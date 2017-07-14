Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танков

По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в Вооружённые силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные во Львове, машины, мы увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72

Это не только на танки и пожарные машины, двадцать "Дозоров" (бронеавтомобиль легкого класса), которые находятся за моей спиной, будут также готовы к отправлению в войска

Сейчас стране пришлось перейти "к точечной мобилизации офицеров - это вынужденный шаг, потому что офицеров в ВСУ не хватает. Отойдя от частичной мобилизации, украинская власть рассчитывала восполнить недостачу в военнослужащих, активно используя контрактников, и сейчас, как уточнил он, уже более 90 тысяч украинцев добровольно пришли в ВСУ и подписали контракты.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко посетил Львовский бронетанковый завод, где выступил с речью перед рабочими завода. В своей речи Порошенко пообещал, что в этом году увеличится бюджет на оборону и за счет этого модернизированные танки Т-72 и "Оплот" украинского производства будут предоставлены Вооруженным силам страны (ВСУ) .- сказал Порошенко. Кроме того он заявил о покупке государством новых боевых танков "Оплот" на сумму более 300 млн гривен ($11,5 млн). Всего же, по словам главы государства, завод должен получить 920 млн гривен ($35,3 млн).- пообещал он.Порошенко также заявил, что предложил министерству обороны, чтобы 1 млрд гривен ($38,5 млн ) был потрачен на новейшие общежития для контрактников. Заодно он пообещал улучшить условия жизни военнослужащих, в частности, предоставить им возможность чаще принимать душ.Порошенко напомнил, что Украина завершила несколько волн частичной мобилизации, признав, что:Порошенко подытожил, что сегодня ВСУ, наконец-то, вошли в десятку самых эффективных вооруженных сил на континентеНапоминаем, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало руководство Львовского бронетанкового завода и ряд должностных лиц ВСУ, подозреваемых в махинациях со старыми двигателями к танкам.