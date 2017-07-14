21:37 14 июля

Балтийский завод завершает сооружение плавучего атомного энергоблока

Балтийский завод в Санкт-Петербурге завершает сооружение энергоблока для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", его готовность составляет уже 96%, сообщил журналистам руководитель проекта Балтийского завода по строительству этого энергоблока Алексей Владимиров, передает РИА Новости .

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки.

Балтийский завод завершает сооружение плавучего атомного энергоблока



В настоящее время плавучий энергоблок находится в завершающей стадии строительства. Общая техническая готовность — порядка 96%. На судне смонтированы все основные механизмы и оборудование. Плановый срок окончания строительства — 30 ноября 2017 года
— сказал Владимиров.

С июля 2016 года идут швартовные испытания плавучего энергоблока. Заказчик строительства концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") планирует ввести его в эксплуатацию на Чукотке в декабре 2019 года.
После сдачи заказчику и до начала эксплуатации плавучий атомный энергоблок, возможно, будет находиться в режиме временной стоянки на территории предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, сообщил заместитель генерального директора Росэнергоатома Павел Ипатов.

Мы планируем, что энергоблок уйдет от стен Балтийского завода в мае-июне 2018 года. До июля 2019 года, когда будет готова береговая инфраструктура в порту Певек, блок будет находиться в режиме временной стоянки
— сказал Ипатов. Это такой же штатный режим, как сооружение, эксплуатация или ремонт блока, пояснил он.

Использованы фотографии: http://tumba.kz/
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Комментарии 45

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  1. Шептун Сегодня, 18:22
    Отличные новости! Надо сразу еще один закладывать!
    Шептун
    1. cniza Сегодня, 18:41
      Зачем ? у Вас есть обоснования.
      cniza
      1. Dzafdet Сегодня, 18:45
        Цитата: cniza
        Зачем ? у Вас есть обоснования.

        Подсчитайте , сколько стоит завоз мазута и угля для ТЭЦ на СЕВЕР, вот вам и ответ..
        Dzafdet
        1. opus Сегодня, 20:48
          Цитата: Dzafdet
          Подсчитайте , сколько стоит завоз мазута и угля для ТЭЦ на СЕВЕР, вот вам и ответ..

          подсчитайте сколько стоит сей пепелац, его доставка, затем возврат (там низя) и утилизация (не только отработки НО И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ)
          1.Урановый карьер

          2.
          для обеспечения тепловыделяющими сборками одной активной зоны реактора РБМК-1000 необходимо свыше 200 тысяч комплектующих деталей из циркониевых сплавов, а также 14 млн спечённых таблеток из диоксида урана. Иногда стоимость изготовления топливной сборки может превосходить стоимость содержащегося в элементах топлива, поэтому так важно обеспечить высокую энергоотдачу с каждого килограмма урана.




          3.ТРАНСПОРТИРОВКА
          Для партии топлива разрабатывается специальный маршрут, груз перевозится в сопровождении охранного персонала производителя или заказчика (чаще), что связано прежде всего с дороговизной оборудования.

          4.Контейнеры с отработанным ядерным топливом


          стоимость квт

          По данным Управления информации по энергетике при Министерстве энергетики США, капитальные расходы АЭС составляют $5530 на кВт мощности – тогда как аналогичный показатель для наземных ветростанций составляет $2200 на кВт мощности, а для фотоэлектрической солнечной – около $4000 на кВт.
          стоимость вывода АЭС из эксплуатации -декомиссии зашкаливает
          ПРОГНОЗ: ив 1980-х годах Массачусетский технологический институт рассчитывал, что стоимость декомиссии составляет 10-15% от капитальных затрат на строительство.
          уну.
          а опыт закрытия АЭС Янки (Yankee) в штате Массачусетс(Bulletin of the Atomic Scientists), показал, что реальность в разы отличается от прогнозов: вывод из эксплуатации АЭС, построенной в 1960-х годах за $39 млн, занял 15 лет и стоил порядка $608 млн, т. е. в 15 раз больше.


          +
          По расчетам на конец августа 2014 года, приведенным The Japan Times, ликвидация последствий фукусимской аварии должна БЫЛА стоить около €75 млрд – вдвое больше, чем японское правительство предполагало в конце 2011 года. А эколог-экономист Ингмар Шумахер в статье, опубликованной в журнале The Ecologist в феврале 2014 года, напоминает, что за «Фукусиму» «счета еще не пришли», и пишет о возможных затратах в пределах от €160 до €400 млрд.

