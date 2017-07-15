16:44 15 июля

NI: США рискуют проиграть танковую войну России

Как сообщает сайт National Interest , США нужно срочно наращивать производство танков, иначе американцам и их союзникам нечем будет отражать «агрессию России» в Европе.

Производство танков в США упало до самого низкого уровня на памяти ныне живущих. В общей сложности 12 боевых танков «Абрамс» в год производится на последнем оставшемся в стране танковом заводе в Лиме, штат Огайо. Тем временем, Россия планирует оснастить свои силы в Европе сотнями танков следующего поколения, которые выглядят намного более живучими, чем американские, пишет в статье американский военный эксперт Лорен Томпсон.

NI: США рискуют проиграть танковую войну России



Таким образом, армия США сталкивается с кризисом в сфере тяжелой брони. Хотя Конгресс стремится увеличить расходы на танки, план модернизации, который администрация Дональда Трампа унаследовала от времен правления Барака Обамы, займет почти четверть века.
В таком случае война может разразиться задолго до того, как большая часть войск получит модернизированные танки.

Фактически, отказ Америки и ее союзников по НАТО заменить их стареющие бронированные машины стал приглашением к агрессии
- утверждает автор статьи.

Россия уже обладает количественным преимуществом в региональных бронетанковых войсках. Американские союзники, такие как Германия, Франция и Италия, имеют в своем активе менее 300 танков. У России их тысячи.

Но теперь в России создают танк еще лучше, чем устаревшие транспортные средства, которыми располагает армия США и ее союзники. Речь, конечно же, идет об «Армате». Должностные лица армии США признают, что Россия достигла «паритета» с западными бронированными силами, но по мере того, как производство «Арматы» будет налажено, РФ выйдет в этой гонке вперед.

Не будет преувеличением сказать, что это несоответствие возможностей может привести к поражению США в будущей войне между Востоком и Западом. Это, безусловно, не помогает делу регионального сдерживания. К сожалению, уже слишком поздно начинать новую программу, направленную на восстановление возможностей американской армии в наземных боях. Это займет много десятилетий. То, что нужно сделать армии - значительно ускорить выпуск последних танков Abrams, а затем добавлять усовершенствования по мере их появления
- пишет эксперт.

General Dynamics, главный подрядчик по танкам «Абрамс», предложил план по модернизации всех танков в тяжелых бригадах армии США через пять лет, а также заявил о желании президента Трампа снизить себестоимость каждой новой машины. Проще говоря, согласно плану, будет производиться 22 танков в месяц, а не пять, что снизит стоимость каждого танка как минимум на 15%. Компания заявляет, что может начать ускоренное производство в течение 18 месяцев после подписания многолетнего контракта.

Автор статьи отмечает, что предыдущая администрация США проворонила «надвигающуюся угрозу на Европу» и что несколько лет назад высокопоставленные чиновники Пентагона всерьез предлагали закрыть последний танковый завод в стране.

Использованы фотографии: http://nationalinterest.org/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:59
    А зачем матрасам вообще участвовать против нас в танковой войне?
    Черный_Ватник
    1. Locos Сегодня, 14:03
      Незачем. Но это же очередной опус от National Interest.
      Locos
      1. xetai9977 Сегодня, 14:38
        А зачем столько танков производить? Никакой Прохоровки уже не будет.
        xetai9977
        1. DMB_95 Сегодня, 15:25
          Они серьёзно думают уничтожать танки танками ?? Бред .
          DMB_95
          1. cniza Сегодня, 15:41
            Они думают только об освоении бюджета и не более.
            cniza
          2. krops777 Сегодня, 16:02
            Они серьёзно думают уничтожать танки танками ?? Бред


            Нет они так не думают а вот бабла срубить, об этом в первую очередь думают.
            krops777
        2. sabakina Сегодня, 15:39
          Цитата: xetai9977
          А зачем столько танков производить? Никакой Прохоровки уже не будет.

