NI: США рискуют проиграть танковую войну России
Как сообщает сайт National Interest , США нужно срочно наращивать производство танков, иначе американцам и их союзникам нечем будет отражать «агрессию России» в Европе.
Производство танков в США упало до самого низкого уровня на памяти ныне живущих. В общей сложности 12 боевых танков «Абрамс» в год производится на последнем оставшемся в стране танковом заводе в Лиме, штат Огайо. Тем временем, Россия планирует оснастить свои силы в Европе сотнями танков следующего поколения, которые выглядят намного более живучими, чем американские, пишет в статье американский военный эксперт Лорен Томпсон.
Таким образом, армия США сталкивается с кризисом в сфере тяжелой брони. Хотя Конгресс стремится увеличить расходы на танки, план модернизации, который администрация Дональда Трампа унаследовала от времен правления Барака Обамы, займет почти четверть века.
В таком случае война может разразиться задолго до того, как большая часть войск получит модернизированные танки.
Россия уже обладает количественным преимуществом в региональных бронетанковых войсках. Американские союзники, такие как Германия, Франция и Италия, имеют в своем активе менее 300 танков. У России их тысячи.
Но теперь в России создают танк еще лучше, чем устаревшие транспортные средства, которыми располагает армия США и ее союзники. Речь, конечно же, идет об «Армате». Должностные лица армии США признают, что Россия достигла «паритета» с западными бронированными силами, но по мере того, как производство «Арматы» будет налажено, РФ выйдет в этой гонке вперед.
General Dynamics, главный подрядчик по танкам «Абрамс», предложил план по модернизации всех танков в тяжелых бригадах армии США через пять лет, а также заявил о желании президента Трампа снизить себестоимость каждой новой машины. Проще говоря, согласно плану, будет производиться 22 танков в месяц, а не пять, что снизит стоимость каждого танка как минимум на 15%. Компания заявляет, что может начать ускоренное производство в течение 18 месяцев после подписания многолетнего контракта.
Автор статьи отмечает, что предыдущая администрация США проворонила «надвигающуюся угрозу на Европу» и что несколько лет назад высокопоставленные чиновники Пентагона всерьез предлагали закрыть последний танковый завод в стране.
Производство танков в США упало до самого низкого уровня на памяти ныне живущих. В общей сложности 12 боевых танков «Абрамс» в год производится на последнем оставшемся в стране танковом заводе в Лиме, штат Огайо. Тем временем, Россия планирует оснастить свои силы в Европе сотнями танков следующего поколения, которые выглядят намного более живучими, чем американские, пишет в статье американский военный эксперт Лорен Томпсон.
Таким образом, армия США сталкивается с кризисом в сфере тяжелой брони. Хотя Конгресс стремится увеличить расходы на танки, план модернизации, который администрация Дональда Трампа унаследовала от времен правления Барака Обамы, займет почти четверть века.
В таком случае война может разразиться задолго до того, как большая часть войск получит модернизированные танки.
Фактически, отказ Америки и ее союзников по НАТО заменить их стареющие бронированные машины стал приглашением к агрессии- утверждает автор статьи.
Россия уже обладает количественным преимуществом в региональных бронетанковых войсках. Американские союзники, такие как Германия, Франция и Италия, имеют в своем активе менее 300 танков. У России их тысячи.
Но теперь в России создают танк еще лучше, чем устаревшие транспортные средства, которыми располагает армия США и ее союзники. Речь, конечно же, идет об «Армате». Должностные лица армии США признают, что Россия достигла «паритета» с западными бронированными силами, но по мере того, как производство «Арматы» будет налажено, РФ выйдет в этой гонке вперед.
Не будет преувеличением сказать, что это несоответствие возможностей может привести к поражению США в будущей войне между Востоком и Западом. Это, безусловно, не помогает делу регионального сдерживания. К сожалению, уже слишком поздно начинать новую программу, направленную на восстановление возможностей американской армии в наземных боях. Это займет много десятилетий. То, что нужно сделать армии - значительно ускорить выпуск последних танков Abrams, а затем добавлять усовершенствования по мере их появления- пишет эксперт.
General Dynamics, главный подрядчик по танкам «Абрамс», предложил план по модернизации всех танков в тяжелых бригадах армии США через пять лет, а также заявил о желании президента Трампа снизить себестоимость каждой новой машины. Проще говоря, согласно плану, будет производиться 22 танков в месяц, а не пять, что снизит стоимость каждого танка как минимум на 15%. Компания заявляет, что может начать ускоренное производство в течение 18 месяцев после подписания многолетнего контракта.
Автор статьи отмечает, что предыдущая администрация США проворонила «надвигающуюся угрозу на Европу» и что несколько лет назад высокопоставленные чиновники Пентагона всерьез предлагали закрыть последний танковый завод в стране.
Использованы фотографии: http://nationalinterest.org/
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