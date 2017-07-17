10:50 17 июля

Ситуация в Сирии

Национальные силы обороны прибыли на помощь сирийской армии в район Айн Терма, в город Азаз направлены новые отряды турецких солдат, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Ситуация в Сирии


Боевики потерпели очередное поражение под Дамаском. Бойцы сирийской армии и Национальные силы обороны (NDF) взяли под свой контроль ряд зданий рядом с мечетью Мустафа в районе Джобар. Подразделения NDF также прибыли на помощь сирийской армии в районе Айн Терма.


ВКС России наносят авиаудары по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в городах Замалка, Хаза и Аль-Шифония.

В город Азаз, расположенный на севере провинции Алеппо, продолжают прибывать подкрепления для турецких войск. Между тем активность ВС Турции в провинции приводит к жертвам среди мирных граждан: два жителя были ранены в результате артиллерийских обстрелов в северной части провинции Алеппо. Также сообщается, что несколько граждан были ранены в результате обстрела курдскими ополченцами города Азаз.

ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе города Аль-Сухна (провинция Хомс). В этом районе есть месторождения газа. Кроме того, после его освобождения будет открыт путь для сирийской армии вдоль шоссе Хомс – Дейр эз-Зор.

Сирийская авиация нанесла ряд авиаударов по боевикам в районах Аль-Хувейка, Аль-Канамат, в районе горы Джебель Тарда (провинция Дейр эз-Зор).

Командование САА решило провести передислокацию своих сил: 4-я дивизия САА уходит из провинции Даръа и будет направлена в район Джобар под Дамаском.

В провинции Идлиб продолжаются столкновения между различными оппозиционными группировками.

За минувшие 24 часа ВВС международной коалиции во главе с США нанесли девять авиаударов в сирийской провинции Ракка. В ходе боев за город Ракку курды ликвидировали 34 террориста.

Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru/
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Комментарии 3

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  1. Горный стрелок Сегодня, 08:29
    Мышиная возня. Турки свою копну молотят, курды свою... Но интенсивность боев очевидно падает, а быстро разгромить остатки бармалеев что то мешает. Может, коррупция в сирийской армии?
    Горный стрелок
    1. Маз Сегодня, 10:31
      Статья без карты, как водка без закуски с глухонемыми собутыльниикоми, у которых нулевое зрение на оба глаза
      Маз
  2. сибиралт Сегодня, 08:30
    Ну, если взяли мечеть Мустафа, тоды - ой! belay
    сибиралт
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