          Никогда не говори никогда. Классика.
          sabakina
    2. сибиралт Сегодня, 14:04
      Неужто в США проблемы с "Джевелинами"? belay
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 14:17
        чем устаревшие транспортные средства, которыми располагает армия США и ее союзники.

        laughing Как про телегу с оглоблями.
        Монос
      2. DMB_95 Сегодня, 15:19
        Цитата: сибиралт
        Неужто в США проблемы с "Джевелинами"? belay

        Да и у нас нет проблем с ПТУРами различных типов .
        DMB_95
      3. sabakina Сегодня, 15:39
        Цитата: сибиралт
        Неужто в США проблемы с "Джевелинами"? belay

        Скорее с операторами.
        sabakina
    3. bouncyhunter Сегодня, 14:05
      А им это и не надо . NI просто лоббирует интересы производителей танков этой статейкой . За определённую сумму в зелёных фантиках , конечно .
      bouncyhunter
      1. Черный_Ватник Сегодня, 14:09
        Как сказал один мудренный сирийским опытом репортер А. Филатов о постоянных западных статьях хвалящих нашу армию: "Когда я хочу вдуть девушке, я ей еще и не такое скажу".
        Черный_Ватник
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:33
          Фраза хорошая , возьму на вооружение . good Но всё-таки считаю , что помимо усыпления нашей бдительности имеет место и "выбивание" дополнительного финансирования на танкостроение и модернизацию существующей техники матрасов и иже с ними .
          bouncyhunter
          1. Черный_Ватник Сегодня, 14:38
            Согласен. Что-что, а тратить доляры на оборонку они научились)
            Черный_Ватник
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:41
              "Тратить" не совсем верное слово . Здесь больше подойдёт "осваивать" . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 15:42
                Осваивать , так сказать , для повышения своего благосостояния.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
                  А для чего же ещё ? Уж точно не для повышения боеготовности матрасной армии . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 15:57
                    Какая армия , какая война - главное "маневры" с бюджетом. laughing
                    cniza
        2. Комментарий был удален.
        3. sabakina Сегодня, 15:46
          Цитата: Черный_Ватник
          Как сказал один мудренный сирийским опытом репортер А. Филатов о постоянных западных статьях хвалящих нашу армию: "Когда я хочу вдуть девушке, я ей еще и не такое скажу".

          Черный_Ватник, потом эта девушка раззвенит на всю округу так, что потом ни одна старуха не даст!
          sabakina
      2. 210окв Сегодня, 14:15
        Подобные статейки взяты из приснопамятных 70-х и более ранних.."Руские идут!" Дэньги давай,давай дэньги!Устарело как дерьмо мамонта.Новое что нибудь бы придумали..А то пионерской страшилкой попахивает..
        Цитата: bouncyhunter
        А им это и не надо . NI просто лоббирует интересы производителей танков этой статейкой . За определённую сумму в зелёных фантиках , конечно .
        210окв
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:27
          Цитата: 210окв
          Подобные статейки взяты из приснопамятных 70-х и более ранних.."Руские идут!" Дэньги давай,давай дэньги!Устарело как дерьмо мамонта.Новое что нибудь бы придумали..А то пионерской страшилкой попахивает..

          Вот вы и такие как вы тормозят развитие наше танковой промышленности...!(своим ехидством..))
          Танковый кулак на западе русский , всегда был главным аргументов в переговорах с западом!
          Сейчас его нет (пока..) Но он обязательно будет!
          Вот сербы уже давно это поняли.. И ждут нас!
          ОТДЕЛ
          1. 210окв Сегодня, 15:17
            Виталий hi Чем торможу развитие нашей танковой промышленности?Я высмеиваю лживую западную пропаганду,которая не изменилась ну уже лет....Нет!Веками не меняется.Заезженная пластинка.Жупел российской имперской,советской и ныне российской угрозы представляет угрозу прежде всего для западного обывателя..
            Цитата: ОТДЕЛ
            Цитата: 210окв
            Подобные статейки взяты из приснопамятных 70-х и более ранних.."Руские идут!" Дэньги давай,давай дэньги!Устарело как дерьмо мамонта.Новое что нибудь бы придумали..А то пионерской страшилкой попахивает..

            Вот вы и такие как вы тормозят развитие наше танковой промышленности...!(своим ехидством..))
            Танковый кулак на западе русский , всегда был главным аргументов в переговорах с западом!
            Сейчас его нет (пока..) Но он обязательно будет!
            Вот сербы уже давно это поняли.. И ждут нас!
            210окв
          2. sabakina Сегодня, 15:53
            Виталь, ты просто не всё показал. Чё скромничаешь?
            sabakina
    4. KUOLEMA Сегодня, 14:17
      Если сердце из железа и деревянный кинжал хорош
      KUOLEMA
      1. 210окв Сегодня, 14:24
        Это не про заштатников.
        Цитата: KUOLEMA
        Если сердце из железа и деревянный кинжал хорош
        210окв
      2. Черный_Ватник Сегодня, 14:29
        Против полосатых скорее чеснок и святая вода сгодится.
        Черный_Ватник
  2. винипух Сегодня, 14:03
    США могут попросить ленд лиз у России.
    винипух
    1. 210окв Сегодня, 14:27
      Рабинович hi Это идея!Прапорщики в очередь выстроятся ,дабы сбыть металлолом..
      210окв
    2. soroKING Сегодня, 14:27
      можем выделить пару ящиков коктеля Молотова wassat
      soroKING
      1. Tusv Сегодня, 14:55
        Цитата: Рабинович
        США могут попросить ленд лиз у России.

