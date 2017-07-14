В Ставропольском крае завершилось учение отдельного вертолетного полка

В учении приняло участие более 50 летчиков, было задействовано свыше 20 вертолетов, среди которых транспортно-боевые Ми-8АМТШ, транспортно-штурмовые Ми-35М и ударные Ми-28Н,

Все экипажи вертолетов отдельного вертолетного полка 4 А ВВС и ПВО Южного военного округа, задействованные в летно-тактическом учении (ЛПУ) в Ставропольском крае, вернулись на аэродром базирования, сообщает пресс-служба ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что в ходе учения «экипажи отработали задачи перебазирования на аэродромы в сложных географических и метеоусловиях, высадку тактического воздушного десанта на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения».Практический опыт в организации полетов и обслуживания новых образцов техники получили более 200 специалистов аэродромно-технического обеспечения, принимавших участие в учении.«Практическое использование новых образцов техники в ходе ЛТУ показало достаточную подготовленность летного и инженерно-технического состава, который прошел профессиональную переподготовку на предприятиях-изготовителях, в учебных центрах ВВС, а также в пунктах постоянной дислокации», – отметили в пресс-службе.