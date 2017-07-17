10:50 17 июля

Белый дом пояснил, при каком условии вернет России дипсобственность

Вашингтон не намерен возвращать российскую дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен», передает РИА Новости заявление высокопоставленного чиновника в администрации США.

Белый дом пояснил, при каком условии вернет России дипсобственность


Так чиновник ответил агентству на вопрос, какую позицию занимает команда нового президента по проблеме дипсобственности.


В конце прошедшей недели заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил журналистам, что в настоящее время Вашингтон рассматривает «возможность возвращения России ее дипломатической собственности». По его словам, администрация США «хочет дать шанс» взаимодействию и сотрудничеству с Россией.

Агентство напоминает, что в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела пакет санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России.
Среди прочего был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.

Примет ли Москва ответные меры, во многом зависит от второго раунда консультаций замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона, который состоится в понедельник.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 38

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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Татьяна Сегодня, 08:56
        Вашингтон не намерен возвращать российскую дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен»,
        Ха! США в Вашингтоне насильно УКРАЛИ российскую собственность и теперь требуют от РФ её выкуп. Бандиты чистой воды!
        С американским рейдерством в международных отношениях России пора заканчивать!
        Татьяна
        1. Стропорез Сегодня, 09:16
          Цитата: Татьяна
          США в Вашингтоне насильно УКРАЛИ российскую собственность

          Вчера новость прошла, что у роттенберга ромы в Италии арестовали всю недвижку. А за время санкций его состояние схлопнулось с 5 с лишним лярдов до 3-ёх.как же ему теперь плохо жить то, блин.
          интересно государство будет ему компенсировать финансовые потери? что то мне подсказывает,что за счёт нас.Пока вот "платошка" по дальнобоям ему в помощь,чуть обкатают,а потом всех подтянут. Во как!
          Стропорез
          1. Татьяна Сегодня, 09:24
            Стропорез
            Вчера новость прошла, что у роттенберга ромы в Италии арестовали всю недвижку. А за время санкций его состояние схлопнулось с 5 с лишним лярдов до 3-ёх.
            Нефиг российским комбрадорам-богачам хранить свои богатства в иностранных "закромах"! Российское разбогатевшее дурачьё не понимает, что они за границей имеют дело с потомственными пиратами!
            Татьяна
            1. Стропорез Сегодня, 09:29
              Цитата: Татьяна
              Российское разбогатевшее дурачьё не понимает, что они за границей имеют дело с потомственными пиратами!

              Гы-гы.
              Вор у вора шапку украл laughing
              А бабки и недвижку у ромы экономическая гвардия италии отжала ,по приказу министра финансов.
              Аможет быть коммисар Катани всё таки своего добился и с la piovra справился? wink
              Стропорез
              1. Татьяна Сегодня, 09:40
                Стопорез
                Вор у вора шапку украл laughing
                Само собой! Именно так!
                А бабки и недвижку у ромы экономическая гвардия италии отжала ,по приказу министра финансов.
                , ставленника тех же США.
                Вопрос только в том, чей финансовый клан в ФРС США - клан Ротшильдов или клан Рокфеллеров - министр финансов и т.п. в Италии представляет? Скорее всего клан Рокфеллеров.

                Татьяна
                1. Стропорез Сегодня, 09:50
                  Цитата: Татьяна
                  Вопрос только в том, какой финансовый клан в ФРС США - клан Ротшильдов или Рокфеллеров - он в Италии представляет?

                  А какая суть разница? Они ж не в свою пользу,а просто арестовали.
                  Вопрос в друго,откуда у ромки такие "бабосы" и зачем это никому здесь не интересно?
                  Стропорез
                  1. Татьяна Сегодня, 10:05
                    Будет интересно народу, когда он попросит правительство РФ принять меры, чтобы ему его личные утерянные в Италии богатства возместили их стоимостью в России.
                    Татьяна
                    1. Татьяна Сегодня, 10:22
                      Татьяна 1 Сегодня, 09:40 ↑
                      Скорее всего клан Рокфеллеров.

