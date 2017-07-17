В НАТО удивились выносливости монгольских военнослужащих

Монгольские военнослужащие были приглашены на натовские военно-тактические игры, проходившие в Германии. Речь идёт о мероприятии, которое ежегодно проводится в немецком Мёнхенгладбахе. В военно-тактических играх принимали участие военнослужащие из Эстонии, Нидерландов, Британии, Франции, Польши, США, Канады, Австрии и др.В ходе мероприятия участники преодолевали полосы препятствий, занимались тушением пожара, форсировали водные преграды, проходили минные поля, засады, организованные условным противником, и оказывали медицинскую помощь «раненым».Обращает на себя внимание то, что натовские организаторы игр подготовили для участников вопросы на знание геополитической и военно-политической обстановки в мире. По свидетельствам участников из Монголии, вопросы предполагали ответы исключительно в натовской концепции понимания мировых событий.Монгольские информационные источники сообщают о том, что команда военнослужащих из этой страны заняла первое место в категории «Состав международного военного контингента» при осуществлении 14-км марш-броска и получила кубок. Монгольская команда оказалась единственной, прошедшей испытания без потерь. Как сообщается, натовские военные были впечатлены выносливостью монгольских военнослужащих.В составе монгольской команды были старшины и офицеры, которые проходят специальный курс в военном училище бундесвера – лейтенанты Г.Анхбаяр, Б.Угтахбаяр, старшины Н.Хурэлхуу и Ц.Наранхуу. В качестве наставника выступал военный атташе монгольского посольства подполковник Д.Эрденэбилэг.