10:49 17 июля

Болгария заявила о желании тянуть ветку от "Турецкого потока"

Вслед за Венгрией заинтересованность в продлении ветки газопровода «Турецкий поток» высказали и в Болгарии. Напомним, что ранее власти этой страны под давлением Брюсселя отказались от участия в реализации другого газопровода – «Южный поток».

Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Георгий Гегов заявляет о том, что ведутся переговоры с сербской стороной на предмет возможного строительства ветки газопровода, которая будет наполняться из газопровода «Турецкий поток». По словам Гегова, это даст импульс развитию не только компании «Булгартрансгаз», но и всей болгарской экономике.

Болгария заявила о желании тянуть ветку от "Турецкого потока"



Плановая логистика выглядит следующим образом: через ветку «Турецкого потока» газ приходит в Болгарию, откуда транзитируется в Сербию, Венгрию и далее – до газового хаба на территории Австрии. Фактически это слегка видоизменённая копия логистики «Южного потока», заблокированного в формате одного из антироссийских санкционных пакетов.

По словам Гегова, сейчас рассматривается вопрос «точки входа» газа из Турции. Обсуждается вопрос строительства трубопровода через турецко-болгарскую границу. При этом заявлено, что «газовым логистическим центром» в самой Болгарии может стать Варна.

Глава болгарской компании заявил о том, что на данный момент ведутся переговоры с «Газпромом» по поводу вовлечения Болгарии в систему транзита российского газа в Южную Европу. Получается, что, сдав свои интересы блокированием "Южного потока", который напрямую поставлял бы газ из России, официальная София теперь пытается использовать шанс с "Турецким потоком".

Такая информация приходит на фоне того, что в ходе своего посещения Польши президент США Дональд Трамп сделал «предложение» по активизации закупок американского сжиженного газа странами Восточной Европы. Болгария явно успела посчитать, во сколько для неё будет обходиться американский СПГ, который (по планам) сначала будет доставляться в Польшу по морю, а затем транзитироваться фактически через весь континент на юг по системе европейских газопроводов. Вариант с газом из России и прозрачнее и в разы дешевле.

Использованы фотографии: Mirtesen.teknoblog.ru
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Комментарии 57

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  1. сибиралт Сегодня, 08:13
    А могло бы быть наоборот, да евротоварищи "помогли" laughing
    сибиралт
    1. саняджан Сегодня, 08:16
      ну чё, свой просрали в угоду янки, теперь приходится просить разрешения присосаться
      саняджан
      1. хрыч Сегодня, 08:35
        Цитата: саняджан
        ну чё, свой просрали в угоду янки, теперь приходится просить разрешения присосаться

        Не так все просто, по той ветке, что идет в Турцию, хватит только самой Турции. А еще с Крыма самый короткий путь до Румынии laughing , просто принадлежность Крыма поменялась со времен проектирования Южного потока и видимо все перспективы мимо Болгарии. А хаб в ЕС, в перспективе увеличения Турецкого потока выглядит предпочтительней. Болгарам шиш wassat
        хрыч
        1. Чёрный Сегодня, 08:41
          Болгария сама себя цинично поимела . С разбегу . Неоднократно ( АЭС "Белене " плюс
          " Южный поток " ) . Извращенцы . wassat
          Чёрный
          1. Татьяна Сегодня, 08:45
            Да уж! Одуматься болгарам по газу лучше поздно, чем никогда!
            Татьяна
            1. sgazeev Сегодня, 09:23
              Цитата: Татьяна
              Да уж! Одуматься болгарам по газу лучше поздно, чем никогда!

              Не даст им полупокойник Маккейн.Удалит бельмо в глазу,совсем озвереет.
              sgazeev
        2. Перейра Сегодня, 08:42
          Не уверен, что Турки будут к болгарам также бесконечно добры, как и русские.
          Перейра
        3. Монос Сегодня, 08:43
          А почему "Газпромом" обсуждают? Хаб то турецкий. Пусть с турками рядят. smile
          Монос
          1. хрыч Сегодня, 08:51
            Цитата: Монос
            Хаб то турецкий. Пусть с турками рядят.

            Газ то наш laughing
            хрыч
            1. sgazeev Сегодня, 09:26
              Цитата: хрыч
              Цитата: Монос
              Хаб то турецкий. Пусть с турками рядят.