          +АЭС не может работать в холостую или с пониженной нагрузкой
          opus
          1. Владимир Постников Сегодня, 21:04
            Цитата: opus
            +АЭС не может работать в холостую или с пониженной нагрузкой

            Тут возможны варианты:
            1. Растапливать лед на СМП для круглогодичной навигации.
            2. Построить теплицы и выращивать зимой свежие огурцы. Огурцы поставлять самолетами в Москву, но если они не составят конкуренцию огурцам из Израиля, то солить на месте и вывозить летом бочками судами северного завоза.
            Владимир Постников
          2. п-к Опарышев Сегодня, 21:12
            это всё расчёты подонков из Америки.Они думают,что они незаметны.Наверное такк и есть
            п-к Опарышев
      2. cerbuk6155 Сегодня, 19:06
        Я сейчас лично вам отпишу про обоснования и т.д. Только вам придется все это лично оплатить. И за обоснования и за вопрос зачем. За все!. soldier
        cerbuk6155
        1. ЗВО Сегодня, 19:24
          Цитата: cerbuk6155
          Только вам придется все это лично оплатить. И за обоснования и за вопрос зачем. За все!. soldier


          Не много ли на себя берете то? Диванный воин сутулого интернета...
          ЗВО
          1. cerbuk6155 Сегодня, 19:52
            Нет, не много. По себе меряешь сутулый ...... soldier
            cerbuk6155
            1. cniza Сегодня, 20:16
              Послушайте , я спрашивал зачем сразу закладывать второй? Не ломайте копья и не стройте из себя эксперта , мы здесь диванные специалисты и рассуждаем только на бытовом уровне , так что угомонитесь и притормозите.
              cniza
      3. Монос Сегодня, 19:32
        Цитата: cniza
        Зачем ? у Вас есть обоснования.

        Да вообще проект какой-то странный. Ну, придёт он на Чукотку, а дальше что? Там есть потребители, линии электропередач, вообще инфраструктура? А в других потенциальных точках базирования? Есть у меня такое подозрение, что это часть какого-то другого проекта, требующего огромных затрат энергии.
        Монос
        1. faiver Сегодня, 20:18
          т.е. вы подозреваете что сейчас на северах электричество от ДЭЗек по вайфаю до потребителей доходит? laughing
          faiver
          1. Монос Сегодня, 20:48
            Цитата: faiver
            т.е. вы подозреваете что сейчас на северах электричество от ДЭЗек по вайфаю до потребителей доходит? laughing

            Не знаю. Может и по вайфаю.
            Монос
          2. opus Сегодня, 20:53
            Цитата: Монос
            Ну, придёт он на Чукотку, а дальше что?

            Основными объектами генерации являются электростанции ОАО «Чукотэнерго» и Билибинская АЭС. Производство электрической энергии (дизельная генерация) в территориально обособленных сельских поселениях округа осуществляется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
            В электроэнергетический комплекс Чукотского автономного округа входят также 18 линий электропередачи класса напряжения 35-110 кВ и 33 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью трансформаторов 430,8 МВт.
            Чукотский автономный округ является энергоизбыточным регионом. на 2015


            Цитата: faiver
            т.е. вы подозреваете что сейчас на северах электричество от ДЭЗек по вайфаю

            Основными сетевыми компаниями по энергосистеме Чукотского автономного округа являются ОАО «Чукотэнерго» (осуществляет услуги по транспорту и распределению электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже), ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» и МП ЖКХ Билибинского муниципального района (осуществляют услуги по транспортировке и распределению электроэнергии по сетям 35 кВ и ниже в сельских поселениях).
            В эксплуатации ОАО «Чукотэнерго» 1257,7 км линий электропередачи напряжением 110 кВ, 11 подстанций напряжением 110 кВ общей трансформаторной мощностью 195,764 МВА, 154,9 км линий электропередачи напряжением 35 кВ, 12 подстанций напряжением 35 кВ общей трансформаторной мощностью 61,26 МВА.
            Протяжённость ВЛ 0,4-6 кВ – 137,7 км.
            Общая протяжённость кабельных линий электропередачи – 96,2 км:
            КЛ 6-10 кВ - 35,1 км,
            КЛ 0,4 кВ – 60,8 км.
            opus
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:00
              Одно уточнение.КЛ 6-10 кВ - 35,1 км, 42,2.Это только КЛ.ВЛ-36,1.
              ВЕРЕСК
              1. opus Сегодня, 21:26
                Цитата: ВЕРЕСК
                Одно уточнение.КЛ 6-10 кВ - 35,1 км, 42,2.Это только КЛ.ВЛ-36,1.