                      Прошу прощения допустила опечатку.
                      НАДО
                      Скорее всего, клан Ротшильдов!
                      Татьяна
                    2. Стропорез Сегодня, 10:29
                      Цитата: Татьяна
                      Будет интересно, когда он попросит правительство РФ

                      Кому? У нас закон есть о возмещении "потерянного" в связи с санкциями за счёт бюджета-это раЗ.
                      Ему уже платон и ржд отдали-это два.
                      Да и друг он хороший-это три. lol

                      Российские штормы и штили,
                      Ритмично и сами собой
                      Меняясь по форме и в силе,
                      Сменяют грабеж на разбой. what
                      Стропорез
            2. DenZ Сегодня, 10:19
              Цитата: Татьяна
              Нефиг российским комбрадорам-богачам хранить свои богатства в иностранных "закромах"!

              Еще бы наши 100 млрд. $ вернуть из американских закромов так заботливо вложенных туда нашим ( тфу на него) экономическим блоком, было бы совсем замечательно.
              DenZ
        2. Александр Абдрахманов Сегодня, 09:58
          Они хотят еще за эти здания деньги получить , что у России в наглую украли , да еще дипломатов выгнали . Надо быть полным идиотом чтобы в Американскую демократию верить . Надо не время тянуть , а дипломатов поло вино с России гнать . Они исполнили свое желание с первым указом , их это не сколько не смущало . Наши как бараны только оправдываются , и ждут от них милости . Они ищут для себя только одну выгоду . Нам надо сразу отвечать , чтобы они знали что ответ будет моментальный . Наши политики только и играют в поддавки , ждут от них милости . Не когда этого не будит , у них уже был подготовлен план , и они его строго выполняют. Когда злая собака уцепилась тебе в задницу , и ждать от нее когда она отпустит . Она в это время как раз жрать хочет , ее не чем не отвлечешь , когда будит сытая тогда отпустит .
          Александр Абдрахманов
          1. Ныробский Сегодня, 10:35
            Цитата: Александр Абдрахманов
            Наши как бараны только оправдываются , и ждут от них милости . Они ищут для себя только одну выгоду . Нам надо сразу отвечать , чтобы они знали что ответ будет моментальный . Наши политики только и играют в поддавки , ждут от них милости . Не когда этого не будит , у них уже был подготовлен план , и они его строго выполняют.

            Ну почему сразу - "как бараны"? Если бы в ситуации в "отжимом"(в декабре) у руля по прежнему оставалась администрация Обамы, то сработал бы принцип взаимности. Учитывая то, что выборы в США прошли в ноябре, но Трамп в должность должен был вступить в январе, РФ предоставила новоизбранной администрации коридор для манёвра, сиречь - тему для переговоров. Учитывая то, что США не способны оценить жест доброй воли, и пытаются из этой темы получить выгоду, то скорее всего последует зеркальная мера, т.е.высылка дипломатов и изъятие их дип.собственности. Не надо так же забывать и то, что у нас выборы в 2018 году, а под дипломатическим прикрытием в России работает не малое количество представителей ЦРУ. Как сказала М.Захарова - "равновесие" никто не отменял, а их дип.работников в России гораздо больше, чем российских в США, и наверное есть смысл уровнять их количество с обеих сторон! Это значит, что очень большое количество "наших оппозиционных кротов" на кануне выборов могут внезапно лишится своих кураторов. Грохнуть их сеть раньше - дать возможность как то восстановить управляемость, а если бахнуть их сейчас, то у них просто не останется времени на подготовку к выборам т.е. "демократическим протестам", деньги на которые как правило поступают с дипломатической почтой и расползаются по линии дип.представительств....Так что насчёт "баранов" вы явно погорячились, может быть это, вполне себе, продуманная стратегия.
            Ныробский
    2. сибиралт Сегодня, 08:51
      Принцип у США один - деньги есть? А если проверю? belay
      сибиралт
    3. Комментарий был удален.
    4. майор Юрик Сегодня, 09:25
      Цитата: vladfill
      Высокопоставленный кремлёвский подсвечник, который ещё и Гарант, на происки
      Госдепы асимметрично промолчит.