              Газ то наш laughing

              Турки оплачивают наш газ полностью,а там дапее наше дело сторона.Будут драть с болгар три шкуры.
              sgazeev
        4. Комментарий был удален.
        5. Ростовчанин Сегодня, 09:00
          Для того чтобы болгарам ветку "потянуть" нужно КС "Русскую" достроить, ведь когда в 2014 стройку остановили была построенная только половина КС. Проект был рассчитан на прокачку 63 млрд кубов, а построили только на 35. Установлены 7 машин из 14, но фундаменты и инфраструктура готовы, просто нужен монтаж оборудования, которое хранится там же в Гай-Кодзоре. Мы бы за год ее доделали, но... Питаю надежду, что ещё поработаю на этой стройке. Вот сейчас реконструируем Северный поток на КС Портовой, а в четвёртом квартале приступаем к строительству КС для Северного потока-2 под Усть-лугой.
          Ростовчанин
        6. Ныробский Сегодня, 10:46
          Цитата: хрыч
          Не так все просто, по той ветке, что идет в Турцию, хватит только самой Турции.

          Так по проекту, помимо трубы для Турции, прокладывается труба для Европы т.е."мухи" чётко отделяются от "котлет". Просто казус ситуации в том и состоит, что болгары ещё вчера сами могли стать "хабом", а сегодня увы, только сосунками из транзитной трубы. Более того, они ещё и полмиллиарда долларов России выплатили в качестве штрафных санкций за срыв "Южного потока". Наверное нет ничего бессмысленней и беспощадней, чем болгарский газовый "бизнес" lol
          Ныробский
      2. Комментарий был удален.
    2. vovanpain Сегодня, 08:30
      Цитата: сибиралт
      Вариант с газом из России и прозрачнее и в разы дешевле.

      Дядя Трамп на какашки изойдет. laughing Все таки,на месте американцев,я бы снес памятник свободы и поставил памятник Трампу,в одной руке у него кусок антрацита,который он впарил стране,которая добывает самое большое количество угля на человека и с газовым баллоном в другой,который он впарил стране являющейся одним из крупных транзитеров дешевого российского трубопроводного газа. laughing Бизнесс,однако.
      vovanpain
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:36
      Болгары как всегда хотят и рыбку съесть и на стул сесть .
      Spartanez300
      1. soroKING Сегодня, 08:46
        стул был жидкий wassat
        soroKING
        1. Spartanez300 Сегодня, 08:48
          Вот вот и я о том .
          Spartanez300
    4. Венд Сегодня, 10:02
      Цитата: сибиралт
      А могло бы быть наоборот, да евротоварищи "помогли" laughing

      Поздновато спохватились
      Венд
      1. Paranoid50 Сегодня, 10:26
        Цитата: Венд
        Поздновато спохватились

        Вот он - момент истины. Но,увы, наши похоже,этим моментом не воспользуются. Никто особо не против участия болгар в проекте, НО... Условием "допуска к кранику" мог бы стать отказ болгар от поставок оружия и БП бармалеям и бандерлогам... Опять же - увы,увы,увы... А жаль.
        Paranoid50
  2. МПК105 Сегодня, 08:16
    Опомнились,братушки...Дружба дружбой с НАТО,а табак-то врозь,получается?
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 08:21
      Цитата: МПК105
      Опомнились,братушки.

      Да не опомнились они.....деватся им просто некуда....
      А могло бы быть наоборот,
      Чёрный
    2. brasist Сегодня, 08:23
      Да не опомнились они просто поменяли (видимо временно) точку вылизывания,а так как были они сцук... так и остались ...
      brasist
  3. pvv113 Сегодня, 08:19
    заинтересованность в продлении ветки газопровода «Турецкий поток» высказали и в Болгарии