                у меня то данные 2015..
                opus
    2. сибиралт Сегодня, 19:27
      Лиха беда начало. В Арктике точно пригодится.
      сибиралт
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:23
    Эх сколько воплей то идет по этому проекту! А мы все же построим! ВЕЩЬ!
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 19:03
      Цитата: ОТДЕЛ
      Эх сколько воплей то идет по этому проекту! А мы все же построим! ВЕЩЬ!

      Такую вещь на экспорт делать нужно. Ставить производство на поток. Поэтому и вопли в наш адрес, нам здесь конкуренции увидеть не суждено...
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:18
        Цитата: Logall
        Такую вещь на экспорт делать нужно. Ставить производство на поток.

        Так АЭС технологии у нас на уровне! У нас Север на дровах живет и солярке =генераторах...А еще есть реки пересекающие Сибирь ! Представьте какие возможности представляются .. hi
        Подгоняешь такой небольшой по реке и город строим !

        Электроэнергия все сделает !
        ОТДЕЛ
  3. Владимир Постников Сегодня, 18:24
    Балтийский завод в Санкт-Петербурге завершает сооружение энергоблока для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", его готовность составляет уже 96%

    Балтийский завод в Санкт-Петербурге завершает сооружение энергоблока для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", его готовность составляет уже 97%.
    Балтийский завод в Санкт-Петербурге завершает сооружение энергоблока для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", его готовность составляет уже 97,4%
    Нет предела новостям.
    Владимир Постников
  4. Вздринчер Сегодня, 18:30
    МоГЕМ если захотим Надо наделать их штук 20 Как в европах свет закончится Так им Нате вам пожалуйста генератор))))) времянку ))))
    Вздринчер
    1. DenZ Сегодня, 20:48
      Ну если в Европе деньги не закончатся чтобы 20 штук у нас купить тогда конечно, "нате". Только так; капитализьм понимаш.
      DenZ
  5. Вздринчер Сегодня, 18:31
    Цитата: Вздринчер
    МоГЕМ если захотим Надо наделать их штук 20 Как в европах свет закончится Так им Нате вам пожалуйста генератор))))) времянку )))) на зиму
    Вздринчер
  6. domnich Сегодня, 18:44
    "...После сдачи заказчику и до начала эксплуатации плавучий атомный энергоблок, возможно, будет находиться в режиме временной стоянки на территории предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области..."

    Буду целый год смотреть на него в окно своей избушки
    domnich
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:45
    Целая эпопея будет довести до места дислокации эту станцию belay Вот уж когда волна истерии будет в наш адрес выплескиваться!
    Изгоняющий либероидов
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот уж когда волна истерии будет в наш адрес выплескиваться!

      Сейчас ближе заплещется : "Пётр Великий" и "Дмитрий Донской" войдут на Балтику. wassat
      Paranoid50
  8. Балу Сегодня, 18:48
    Цитата: Шептун
    Отличные новости! Надо сразу еще один закладывать!


    Полвека с лишним понадобилось, чтобы реализоваь то, о чем писали в СССР в научно-популярных журналах для школьников и молодежи. fellow
    Балу
  9. 3vs Сегодня, 18:51
    Надеюсь, перегонять его будут под эскортом военных кораблей!
    А то проебалты тут истерику устроили, не натворили бы чего с гринпрайсовцами...
    3vs
    1. san4es Сегодня, 21:14
      Цитата: 3vs
      не натворили бы чего с гринпрайсовцами...

