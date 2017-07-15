NI: США рискуют проиграть танковую войну России

Фактически, отказ Америки и ее союзников по НАТО заменить их стареющие бронированные машины стал приглашением к агрессии

Не будет преувеличением сказать, что это несоответствие возможностей может привести к поражению США в будущей войне между Востоком и Западом. Это, безусловно, не помогает делу регионального сдерживания. К сожалению, уже слишком поздно начинать новую программу, направленную на восстановление возможностей американской армии в наземных боях. Это займет много десятилетий. То, что нужно сделать армии - значительно ускорить выпуск последних танков Abrams, а затем добавлять усовершенствования по мере их появления