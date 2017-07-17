Болгария заявила о желании тянуть ветку от "Турецкого потока"

Вслед за Венгрией заинтересованность в продлении ветки газопровода «Турецкий поток» высказали и в Болгарии. Напомним, что ранее власти этой страны под давлением Брюсселя отказались от участия в реализации другого газопровода – «Южный поток».Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Георгий Гегов заявляет о том, что ведутся переговоры с сербской стороной на предмет возможного строительства ветки газопровода, которая будет наполняться из газопровода «Турецкий поток». По словам Гегова, это даст импульс развитию не только компании «Булгартрансгаз», но и всей болгарской экономике.Плановая логистика выглядит следующим образом: через ветку «Турецкого потока» газ приходит в Болгарию, откуда транзитируется в Сербию, Венгрию и далее – до газового хаба на территории Австрии. Фактически это слегка видоизменённая копия логистики «Южного потока», заблокированного в формате одного из антироссийских санкционных пакетов.По словам Гегова, сейчас рассматривается вопрос «точки входа» газа из Турции. Обсуждается вопрос строительства трубопровода через турецко-болгарскую границу. При этом заявлено, что «газовым логистическим центром» в самой Болгарии может стать Варна.Глава болгарской компании заявил о том, что на данный момент ведутся переговоры с «Газпромом» по поводу вовлечения Болгарии в систему транзита российского газа в Южную Европу. Получается, что, сдав свои интересы блокированием "Южного потока", который напрямую поставлял бы газ из России, официальная София теперь пытается использовать шанс с "Турецким потоком".Такая информация приходит на фоне того, что в ходе своего посещения Польши президент США Дональд Трамп сделал «предложение» по активизации закупок американского сжиженного газа странами Восточной Европы. Болгария явно успела посчитать, во сколько для неё будет обходиться американский СПГ, который (по планам) сначала будет доставляться в Польшу по морю, а затем транзитироваться фактически через весь континент на юг по системе европейских газопроводов. Вариант с газом из России и прозрачнее и в разы дешевле.