      Гринписовцы ещё те абордажники smile ..Длинная рука нефтяных корпораций lol
      san4es
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 19:01
    Долго Ломоносова стряпают.Хотели уже в 17-м к энэргосетям Чукотки его присобачить.Возможно-Певек,это лучшее решение.Сомнительное решение постройки такого опасного сарая.Если что-ВВЭР и тот может сыграть.Кто и как защищать будет эту платформу?Тема хорошая,но-бестолковая.Для заграницы-может быть.Для себя-не думаю.Это такой же штатный режим, как сооружение, эксплуатация или ремонт блока, пояснил он. Обьяснения для лохов.Т.е.-они сами ничего не знают.Нет опыта -значит нет знаний.Лучшеб поменьше афишировали и побольше молчали.Ломоносов-это просто баржа с ядерными реакторами.Заходи на экскурсию во время его перегона. wassat Сделали себе проблему.
    ВЕРЕСК
  11. andr327 Сегодня, 19:25
    опыт эксплуатации подвижных АЭС у СССР уже был - объект 27 (подвижная АЭС из 4 машин), который отработал 1061-1965 года, а здесь и места побольше и весовых ограничений меньше. Так что дело нужное, только как обычно тормозит обеспечение - причал в Певеке долго строят. Такое сейчас в России очень часто происходит - сделают "супер штуку". а использовать нет возможности т.к. нет оказывается сооружения, комплектующихся, инфраструктуры или вообще электричества нет.
    andr327
  12. zulusuluz Сегодня, 19:47
    На фоне большого количества негатива прорываются все-таки действительно приятные новости!
    zulusuluz
  13. винипух Сегодня, 20:10
    Опасная штука, но интересный проект.
    В случае катастрофы весь океан отравлен будет.
    винипух
    1. faiver Сегодня, 20:22
      жизнь вообще опасная штука...
      faiver
    2. уралец Сегодня, 20:32
      Не будет отравлен весь океан, все просчитано..И к тому же в этом океане уже ходят десятки атомных подводных ракетоносцев, как наших так и США и НАТО...Там тоже может быть еще ужасней, но народы идут на это ради своей безопасности.. И в третьих, если уж что то случится ( гипотетически, так как на АЭС существуют сотни защит от разных аварий и технологических ситуаций, которые выведут блоки на останов, с консервацией самих реакторов), то достанется больше США, и Канаде, чем нашим территориям, так как наши северные территории менее населены, чем американские..))
      уралец
      1. винипух Сегодня, 20:38
        Цитата: уралец
        в этом океане уже ходят десятки атомных подводных ракетоносцев, как наших так и США и НАТО

        Хотя да, я как-то не подумал об этом.
        винипух
      2. Грица Сегодня, 20:50
        так как наши северные территории менее населены, чем американские
        По сравнению с нами, американские северные территории можно считать совсем не заселенными.
        Грица
    3. ВЕРЕСК Сегодня, 20:44
      Океану-по барабану.Радиация в воду не пойдёт.Думаю,недаром его хотят на Чукотку загнать.Опасная штука.Его прикрыть-потребуется денег и средств несопоставимых с его энергоэфективностью.
      ВЕРЕСК
  14. п-к Опарышев Сегодня, 20:17
    Первый раз пожалел,что нет минусов.Ну переждите ещё 2% готовност и сообщите!Какой понос давит,что именно сейчас нужно петь хвалебные романсы?Ну на 99% готовности рванёт и ,что будете руками разводить?Что за народ?Типа боятся за свои тёплые места?И нужно пену гнать во,что бы не стало!Что бы успокоится,давайте статью про лошадь Пржевальского.
    п-к Опарышев
    1. iliitchitch Сегодня, 20:39
      [quote=п-к Опарышев]И нужно пену гнать во,что бы не стало!Что бы успокоится,давайте статью про лошадь Пржевальского .

      wassat С лошадью тоже не всё просто , % на 4 .
      iliitchitch
  15. Mavrikiy Сегодня, 20:39
    Грустно. Их давно нужно было десятки построить и продавать электроэнергию, а не газ. Подогнал к Турции, подключил и качай денежки, разругались, якорь выбрал и к Грекам. Германии тоже и Китаю..... Жаль, только еще запрягаем.
    Mavrikiy
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:47
      и Китаю.. Китай уже свой надводный стряпает.И не один.
      ВЕРЕСК
  16. Farid05 Сегодня, 20:57
    для чего? дали свет на недельку, потом к другому городку? не пойму.
    Farid05
  17. APASUS Сегодня, 21:07
    Ситуация с этим проектом достаточно спорная,Север катастрофически нуждается в энергии .Но такие системы прежде всего приспособлены под громадного потребителя.Я бы сказал что сейчас для Севера требуется в громадных количествах подобные системы ,только размером меньше ,пусть они будут смонтированы в морских контейнерах .Такие системы в размере 1000 КВА пользовались бы громадным спросом
    APASUS
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