Белый дом пояснил, при каком условии вернет России дипсобственность
Вашингтон не намерен возвращать российскую дипломатическую собственность без получения «чего-то взамен», передает РИА Новости заявление высокопоставленного чиновника в администрации США.
Так чиновник ответил агентству на вопрос, какую позицию занимает команда нового президента по проблеме дипсобственности.
В конце прошедшей недели заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил журналистам, что в настоящее время Вашингтон рассматривает «возможность возвращения России ее дипломатической собственности». По его словам, администрация США «хочет дать шанс» взаимодействию и сотрудничеству с Россией.
Агентство напоминает, что в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела пакет санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России.
Среди прочего был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.
Примет ли Москва ответные меры, во многом зависит от второго раунда консультаций замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона, который состоится в понедельник.
Так чиновник ответил агентству на вопрос, какую позицию занимает команда нового президента по проблеме дипсобственности.
В конце прошедшей недели заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил журналистам, что в настоящее время Вашингтон рассматривает «возможность возвращения России ее дипломатической собственности». По его словам, администрация США «хочет дать шанс» взаимодействию и сотрудничеству с Россией.
Агентство напоминает, что в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела пакет санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России.
Среди прочего был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.
Примет ли Москва ответные меры, во многом зависит от второго раунда консультаций замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона, который состоится в понедельник.
Использованы фотографии: AP
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