    Похоже сообразительность не является национальной чертой Болгарии hi
    pvv113
    1. Хагалаз Сегодня, 08:22
      Я бы в Вашем тезисе заменил слово сообразительност, на независимость, например. С уважением hi
      Хагалаз
      1. pvv113 Сегодня, 08:52
        Вполне с Вами согласен. Но если Болгария сама, без указа ЕС, не может принять решения о том, что является ее интересами, то такую страну нельзя назвать ни сообразительной, ни независимой
        pvv113
        1. Хагалаз Сегодня, 09:06
          Ну почему же. Просто чаша весов с отсутствием независимости перевешивает чашу с сообразительностью. Это конечно про властвующих личностей.
          Хагалаз
          1. pvv113 Сегодня, 09:19
            В том-то и беда, что узкомыслящие особи, стоящие у власти, играют не в интересах собственного государства
            pvv113
            1. Хагалаз Сегодня, 09:59
              О нет! Это не узко мыслящие. Эти особи прекрасно все понимают. Но сознательно идут на предательство национальных интересов.
              Даже не глубоко копнув и у нас такие отыщутся...
              Хагалаз
              1. pvv113 Сегодня, 10:11
                Я и имел в виду под словом "узкомыслящие", то есть в личных интересах. А такого "добра" везде хватает
                pvv113
    2. Sasha_Sar Сегодня, 10:33
      В глубоком детстве читал сборник анекдотов про Габровцев, наши про молдован и чукчей цветочки.
      Sasha_Sar
      1. pvv113 Сегодня, 10:37
        Если помните - Габрово считалось столицей юмора
        pvv113
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:22
    Болгария заявила о желании тянуть ветку от "Турецкого потока"

    Что, один раз в угоду благополучия в Ес и поддержки Сша прокакали свою возможность, а теперь вспомнили о своих интересах при полупостом кармане?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
      Привет , Гена ! hi
      Цитата: rotmistr60
      теперь вспомнили о своих интересах при полупостом кармане?

      "Коль нет мозгов , а лоб широк - крепись , дурная голова !" (с)
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 09:03
        Привет, Паша!
        Помнишь анекдот:
        - Зачем тебе голова?
        - Я ей ем
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
          Доброе утро , Володя ! hi Пример болгаров наглядно показывает , что в голову надо не только есть и шапку на ней носить , но ещё и думать ею (если в ней серое вещество присутствует) , а не слушать залужного апельсинового дятла .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:10
            Видать мнение болгар относительно головы отличается от нашего мнения wink
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
              Вроде и славяне , а как на них матрасные "прививки" подействовали ...
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:13
                Может когда-нибудь освободятся от англосаксонопрививочной зависимости
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:17
                  Время покажет ...
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 09:23
                    Как сказал классик: "Будем ждать"
                    pvv113
  5. NUR Сегодня, 08:24
    Ну что сказать закон сильного никто не отменял. Что обком сказал то и сделали себе в ущерб. Такова участь слабых стран.
    NUR
    1. brasist Сегодня, 08:26
      не слабых а трусливых...
      brasist
  6. 3officer Сегодня, 08:24
    Зачем им вообще газ? Пусть выращивают перец и не расстраивают дедушку маккейна laughing
    3officer
    1. Alexey RA Сегодня, 10:25
      Цитата: 3officer
      Зачем им вообще газ? Пусть выращивают перец и не расстраивают дедушку маккейна laughing

      Перец? Нет больше болгарского перца - "разделение труда" в рамках ЕС похоронило болгарское сельское хозяйство. Кто первый вошёл - того и квоты. smile
      Alexey RA
  7. Шурале Сегодня, 08:25
    Болгары самый неблагодарный народ, считаю уместным проучить их хорошенько.
    Шурале
    1. РусДон Сегодня, 08:52
      А можно поподробней про неблагодарность? Насколько я знаю,Российская Империя стояла перед выбором кого выбрать-Болгарию или Сербию..... И под давлением Запада отказалась от Болгарии.Это нанесло и в моральном ,политическом, финансовом и культурном плане шок....Дальше,1 Мировая соответствующим результатом. Не надо много писать что Русские Всегда правы.....откройте глаза и вы будите удивлены ...Для начало послушайте сие и всё:
      http://politruk-news.ru/sensacionnoe-intervyu-maf
      iozi-porosh/
      РусДон
      1. Alexey RA Сегодня, 10:33
        Цитата: РусДон
        А можно поподробней про неблагодарность? Насколько я знаю,Российская Империя стояла перед выбором кого выбрать-Болгарию или Сербию..... И под давлением Запада отказалась от Болгарии.

