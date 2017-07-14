21:36 14 июля

Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танков

Сегодня президент Украины Петр Порошенко посетил Львовский бронетанковый завод, где выступил с речью перед рабочими завода. В своей речи Порошенко пообещал, что в этом году увеличится бюджет на оборону и за счет этого модернизированные танки Т-72 и "Оплот" украинского производства будут предоставлены Вооруженным силам страны (ВСУ) .

По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в Вооружённые силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные во Львове, машины, мы увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72
- сказал Порошенко. Кроме того он заявил о покупке государством новых боевых танков "Оплот" на сумму более 300 млн гривен ($11,5 млн). Всего же, по словам главы государства, завод должен получить 920 млн гривен ($35,3 млн).

Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танков



Это не только на танки и пожарные машины, двадцать "Дозоров" (бронеавтомобиль легкого класса), которые находятся за моей спиной, будут также готовы к отправлению в войска
- пообещал он.

Порошенко также заявил, что предложил министерству обороны, чтобы 1 млрд гривен ($38,5 млн ) был потрачен на новейшие общежития для контрактников. Заодно он пообещал улучшить условия жизни военнослужащих, в частности, предоставить им возможность чаще принимать душ.

Порошенко напомнил, что Украина завершила несколько волн частичной мобилизации, признав, что:
Сейчас стране пришлось перейти "к точечной мобилизации офицеров - это вынужденный шаг, потому что офицеров в ВСУ не хватает. Отойдя от частичной мобилизации, украинская власть рассчитывала восполнить недостачу в военнослужащих, активно используя контрактников, и сейчас, как уточнил он, уже более 90 тысяч украинцев добровольно пришли в ВСУ и подписали контракты.


Порошенко подытожил, что сегодня ВСУ, наконец-то, вошли в десятку самых эффективных вооруженных сил на континенте

Напоминаем, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало руководство Львовского бронетанкового завода и ряд должностных лиц ВСУ, подозреваемых в махинациях со старыми двигателями к танкам.


Использованы фотографии: http://ua.dyvys.in/
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Комментарии 49

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:10
    Много чего обещает. Ну прямо сказочник из Лукоморья. Это сколько танков "Оплот" будет куплено на такую сумму? Они бумажные или из фанеры?
    oleg-gr
    1. Монос Сегодня, 19:18
      Заодно он пообещал улучшить условия жизни военнослужащих, в частности, предоставить им возможность чаще принимать душ.

      " Ладно в Европе нас называют вонючками. Им виднее. Но мы не потерпим, чтобы в России нас обзывали чумазыми." - триумфально закончил он свою речь.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:19
        Витя , здрав буде ! hi drinks Сколько не старайся , а из жука-навозника никогда не получится бабочка-адмирал . soldier
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 20:44
          Здравствуй, Паша hi drinks
          У меня, когда я вижу Поросёнка, возникает устойчивая запаховая галлюцинация - смесь запаха грязных носок, не стиранных трусов, немытого тела, чеснока и самогонного перегара. smile
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:32
            Цитата: Монос
            смесь запаха грязных носок, не стиранных трусов, немытого тела, чеснока и самогонного перегара.

            Встречайте новую туалетную воду для мужчин "Дон Педро" ! laughing laughing laughing
            bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 20:22
        Порошенко работает как сквозняк , главное прогнать , а то что это порожняк не важно.
        cniza
        1. Монос Сегодня, 20:45
          Приветствую, Виктор hi smile
          Монос
          1. cniza Сегодня, 20:54
            Привет теска! hi Наш южный сосед уже весь смердит.
            cniza
    2. Logall Сегодня, 19:20
      Цитата: oleg-gr
      Много чего обещает. Ну прямо сказочник из Лукоморья. Это сколько танков "Оплот" будет куплено на такую сумму? Они бумажные или из фанеры?

      Не соглашусь! Они же Януковича раскулачили, на его деньги построят.
      На Вертуальные деньги– вертуальные танки...
      Logall
    3. Злой543 Сегодня, 19:22
      Опять во Львове мусорные контейнеры пропадут belay
      Злой543
      1. Чёрный Сегодня, 19:39
        обещания Пеца будет выполнять в порядке очереди - сперва тыщщща гривен в день, потом танки.. laughing
        Чёрный
        1. Чёрный Сегодня, 20:16
          Купите у Сименса турбины, и поставьте в танк! Он сразу вж-жи-и-и-к! И в Крыму... wassat
          Чёрный
    4. ЛукичЪ Сегодня, 19:30
      Цитата: oleg-gr
      Они бумажные или из фанеры?

