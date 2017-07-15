09:54 15 июля

Как Климкин искал оправдания отсутствию итогового заявления по саммиту Украина-ЕС

Украинские чиновники попытались найти объяснение тому, почему впервые за несколько лет на саммите Украина-ЕС, прошедшем в Киеве, не было подготовлено итоговое заявление. Попытку объяснить отсутствие документа, которое на самом деле легко объясняется большими вопросами со стороны Брюсселя к украинскому руководству, предпринял министр иностранных дел незалэжной Павел Климкин.

Из его «объяснения» в эфире ТК «Интер»:
Всё очень просто: зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы. Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности. Повторение того, что уже есть – зачем это нам? Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут.
Из этого заявления становится понятно, что никаких новых и тем более важных договорённостей в ходе саммита достичь не удалось. Мало того, Климкин даёт понять, что многие предыдущие украинские заявления имеют такую цену, что их без особого самобичевания можно забывать уже через четверть часа после произнесения.



Как Климкин искал оправдания отсутствию итогового заявления по саммиту Украина-ЕС


Климкин подытожил:
Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей?

А с точки зрения ЕС, главной прорывной вещью стало бы проведение Киевом требуемых реформ – по повышению пенсионного возраста, решение вопроса о продаже сельскохозяйственных земель и леса иностранным компаниям и др. Именно с такими условиями, в частности, МВФ выдавал Украине кредиты.

По словам Климкина, теперь нужно работать на "прагматичный результат, выполняя соглашение о евроассоциации". Между тем, на Украине уже ощущают все прелести соглашения (в частности, в сфере торговли), которое, судя по всему, изначально никто так до конца и не прочитал. Одна из "прелестей" - европейские квоты на украинские товары. Квоты по зерновым настолько малы, что они исполняются Украиной в течение нескольких месяцев, а всё остальное время года европейский рынок фактически перекрыт для украинских сельхозпроизводителей.

Использованы фотографии: president.gov.ua
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Комментарии 39

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  1. Владимирец Сегодня, 06:41
    "Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут."

    То есть, Климкин не сторонник Порошенко? request
    Владимирец
    1. 210окв Сегодня, 06:46
      Там нет сторонников.Собутыльники есть.Даже есть "идейные".. wassat
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 06:52
        Климкин подытожил

        Клим Чугункин:
        - Нас поматросили и бросили.
        Слава Украине!
        Тралл
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:57
          Украину начинают забывать..Устал мир уже от скакунов! Нам бы в России тоже не мешало бы реже упоминать ее развратницу...
          ОТДЕЛ
          1. ЛукичЪ Сегодня, 07:13
            Цитата: ОТДЕЛ
            Нам бы в России тоже не мешало бы реже упоминать ее развратницу...

            совсем падшая стыд потеряла
            ЛукичЪ
        2. Partyzan Сегодня, 07:03
          Слава Украине!

          Partyzan
      2. Смог Сегодня, 07:04
        Цитата: 210окв
        Собутыльники есть


        Цитата: 210окв
        Даже есть "идейные"

        Смог
      3. vovanpain Сегодня, 07:39
        Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей?

        Тем более,что Клим Чугункин и читает то с трудом. fellow
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
          Цитата: vovanpain
          Клим Чугункин и читает то с трудом.

          Да он там не одинок . Нафига читать ? Налил и пей ! А забугорные хозяева растолкуют как и что понимать . lol
          bouncyhunter
    2. Partyzan Сегодня, 07:05
      решение вопроса о продаже сельскохозяйственных земель и леса
      а на Донбассе - сланцевая нефть hi
      Partyzan
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:39
        Цитата: Partyzan
        решение вопроса о продаже сельскохозяйственных земель и леса
        а на Донбассе - сланцевая нефть hi

        И если я не ошибаюсь ее даже успели продать кому то из США.. wassat Но Донбасс взбунтовался и все денежки пропали..
        ОТДЕЛ
        1. Partyzan Сегодня, 07:44
          ее даже успели продать кому то из США
          а что бы добывать - население надо убрать, во блин рифмоплет, но суть верная, добывается только взрывным разрушением пластов hi
          Partyzan
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:03
            Цитата: Partyzan
            ее даже успели продать кому то из США
            а что бы добывать - население надо убрать, во блин рифмоплет, но суть верная, добывается только взрывным разрушением пластов hi

            Все верно! Земля плодородная превращается в яд и пустыню..
            ОТДЕЛ
            1. Partyzan Сегодня, 08:06
              Виталь, я поражен, в тебе то ума палата, а ты все масуируешся request
              Partyzan
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:22
                Цитата: Partyzan
                Виталь, я поражен, в тебе то ума палата, а ты все масуируешся request

                Иногда наступает просветление разума... wassat Но так скучно становится... drinks
                ОТДЕЛ
            2. ЛукичЪ Сегодня, 08:31
              Цитата: ОТДЕЛ
              Земля плодородная превращается в яд и пустыню.