        Российская Империя всеми силами пыталась удержать Болгарию в своей зоне влияния. Но Регентский совет решил, что под австрийцами и немцами Болгарии будет лучше.
        Ситуация в Болгарии была такова, что несколько лет после войны за независимость на улицах избивали прорусских болгар. Империи даже пришлось срочно посылать к берегам Болгарии крейсер Черноморского флота.
        Alexey RA
  8. res Сегодня, 08:32
    Ну как так-то, "братушки"? Могли б сами банковать...
    res
    1. vladimirvn Сегодня, 09:16
      Не хрен им банковать. Не по Сеньке шапка. Их роль прими, подай.
      vladimirvn
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:38
    Новость - мелкая. Какой-то исполнительный директор болгарской газовой компании хочет, чтобы ему трубу из Турции просунули... Очевидно, что платить за неё он не собирается. Да и мелковат он для таких заявлений wassat
    Горный стрелок
  10. лысова Сегодня, 08:46
    Да не только с потоком они нас кидали и кидают. Пинком под зад, а иначе очередной плевок не за горами.
    лысова
    1. vladfill Сегодня, 08:58
      Похоже ни в Кремле, ни в Газпроме не подозревают о том каким кидком может оказаться
      "Турецкий поток" и строительство АЭС в Турции на наши же деньги.
      vladfill
  11. vladimirvn Сегодня, 09:14
    Штаты впихнут им в глотку свой газ. И пусть болгары попробуют его не проглотить. laughing
    vladimirvn
  12. svp67 Сегодня, 09:18
    В нынешней ситуации любое такое "желание" должно быть четко оформлено в правовом смысле и иметь конкретные финансовые обязательства, в том числе и штрафные, со стороны наших "партнеров"
    svp67
  13. dzvero Сегодня, 09:51
    Судьба ЮП наглядный пример роли большой геополитики на вроде бы чисто економический проект.
    Оба потока - СП и ЮП, начали разрабатывать примерно в одно и то же время и у обоих была политическая подоплека - избежать строптивых транзитеров (Польша и Украина). По ряду причин СП был приоритетным. С ЮП дела шли ни валко ни шатко, так как Россия все еще надеялась заполучить доступ к украинской ГТС. Но после 2013-ого года США вмешались напрямую, сев на трубу (сын Байдена чем занимался на Украине?) и надеясь поставить транзит под контролем (и деньги заодно). Из-за етого началось давление на возможных альтернативщиков. Румыния никогда не соглашалась на транзит. В Болгарии устроили форменный банковский кризис, обрушив банк, предназначенный для обслуживания проекта. В 2016-ом произошла попытка переворота в Турцию, но там РФ вовремя вмешалась (несмотря на сбитый самолет) и теперь один альтернативный маршрут налицо.
    Интересно то, что переговоры Болгарии, Сербии и Венгрии по ЮП прошли вскоре после выбирания Трампа. Скорее всего интерес у США к украинской ГТС уже пропал (интерсно почему smile ). Также, текущий 'формат' трубы видимо некритичен для амеров - локальное обеспечение региона без возможностей снабжать крупнейших потребителей запада, что не ставит под угрозу их планы про реализации СПГ. Другой интересный момент в том, что споразумение было достигнуто после 'намеков' с русской стороны о возможном возобновлении ЮП.
    Все ето мои домыслы на основе сопоставления известных фактов. Если США продолжат свою политику по ЮП, то надо ждать новых потрясении в Турции, Сербии, Венгрии и у нас.
    Насчет того, почему Болгария не защитила свои интересы... наши политики брыкались еще год, но видимо давление было очень сильным. Все-таки в мире только три государства являются субъектами политики - США, РФ и Китай. Все остальные - объекты.
    Так что емоции емоциями, но в чисто економическом (да и в политическом) плане Болгария препятствий не чинила, свои обязательства по транзиту выполняла и задержек оплаты (как Украина) не допускала.
    dzvero
  14. morpogr Сегодня, 09:53
    А ведь могли напрямую получать газ , но нет хозяин не велел, а теперь опять в зависимость от Турции.
    morpogr
  15. solovald Сегодня, 10:27
    Слова, слова ... "братушки" фантазируют ...
    solovald
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 10:39
    Крутили попками, крутили... Наверное кто-то дал добро на эту заинтересованность. Без разрешения и не пукнули бы про свои экономические интересы....
    КОТ БАЮН
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