      наверное такие

      ну а потом после этих в мозгах пети появятся такие
      ЛукичЪ
    5. сибиралт Сегодня, 19:34
      ВСУ самая пьяная армия на континенте, которая даже от простых шахтеров люлей получает по полной. laughing
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 19:54
        В своей речи Порошенко пообещал, что в этом году увеличится бюджет
        ну дык принял, ну дык не удержалси
        Partyzan
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:57
        Сейчас стране пришлось перейти "к точечной мобилизации офицеров - это вынужденный шаг, потому что офицеров в ВСУ не хватает.

        А танкистов тем более....Всех их в котлах пожгли!
        Пора вот этих в танки сажать и на Донецк в атаку ...Слабо Вальцман?
        ОТДЕЛ
    6. Екатерина II Сегодня, 19:59
      Цитата: oleg-gr
      Это сколько танков "Оплот" будет куплено на такую сумму?

      даже если для государства родного будет скидка-ну максимум 3-4...(экспортная цена выше-до 4-5 млн)
      политики-это работа--обещать обещать..
      Екатерина II
      1. Partyzan Сегодня, 20:16
        даже если для государства родного будет скидка-
        2,3 танка = это ж скока рабочих мест то откроют
        Partyzan
    7. Балу Сегодня, 19:59
      Цитата: oleg-gr
      Это сколько танков "Оплот" будет куплено на такую сумму? Они бумажные или из фанеры?


      Кто владелец львовского танкового?
      Балу
    8. сибиралт Сегодня, 20:32
      Уж лучше бы этими танками мусорные горы под Львовом разгребали. laughing Там уже дышать нечем.
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 20:34
        Цитата: сибиралт
        Уж лучше бы этими танками мусорные горы под Львовом разгребали. laughing Там уже дышать нечем.

        типа как под москвой? laughing да...прикольная шутка,в свете истории со свалкой... я к тому,что у нас у самих не лучше местами.
        андрей юрьевич
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:18
    Так, танк Т72 "наследие и пережиток Советского прошлого " ,а значит укроине преступно даже говорить о нем wassat , а не то, чтобы ремонтировать lol !Какова база для разворовывания выделенных денег, а??? wassat
    Изгоняющий либероидов
  3. Deadушка Сегодня, 19:18
    Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танков

    Обещать - не значит жениться. wassat
    Deadушка
  4. Altona Сегодня, 19:19
    Видимо пришла очередная партия полуфабрикатов из бывшего Варшавского Договора. Навесят новые приборы и погонят к границам ЛДНР.
    Altona
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:29
      Ага, навесят -глазков с домофонов sad Там сейчас главное -свой карман . Танки помоют, абы как покрасят, намалюют флаги, и в бой! А вы про приборы шутите! wassat
      Изгоняющий либероидов
  5. ЛукичЪ Сегодня, 19:34
    [quot Кроме того он заявил о покупке государством новых боевых танков "Оплот" e][/quote]
    наверное очень передовой танк
    ЛукичЪ
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:01
      Эту тоже можно в танк посадить и указать направление....(дав предварительно бутылку горилки..)))
      ОТДЕЛ
    2. Partyzan Сегодня, 20:17
      Это не Азовец - это люстрант laughing
      Partyzan
  6. Uma Palata Сегодня, 19:41
    Слушайте, какой классный бизнес клепать украинские танчики.
    Берешь ржавый утиль любой страны , включая человекоядных .
    С них же слупаешь сбор за утилизацию .
    Хоть на чем, включая волов, перетаскиваешь железо на заводик.
    А там - немножко навесов из помоечного металлолома , потом слой краски , потом телевидение , заунывная щенявмерла, девицы в цветочках -тряпочках на малюсеньких их головках изображают защищенных от немытой расеи местных гражданок.
    Скока там мильенов-то можно наварить с каждого самоходного мусорного бака?
    Неее, ребяты , хохлы это гении обмануть самого черта . Не надо насчет украино-российской войны шибко дергаться, смотри в корень .
    Надо предоставить хохлам возможность ПРОДАВАТЬ
    все что к полу не прибито .Занять их любимым делом .
    Несчастный этот реликтовый карпатский лес , девок в бордели европы, хлопцев в наемники и на органы. То есть возобновляемые ресурсы.
    А тем временем , аккуратно ...