        Да запросто. Кстати не плохая идея. Мы им макеты в аренду, дабы страшнее было конгрессу, они нам бабло Уверен что такая выставка соберет очень много много баксиков на разработку танков 10 поколения. Сержант Билко знает куды эти баксики заныкать
        Tusv
    3. Incvizitor Сегодня, 15:43
      Т 72 поделимся по "умеренной цене", правда тогда все негры-заряжающие на улице окажутся.
      Incvizitor
  3. внутренний враг Сегодня, 14:08
    Сша молодцы хоть 12 производят, а Россия все только собирается...
    внутренний враг
    1. Имперец Сегодня, 14:17
      Так, с этого места поподробней...
      Имперец
    2. von schlosser Сегодня, 14:17
      22 000 танкового парка на консервации....мало???
      von schlosser
      1. armourer Сегодня, 15:34
        Танки это хорошо, но авиация и ракеты по эффектней будут. Почему так сказал? Суеты меньше
        armourer
        1. armourer Сегодня, 15:37
          А вот мобильной техники для быстрой переброски нужно больше
          armourer
        2. ЛукичЪ Сегодня, 15:57
          Цитата: armourer
          Танки это хорошо, но авиация и ракеты по эффектней будут

          а после авиации и ракет кто зачистку делать будет?
          ЛукичЪ
          1. armourer Сегодня, 16:04
            Я все написал, главное метко и не предсказуемо
            armourer
    3. Чёрный Полковник Сегодня, 14:20
      Да ладно?! Так уж и только собирается?
      Чёрный Полковник
    4. ЛукичЪ Сегодня, 14:21
      Цитата: внутренний враг
      Сша молодцы хоть 12 производят, а Россия все только собирается...

      не путай член с трамвайной ручкой. мы собираемся новейший производить. все остальные как выпускали,так и выпускаем. поэтому такой огромный дисбаланс
      ЛукичЪ
      1. jonhr Сегодня, 14:28
        новейший не новейший. судя по заявленным характеристикам танков по их лобовой броне то нет тех боеприпасов которые их поражают. придётся по старинке на шпагах. то есть на дулах laughing
        jonhr
      2. Владыка Ситх Сегодня, 15:54
        Дело в том, что они ничего не производят, а проводят глубокую модернизацию уже имеющихся по 12 в год. Продают танки на Ближний Восток из консервации.
        Владыка Ситх
    5. Tusv Сегодня, 15:30
      Цитата: внутренний враг
      Сша молодцы хоть 12 производят, а Россия все только собирается...

      Ващето у нас ужо есть несколько десятков Армат и полная замена хранцузких комплектующих, а у ляпасатых скандальчики по поводу закупок у китайцев
      Tusv
  4. Altona Сегодня, 14:19
    Цитата: Черный_Ватник
    А зачем матрасам вообще участвовать против нас в танковой войне?

    -----------------------------------
    Видимо, чтобы достойно встретить "Статус-6" у своих берегов... laughing
    Altona
  5. Злой 55 Сегодня, 14:30
    Танковая война в Европе???ы Манштейна и Гудериана перечитали, что-ли..
    Злой 55
    1. Tusv Сегодня, 15:38
      Цитата: Злой 55
      Манштейна и Гудериана перечитали, что-ли..

      Ну раз Мальденштама не читали, тады у койку. Как сказал лидер Чечни: "Раком"
      Tusv
  6. внутренний враг Сегодня, 14:37
    А что такое статус 6?
    внутренний враг
    1. san4es Сегодня, 14:49
      Цитата: внутренний враг
      А что такое статус 6?

