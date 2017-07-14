Порошенко собирается посетить музей "оккупации" и линию "оккупации" в Грузии

Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнёрства с Грузией. Будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества.

Президент Украины Пётр Порошенко посетит с визитом Грузию в период с 17 по 19 июля. Администрация украинского президента сообщает о том, что Киев ожидает углубления партнёрства между странами. Из его заявления замглавы администрации Константина Елисеева в эфире украинского телеканала, принадлежащего Петру Порошенко:Грузинская сторона в свою очередь подтверждает подготовку к встрече Порошенко и отмечает, что украинский президент намерен посетить границы с Южной Осетией. Эти границы в Тбилиси называются «линиями оккупации». с южноосетинской стороны уже готовы встретить г-на Порошенко плакатами? Или припасут что-то поэффективнее?..Мало того, Порошенко вместе с семьёй посетит музей "советской оккупации", который располагается в Тбилиси. Этот пункт визита стоит отдельно в программе украинского президента.Сам факт наличия музея «советской оккупации» в Грузии выглядит, мягко говоря, странно. О какой «оккупации» Грузии вообще может идти речь, если во главе Советского Союза с 20-х годов по 1953 год стоял этнический грузин?.. То есть получается, что «сами себя оккупировали», - по извращённой логике тех, кто находится у власти в стране...