    Танки таки да , пусть параша пришлет на завод выкройку для танчика. Чертежи все одно там скоро некому будет читать, а выкройку они разумеют , недаром же в Харькове ихние портные мастера валентино с габаной влёт кроят и шьют , и в Московию с этикеткой мадэ ин париж .
    Дурить нет им равных, от танчика до габаны. Дульче габаны.
    Uma Palata
  7. Фарик22 Сегодня, 19:41
    Параша сказочный неумный человек ,как такого ка земля носит,когда ты здохниш парашенко?когда тебя и твоих выродков пристрелят?сколько горя людям принесла
    Фарик22
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 19:49
    Модернизированные не новые...
    Вождь краснокожих
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 19:59
      Опять с Чернобыля притащили.
      Ретвизан 8
  9. SCHMEL Сегодня, 19:52
    модернизированные танки Т-72 и "Оплот" украинского производства будут предоставлены Вооруженным силам страны

    SCHMEL
  10. Горный стрелок Сегодня, 19:52
    [quote][/[quote]quote]Напоминаем, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало руководство Львовского бронетанкового завода и ряд должностных лиц ВСУ, подозреваемых в махинациях со старыми двигателями к танкам.[/quote]
    ... Это просто иллюстрация абсурдности существования этой власти!
    Горный стрелок
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 19:56
    Ты людям хлеба дай и чтоб на него масла можно было намазать, желательно с черной икрой, тогда тебя люди славить будут, а чего народ байками про пожарные машины, танки и "обглоды " кормить, ты уже заколебал народ своей "войной с Россией" и своими "перемогами" !
    Ретвизан 8
  12. alavrin Сегодня, 19:59
    "Кроме того он заявил о покупке государством новых боевых танков "Оплот" на сумму более 300 млн гривен ($11,5 млн)..."
    Пеця, зачем эти цифры, говори проще: пару штук, ну может быть три...)
    alavrin
    1. sanja.grw Сегодня, 20:38
      Кроме того он заявил о покупке государством новых боевых танков "Оплот" на сумму более 300 млн гривен ($11,5 млн).

      Вы прямо с языка сняли
      Пеця, зачем эти цифры, говори проще: пару штук, ну может быть три...)

      Полтора Оплота
      sanja.grw
  13. Балу Сегодня, 20:01
    Цитата: ОТДЕЛ
    Пора вот этих в танки сажать и на Донецк в атаку ...Слабо Вальцман?


    Я не понял, что на картинке-отловили еще одного танкиста, не успел спрятаться? what
    Балу
  14. Ретвизан 8 Сегодня, 20:09
    У Папашки в ВПК Украины свои предприятия, так что вбухивать туда деньги он кровно заинтересован.
    Ретвизан 8
  15. vfqjh Сегодня, 20:24
    Ганс Христиан Андерсен отдыхает , даже он в своих сказках не мог такого представить !!!
    vfqjh
    1. Егоза Сегодня, 20:47
      Цитата: vfqjh
      Ганс Христиан Андерсен

      Ну так он же столько не бухал!!!! А тут...."три звездочки, четыре звездочки, но лучше 5 звездочек", а потом ...сел в танк и поехал! И столько танков в глазах, прямо на ходу множаться!!!!! wassat
      Егоза
  16. Incvizitor Сегодня, 20:34
    По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в Вооружённые силы.

    Новороссии через котёл.
    Incvizitor
  17. Толстоевский Сегодня, 20:42
    а ещё тремя десятками звездолётов и машинками перемещения во времени
    Толстоевский
    1. Расжалованый Сегодня, 21:01
      лять, дай машинку перемещения, а то тока водка спасет))))))
      Расжалованый
  18. APASUS Сегодня, 20:47
    Не понятно как они купят танки,ведь сейчас просто расцвет коррупции Порошенко как тот кот ,съесть не сможет ,но хоть утащит
    APASUS
    1. Расжалованый Сегодня, 20:58
      к стати, хавальник, у кошачьих больше ее черепа, но много они не возьмут, проверено!!!!, как и волки)))
      Расжалованый
  19. Расжалованый Сегодня, 20:52
    Мдяя, я такого даже в чуркестане не видел.....
    Расжалованый
  20. Сергей-8848 Сегодня, 21:00
    Так что произошло раньше - знаменательная речь или знаменательные аресты?
    Впечатление такое, что жизнь на (в) Украине - анекдотичный пересказ того, что творится у нас.
    Сергей-8848
  21. Расжалованый Сегодня, 21:05
    чо -то я не вьехал, 80 - ки вроде на Харькове клепали, 72-е на Уралвагонзаводе, непоняточка....
    Расжалованый
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