      ...Это мифический подводный монстр
      san4es
      1. Tusv Сегодня, 16:37
        Цитата: san4es
        Это мифический подводный монстр

        Не это потерянные Штатами АПЛ, предположительно проекта Палтус. Янки уже нарисовали рисунок, как Статус 6 будет угрожать оплоту дерьмократии. Страшно, аж жуть. Сахаров рисовал свои ядерные торпеды под дизелем,в одну, а там трешка.
        Tusv
  7. внутренний враг Сегодня, 14:55
    Спасибо за информацию, внушает.
    внутренний враг
  8. sabakina Сегодня, 15:34
    NI: США рискуют проиграть танковую войну России

    В Европе-да! В США?......А зачем нам Сша без индейцев?
    sabakina
  9. Incvizitor Сегодня, 15:34
    Как по мне танки сейчас или на продажу или для локальных конфликтов, вряд ли в глобальных войнах "танковые орды" решать что то будут их вместе со странами накроет, ну для локальных то да там п.ндосам скоро воевать не на чем будет.
    Incvizitor
  10. geoan Сегодня, 15:36
    сцыте, с у ч к и! и правильно! мы вас, гадов, если и не шапками так танками точно закидаем wassat
    geoan
  11. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:51
    Кол-во не значит качественнее. Основной танк ВС РФ - Т-72 с многочисленными модификациями и модернизациями. Этот танк создавался против М60, "Чифтен", "Леопард-1", АМХ-30/В2 ни один из них на вооружении стран НАТО не присутствуют (исключение - нищие: Турция, Греция, Португалия).
    Кроме того НАТО в Восточной Европе располагает большим (и качественным) кол-вом танкового парка, чем РФ имеет в составе ЗВО.
    На Европейском ТВД у НАТО превосходство, в тактической и армейской авиации, а также в ПТРК...
    DOCTOR ZLO
  12. alta Сегодня, 15:58
    Германская концепция блицкрига во второй мировой сводилась к подавлению средств противотанковой обороны противника при помощи авиации , а танки должны были остаться один на один с пехотой, которая в те годы не имела средств борьбы с бронированной техникой.
    Окончательно похоронили доктрину танковой войны : вертолеты и насыщение пехоты легким, но эффективным комулятивным противотанковым оружием.

    Однако, современные технологии позволяют создать «беспилотный» танк, управляемый дистанционно и за такими танками будущее ...
    Кстати, рейтинг лучших танков мира :

    1.Леопард (Германия)
    2. Меркава (Израиль)
    3. Абрамс (США)
    4. Type 10 (Япония)
    5. Т-90 (Россия)
    6. Challenger 2 (Великобритания)
    7. AMX-56 Leclerc (Франция)
    8. Черная Пантера (Южная Корея)

    http://in-rating.ru/top-beautiful-modern-tanks/
    alta
    1. soroKING Сегодня, 16:12
      и хто этот рейтинг составлял?... то-то они все к нам на биатлон просятся, а мы гады их не пускаем...б..дим wassat
      soroKING
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:14
      Странный итог рейтинга, чисто от израильских евреев. А че так скромно Меркаву (который состоит на вооружении ЦАХАЛ и сравнить его не с чем) могли бы сразу на первое место поставить, теперь спать не будете.
      Леопард первый раз поучаствовал в боевых действиях на территории САР, относительно только недавно, его сгоревшие остовы мы все видели из настоящего сайта.
      Type 10 (копия Абрамса) как-то умудрился обогнать танки с позиций №№5-7, может он где-то применялся на полях сражений , а мы не в курсе?
      Самый воюющий танк всех времен и народов - Т-72 вообще в рейтинге не присутствует, хотя именно с ним страны НАТО будут иметь дело...
      Challenger 2 успешно поучаствовал в Иракской компании, но почему-то по рейтингу ниже позиций 1-2 и с 4-5 он как минимум сразу за Абрамсом должен идти....
      Если рейтинг израильскими евреями составлялся из технологичности и применения ноу-хау, то на 1 месте должен быть Армата....
      Никогда не доверял израильским евреям.
      DOCTOR ZLO
    3. armourer Сегодня, 16:22
      Скоро танки останутся в истории, все перейдут на радиоуправляемые машинки. Ой угробим мы землю матушку, место людей железо ползать, ходить, и летать будет. Экологическая катастрофа не за горами
      armourer
    4. Владимир К Сегодня, 16:33
      Пусть покатаются по грязи, либо по пустыне, вот тогда рейтинг будет ближе к истине.
      Владимир К
  13. Владимир К Сегодня, 16:28
    "Абрамсы" уже катались по европам-все мосты переломали, кто-то и вообще увяз. Короче: пустая тема.
    Владимир К
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