              так они ещё и ядерную помойку для всей гейропы устроить собрались. я уже не говорю, что они додумались плодородный чернозём продавать
              ЛукичЪ
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:48
                Цитата: ЛукичЪ
                я уже не говорю, что они додумались плодородный чернозём продавать

                Не додумались ..Немцы во время ВОВ вывозили из Украины все, начиная с людей и заканчивая черноземом...Сейчас то же самое идет , "ползучая оккупация" только уже руками самих украинцев..(очень удобно и воевать почти не нужно..) Прибыль 1000%!
                ОТДЕЛ
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:41
    Съели конфетку а ТУК другую не дает...дрессирует болезненных умом методом ПАВЛОВА...до слюноотделения. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. ЛукичЪ Сегодня, 06:48
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .дрессирует болезненных умом методом ПАВЛОВА...до слюноотделения.

      так она у них постоянно течёт
      ЛукичЪ
      1. Logall Сегодня, 06:56
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .дрессирует болезненных умом методом ПАВЛОВА...до слюноотделения.

        так она у них постоянно течёт

        Это не слюна! Последние мозги вытекают, за ненадобностью. Украинская эволюция...
        Logall
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:02
          Цитата: Logall
          Это не слюна! Последние мозги вытекают, за ненадобностью. Украинская эволюция...

          да похоже у них там всё течёт
          ЛукичЪ
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    ... а чего этот сброд клоунов ВООБЩЕ собирался?!?... laughing
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 06:48
      Бывает такое..Сам иногда этим "страдаю"..Собраться на пикничок-шашлычок..Попить-пожрать.
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а чего этот сброд клоунов ВООБЩЕ собирался?!?... laughing
      210окв
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:44
    Просто в ес даже бумагу на укроину тратить жалко! Тем более что не пиши, свое равно укроина любой текст переиначит в свою пользу! sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
      Просто в ес даже бумагу на укроину тратить жалко!


      Аборигенам дали жвачку с договором который они подписали не читая...хе хе мир ,дружба,жвачка...
      теперь как говорится проблемы идиотов шерифа не волнуют.
      Тот же ЛЕХА
    2. ЛукичЪ Сегодня, 06:49
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      свое равно укроина любой текст переиначит в свою пользу!

      или через 15 минут забудут, что подписали laughing
      ЛукичЪ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:51
        ЛукичЬ hi -там не подпись, там оттиск петеного копыта стоял wassat !
        Изгоняющий либероидов
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:06
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          там оттиск петеного копыта стоял

          может пятачка?
          ЛукичЪ
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
            ЛукичЬ hi -печаток Петя ставит на секретные указы армии! lol А еще он их обильно водкой поливает! lol
            Изгоняющий либероидов
            1. ЛукичЪ Сегодня, 07:50
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              А еще он их обильно водкой поливает!

              и не только водкой
              ЛукичЪ
  5. ibn.shamai Сегодня, 07:21

    А зачем тогда вообще этот сходняк собирался???!
    Ну Чугункин, ну пи"добол!
    ibn.shamai
  6. Satum Сегодня, 07:37
    Как будто Украина его родина
    Satum
  7. злой партизан Сегодня, 07:49
    Не дочитал заметку до конца, чёт скучно стало..грешен... recourse . Угадаю: Россия виновата? what Да? lol
    злой партизан
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:52
      Цитата: злой партизан
      Не дочитал заметку до конца, чёт скучно стало..грешен... recourse . Угадаю: Россия виновата? what Да? lol

      Да! Он "вражина" виноват..

      Зашугал Европу...
      ОТДЕЛ
  8. Endryu Rid Сегодня, 08:53
    Цитата: ЛукичЪ
    Цитата: ОТДЕЛ
    Нам бы в России тоже не мешало бы реже упоминать ее развратницу...

    совсем падшая стыд потеряла

    Падшая или нет, она наша сестра! А коли сама мозгами не наделена, значит воспитывать надо! Ведь из-за таких Мудаков, которые там сидят - пропадает Историческая Колыбель наших народов!!! Европа её сейчас просто делит! Ответьте: Вас устраивает ТАКАЯ перспектива!!?!?
    (Простите, пишу на эмоциях)
    Endryu Rid
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:06
      Цитата: Endryu Rid
      Ответьте: Вас устраивает ТАКАЯ перспектива!!?!?

      устраивает, не устраивает.... вот от нас лично ничего не зависит. только сидеть и смотреть
      ЛукичЪ
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:53
      Цитата: Endryu Rid
      Падшая или нет, она наша сестра! А коли сама мозгами не наделена, значит воспитывать надо! Ведь из-за таких Мудаков, которые там сидят - пропадает Историческая Колыбель наших народов!!! Европа её сейчас просто делит! Ответьте: Вас устраивает ТАКАЯ перспектива!!?!?
      (Простите, пишу на эмоциях)

      Нормально написал, но пока нужно ждать! Там уже спасать нечего, все развалили и распродали...(по идеи снайпера должны поработать и все!)
      ОТДЕЛ
  9. Goha Сегодня, 09:06
    Да. профессора Преображенского нет, а то бы из Климкина не плохой Швондер получился бы.
    Goha
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:52
    зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации?

    Бумажек не хотим, выполнять поставленные требования тоже не хотим, но в Европу очень хочем и желательно опять на халяву. А хочет ли Европа содержать эту свору халявщиков да еще с завышенными амбициями?
    rotmistr60
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