Эти письма предоставляют доказательства того, кто ответственен за формирование повестки дня во разных странах мира, включая те, где есть угроза безопасности.

Издание Foreign Policy сообщает об очередной хакерской атаке на сети правительственных структур США и связанные с ним компьютеры чиновников. Если верить публикации, то хакер под ником Johnnie Walker осуществил взлом электронной почты сотрудника государственного департамента США. Масла в огонь издание подливает информацией о том, что этот самые «взломанный» сотрудник якобы являлся «лучшим специалистом Госдепа по России».Foreign Policy сообщает, что хакер прислал в редакцию письмо, в котором содержалась ссылка на архив с перепиской сотрудника внешнеполитического ведомства США. Среди писем есть материалы электронного общения с сотрудниками Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а также с другими американскими разведывательными структурами, НКО и международными фондами.Эта же ссылка была отправлена хакером и в другие средства массовой информации.Из сообщения хакера в отправленных письмах:По некоторым данным, жертвой хакерской атаки стал американский специалист по внутренней политике РФ Роберт Отто.На этом фоне в США продолжает раскручиваться вопрос встречи сына Дональда Трампа с юристом из России Натальей Весельницкой в ходе предвыборной кампании Трампа-старшего. Теперь заявлено, что Дональд Трамп-младший проводил встречу в присутствии бывшего сотрудника советских спецслужб, проживающего в США и получившего американский паспорт. Это дало повод американских СМИ снова раздуть истерию вокруг "российского вмешательства в американские выборы".