частное лицо Сегодня, 15:33
    Хохол и грузин братья навек "обиженные", как их общая беда сплотила.
    частное лицо
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