      Хорошо,что у нас есть такие как Вы! Весь мир в труху,сам ду.рак ,счаз как дам больно - Ваши коммунальные меры воздействия на оппонентов! Спасибо за совет проведения буденовской атаки на янкесов! hi
      майор Юрик
  2. Teberii Сегодня, 08:46
    Чего-то менять придется по принципу,обмена, ибо они не понимают иначе.
    Teberii
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
      Вашингтон не намерен возвращать российскую дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен»

      Как последние гопники - отжали дипсобственность , которая неприкосновенна . В своё время матрасы плакались о захвате посольства в Тегеране , а теперь сами этим занимаются . Да о чем с матрасами вообще можно разговаривать ? Они нарушают международные законы и еще условия какие-то ставят ... А наши все реверансы раздают "мы надеемся на диалог , партнеры..." . С гопотой не разговаривать надо , а бить в рыло - иначе не дойдёт . am
      bouncyhunter
      1. Teberii Сегодня, 09:16
        ТАК ОНИ ЭТОГО ТОЛЬКО И ЖДУТ,ХОРОШО ЕЩЕ ПРИКУРИТЬ НЕ СПРАШИВАЮТ.
        Teberii
        1. shans2 Сегодня, 09:34
          от КНДР дождались, бежали роняя...
          shans2
  3. alekc75 Сегодня, 08:46
    давно пора ответку давать!!!
    alekc75
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:46
    Отобрать дачи у них и потом на них же менять. А то в край уже охренели.
    Ушлый_башкорт
  5. сибиралт Сегодня, 08:47
    По данному вопросу уже сегодня начнутся переговоры нашего МИД в США. У нас есть адекватная ответка, но для США - это как слону дробина. Они того и добиваются.
    сибиралт
  6. Влад5307 Сегодня, 08:49
    Амерзская дипломатия выложила свои козыри, а наша приберегла на случай ,если нам не пойдут навстречу по урегулированию стратегических разногласий. Мельчают амерзские стратеги на глазах, политические клоуны. hi
    Влад5307
  7. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:50
    Примет ли Москва ответные меры, во многом зависит от второго раунда консультаций замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США


    belay Вот честное слово...в КРЕМЛЕ дурью маются ...представьте себе ситуацию...
    сосед отнимает у вас дачу и говорит я верну тебе...а взамен вылижи мне пятки и будь хорошей паинькой...бредятина какая то.
    В МИДе совсем умом рехнулись по этому случаю what
    Тот же ЛЕХА
    1. РусДон Сегодня, 09:12
      А сосед тяж,боксер... и еще,ты финансов зависишь от него (жена помогает ))) )
      У него много друзей и твои деньги накопленные ты отдал соседу,*на время*
      Сходи набей ему рожу или забери деньги....
      Есть много способов спокойно все вернуть своё.....
      РусДон
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:27
        Есть много способов спокойно все вернуть своё.....


