09:53 15 июля

Хакер получил доступ к переписке "лучшего" специалиста Госдепа по России

Издание Foreign Policy сообщает об очередной хакерской атаке на сети правительственных структур США и связанные с ним компьютеры чиновников. Если верить публикации, то хакер под ником Johnnie Walker осуществил взлом электронной почты сотрудника государственного департамента США. Масла в огонь издание подливает информацией о том, что этот самые «взломанный» сотрудник якобы являлся «лучшим специалистом Госдепа по России».

Foreign Policy сообщает, что хакер прислал в редакцию письмо, в котором содержалась ссылка на архив с перепиской сотрудника внешнеполитического ведомства США. Среди писем есть материалы электронного общения с сотрудниками Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), а также с другими американскими разведывательными структурами, НКО и международными фондами.

Эта же ссылка была отправлена хакером и в другие средства массовой информации.


Хакер получил доступ к переписке "лучшего" специалиста Госдепа по России


Из сообщения хакера в отправленных письмах:
Эти письма предоставляют доказательства того, кто ответственен за формирование повестки дня во разных странах мира, включая те, где есть угроза безопасности.


По некоторым данным, жертвой хакерской атаки стал американский специалист по внутренней политике РФ Роберт Отто.

На этом фоне в США продолжает раскручиваться вопрос встречи сына Дональда Трампа с юристом из России Натальей Весельницкой в ходе предвыборной кампании Трампа-старшего. Теперь заявлено, что Дональд Трамп-младший проводил встречу в присутствии бывшего сотрудника советских спецслужб, проживающего в США и получившего американский паспорт. Это дало повод американских СМИ снова раздуть истерию вокруг "российского вмешательства в американские выборы".


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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 06:56
    хакер под ником Johnnie Walker

    Алкоголь - зло!
    хакер прислал в редакцию письмо

    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:04
      кто ответственен за формирование повестки дня во разных странах мира, включая те, где есть угроза безопасности.

      Мы все это и без взломов знаем..Прям сенсация!
      ОТДЕЛ
      1. Stranger03 Сегодня, 08:43
        Хрень какая-то. А что такого в этом заголовке? Если "хакер" хотел представить доказательства, то почему в заголовках письма фигурируют сервера США?

        Сайт 96.255.122.135 принадлежит американской телекоммуникационной компании MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business (MCICS).

        Письма писались с сайта 129.219.117.210, принадлежащего Аризонскому университету.

        Сама компания Verizon - американская.

        О чем статья? Как у Псаки? "Мы знаем, что вы виноваты, но доказательств мы не представим, они секретные. Но вы виноваты".

        Бред.

        Если уж писать, то писать то надо толково, а то ....
        Stranger03
    2. Владимирец Сегодня, 07:05
      Цитата: Тралл
      Алкоголь - зло!

      Или, в данном случае, добро. winked
      Владимирец
      1. Тралл Сегодня, 07:13
        Цитата: Владимирец
        данном случае, добро

        Если под хорошую закусь drinks
        Тралл
      2. злой партизан Сегодня, 07:44
        Цитата: Владимирец
        Или, в данном случае, добро.

        Алкоголь полезен в любом случае!:
        Стыдно этого не знать, Коллега!
        злой партизан
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:11
      Тралл hi
      Алкоголь - зло!
      Никак нет! Алкоголем пользоваться уметь нужно laughing Кстати ник хакера явно не на Россию указывает.Этот Johnnie Walker явно попахивает сивухой из буряка и салом с чесноком bully
      Наблюдатель2014
    4. vovanpain Сегодня, 07:49
      Цитата: Тралл
      Алкоголь - зло!

      А если еще и паленый fellow
      vovanpain
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:56
    Тысяча одна сказка ШЕХЕРЕЗАДЫ в БЕЛОМ ДОМЕ США.
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 07:07
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Тысяча одна сказка ШЕХЕРЕЗАДЫ в БЕЛОМ ДОМЕ США.

      Я бы, даже сказал– ШЕХЕРЕЗАДЫ в БЕЛОЙ, ЗАВЯЗАННОЙ С ЗАДИ, РУБАШКЕ...
      Logall
  3. 210окв Сегодня, 06:58
    В своих трусах они "жучков" не искали?Ах да!Там же другие "шкребунцы".. wassat
    210окв
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:19
      Цитата: 210окв
      Там же другие "шкребунцы".

      учитесь свидомые, а то у вас ума только на это хватает
      ЛукичЪ
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:08
    Ну и что удивительного? Когда журналисты признаются, что антироссийскую истерию раздувают, высасывая факты "из пальца", но на это никто не обращает внимания...
    Горный стрелок
  5. vladimirvn Сегодня, 07:17
    Путин,вчера рассказывает . "Ты им говоришь (европейским политикам), а они да же не слышат и не слушают, Так, где то на своей волне". Комментарий мой: "Похоже им пока по голове не дашь, они нас в серьез воспринимать не будут.Европе нужна серьезная встряска".
    vladimirvn
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
    А был ли хакер? Может быть это такая игра -найти крайнего, чтобы на него свалить все свои неудачи и провалы? Завтра объявят что этот хакер оказывается родом из России?
    Изгоняющий либероидов
  7. soroKING Сегодня, 07:34
    фамилия Walker переводится бродяга, скиталец... может он из цыган? recourse
    soroKING
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:55
      Цитата: soroKING
      может он из цыган?

      блуждающий хакер? belay оригинальный, нестандартный ход... laughing
      ЛукичЪ
    2. злой партизан Сегодня, 07:59
      Цитата: soroKING
      может он из цыган?

      Имеет кольцо ухе и был ранее осуждён за воровство лошадей? what Не найдут... no
      злой партизан
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:34
        Цитата: злой партизан
        и был ранее осуждён за воровство лошадей?

        лошадиных сил под капотом laughing
        ЛукичЪ
  8. mikh-korsakov Сегодня, 08:30
    Прочитав заголовок, я сразу же стал читать статью в надежде узнать, а что собственно пишет "лучший специалист по России" о России. Но ничего не нашел, хоть бы ссылку дал. Но я думаю, что супостату искать русский след - это все равно как искать ежика в тумане. Ничего не найдут, станут клеветать, а статья пустая. Кстати вопрос не может раскручиваться, может раскручиваться только скандал, но и в таком виде "скандал раскручивается" - это журналистский штамп
    mikh-korsakov
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