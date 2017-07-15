Как Климкин искал оправдания отсутствию итогового заявления по саммиту Украина-ЕС

Всё очень просто: зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы. Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности. Повторение того, что уже есть – зачем это нам? Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут.

Из этого заявления становится понятно, что никаких новых и тем более важных договорённостей в ходе саммита достичь не удалось. Мало того, Климкин даёт понять, что многие предыдущие украинские заявления имеют такую цену, что их без особого самобичевания можно забывать уже через четверть часа после произнесения.

Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей?

Украинские чиновники попытались найти объяснение тому, почему впервые за несколько лет на саммите Украина-ЕС, прошедшем в Киеве, не было подготовлено итоговое заявление. Попытку объяснить отсутствие документа, которое на самом деле легко объясняется большими вопросами со стороны Брюсселя к украинскому руководству, предпринял министр иностранных дел незалэжной Павел Климкин.Из его «объяснения» в эфире ТК «Интер»:Климкин подытожил:А с точки зрения ЕС, главной прорывной вещью стало бы проведение Киевом требуемых реформ – по повышению пенсионного возраста, решение вопроса о продаже сельскохозяйственных земель и леса иностранным компаниям и др. Именно с такими условиями, в частности, МВФ выдавал Украине кредиты.По словам Климкина, теперь нужно работать на "прагматичный результат, выполняя соглашение о евроассоциации". Между тем, на Украине уже ощущают все прелести соглашения (в частности, в сфере торговли), которое, судя по всему, изначально никто так до конца и не прочитал. Одна из "прелестей" - европейские квоты на украинские товары. Квоты по зерновым настолько малы, что они исполняются Украиной в течение нескольких месяцев, а всё остальное время года европейский рынок фактически перекрыт для украинских сельхозпроизводителей.