        Есть конечно...
        например стукнуть этому боксеру тяжеловесу по затылку гантелькой или еще мерзопакостней насыпать ему в штаны клопов...пущай чешется по ночам...вариантов мщения множество...после этого этот боксер от вас подальше держаться будет...главное не дрейфить и быть настойчивым. smile
        Тот же ЛЕХА
  8. ver_ Сегодня, 09:02
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Примет ли Москва ответные меры, во многом зависит от второго раунда консультаций замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США

    belay Вот честное слово...в КРЕМЛЕ дурью маются ...представьте себе ситуацию...
    сосед отнимает у вас дачу и говорит я верну тебе...а взамен вылижи мне пятки и будь хорошей паинькой...бредятина какая то.
    В МИДе совсем умом рехнулись по этому случаю what

    ...на воду дуют, однако, сами себя переиграли - глупо выглядят...
    ver_
  9. скептик Сегодня, 09:07
    Наиболее оптимально - лишить амеров собственности, а после этого ставить условия о прекращении боевых действий США против Сирии, или тому подобного. После можно пообщаться на тему равноценного обмена собственности.
    скептик
    1. РусДон Сегодня, 09:14
      Вам надо срочно вместо Шойгу...такой талантище пропадает в стратегии и .....бою!!!!
      РусДон
  10. Login_Off Сегодня, 09:08

    А больше им ничего не надо?
    Login_Off
  11. svp67 Сегодня, 09:11
    Вашингтон не намерен возвращать российскую дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен»,
    То есть говоря нормальным языком это "шантаж" и "вымогательство". И если наши согласятся на такие условия, то я потеряю последние капли уважения к нашему МИДу.
    Раз американцы хотят чего то взамен, то пусть получат... Надо СРОЧНО сейчас запретить им пользоваться как можно большим количеством недвижимости и выслать до 50 человек их дипмиссии. Хотят "торг" - давайте его начинать. Да и пора гнать из МИДа "золотых девочек и мальчиков" с их папашками и мамашками, которые больше трясутся за свою заграничную собственность, чем за интересы свой страны
    svp67
  12. Stoler Сегодня, 09:12
    Да это вообще не "проблема" , забрать дипсобственность сша в ответ и усе... Но наши все играют в "ДОБРУЮ ВОЛЮ и АДЕКВАТНОСТЬ" которые на западе равносильны признанию себя ПОЛИТИЧЕСКИМ ИМПОТЕНТОМ и вызывает к себе соответствующие наплевательское отношение, если не сказать презрение .
    Stoler
  13. МорякЧФ Сегодня, 09:21
    Какой позор нашего высшего руководства!Во времена СССР могли ответить адекватно.
    МорякЧФ
    1. semenoffdima Сегодня, 10:23
      Во времена СССР - США бы и не пытались такой трюк провернуть. Ибо понимали, чем это грозит...
      semenoffdima
  14. Антон Болдаков Сегодня, 09:30
    Очень похоже на провокацию - после таких заявлений "некоих чиновников" отдать России дип-собственность будет проблематично - все станут думать что США испугалось ответных мер России (для американцев это как серпом по... ну в общем по чему-то).
    Антон Болдаков
  15. Дизель72 Сегодня, 10:11
    Грязный Дом действует как бандит,потому что бандитское государство по другому не может.Оно и было образовано на крови,бандитами и бандитскими методами.
    Дизель72
  16. Egorovich Сегодня, 10:26
    Настоящий,полноценный рэкет.Матрасники во всей красе,сначала украсть,а затем требовать выкуп.Лицо Пиндо...на во всей красе.
    Egorovich
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 10:33
    Ну и о чем с этими гопниками разговаривать? НУжны зеркальные меры и срочно. Без этих всех "пониманий" и "вхождений в положение".
    КОТ БАЮН
  18. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:46
    Надо было сразу высылать америкосов, а не ждать полгода. Эти не понимают жестов доброй воли, а любые уступки всегда держат за слабость. Маленькая КНДР открыто шлет матрас на три буквы, имея всего 20 атомных зарядов и несколько крайне ненадежных МБР, а Россия с восемью тысячами боеголовок постоянно отступает по всем фронтам и оправдывается за все. То за допинг, то за Боинг, за русских хакеров, за ущемление прав гомосеков в Чечне и т.д. Надо прямо заявить, что если травля не прекратится, то пусть лучше заранее начинают перепись населения, желательно со сбором образцов ДНК...
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
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