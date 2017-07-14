Балтийский завод завершает сооружение плавучего атомного энергоблока

В настоящее время плавучий энергоблок находится в завершающей стадии строительства. Общая техническая готовность — порядка 96%. На судне смонтированы все основные механизмы и оборудование. Плановый срок окончания строительства — 30 ноября 2017 года

Мы планируем, что энергоблок уйдет от стен Балтийского завода в мае-июне 2018 года. До июля 2019 года, когда будет готова береговая инфраструктура в порту Певек, блок будет находиться в режиме временной стоянки