Ситуация в Сирии
Национальные силы обороны прибыли на помощь сирийской армии в район Айн Терма, в город Азаз направлены новые отряды турецких солдат, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Боевики потерпели очередное поражение под Дамаском. Бойцы сирийской армии и Национальные силы обороны (NDF) взяли под свой контроль ряд зданий рядом с мечетью Мустафа в районе Джобар. Подразделения NDF также прибыли на помощь сирийской армии в районе Айн Терма.
ВКС России наносят авиаудары по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в городах Замалка, Хаза и Аль-Шифония.
В город Азаз, расположенный на севере провинции Алеппо, продолжают прибывать подкрепления для турецких войск. Между тем активность ВС Турции в провинции приводит к жертвам среди мирных граждан: два жителя были ранены в результате артиллерийских обстрелов в северной части провинции Алеппо. Также сообщается, что несколько граждан были ранены в результате обстрела курдскими ополченцами города Азаз.
ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе города Аль-Сухна (провинция Хомс). В этом районе есть месторождения газа. Кроме того, после его освобождения будет открыт путь для сирийской армии вдоль шоссе Хомс – Дейр эз-Зор.
Сирийская авиация нанесла ряд авиаударов по боевикам в районах Аль-Хувейка, Аль-Канамат, в районе горы Джебель Тарда (провинция Дейр эз-Зор).
Командование САА решило провести передислокацию своих сил: 4-я дивизия САА уходит из провинции Даръа и будет направлена в район Джобар под Дамаском.
В провинции Идлиб продолжаются столкновения между различными оппозиционными группировками.
За минувшие 24 часа ВВС международной коалиции во главе с США нанесли девять авиаударов в сирийской провинции Ракка. В ходе боев за город Ракку курды ликвидировали 34 террориста.
Боевики потерпели очередное поражение под Дамаском. Бойцы сирийской армии и Национальные силы обороны (NDF) взяли под свой контроль ряд зданий рядом с мечетью Мустафа в районе Джобар. Подразделения NDF также прибыли на помощь сирийской армии в районе Айн Терма.
ВКС России наносят авиаудары по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в городах Замалка, Хаза и Аль-Шифония.
В город Азаз, расположенный на севере провинции Алеппо, продолжают прибывать подкрепления для турецких войск. Между тем активность ВС Турции в провинции приводит к жертвам среди мирных граждан: два жителя были ранены в результате артиллерийских обстрелов в северной части провинции Алеппо. Также сообщается, что несколько граждан были ранены в результате обстрела курдскими ополченцами города Азаз.
ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе города Аль-Сухна (провинция Хомс). В этом районе есть месторождения газа. Кроме того, после его освобождения будет открыт путь для сирийской армии вдоль шоссе Хомс – Дейр эз-Зор.
Сирийская авиация нанесла ряд авиаударов по боевикам в районах Аль-Хувейка, Аль-Канамат, в районе горы Джебель Тарда (провинция Дейр эз-Зор).
Командование САА решило провести передислокацию своих сил: 4-я дивизия САА уходит из провинции Даръа и будет направлена в район Джобар под Дамаском.
В провинции Идлиб продолжаются столкновения между различными оппозиционными группировками.
За минувшие 24 часа ВВС международной коалиции во главе с США нанесли девять авиаударов в сирийской провинции Ракка. В ходе боев за город Ракку курды ликвидировали 34 террориста.
Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru/
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