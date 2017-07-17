10:49 17 июля

В НАТО удивились выносливости монгольских военнослужащих

Монгольские военнослужащие были приглашены на натовские военно-тактические игры, проходившие в Германии. Речь идёт о мероприятии, которое ежегодно проводится в немецком Мёнхенгладбахе. В военно-тактических играх принимали участие военнослужащие из Эстонии, Нидерландов, Британии, Франции, Польши, США, Канады, Австрии и др.

В ходе мероприятия участники преодолевали полосы препятствий, занимались тушением пожара, форсировали водные преграды, проходили минные поля, засады, организованные условным противником, и оказывали медицинскую помощь «раненым».

Обращает на себя внимание то, что натовские организаторы игр подготовили для участников вопросы на знание геополитической и военно-политической обстановки в мире. По свидетельствам участников из Монголии, вопросы предполагали ответы исключительно в натовской концепции понимания мировых событий.


Монгольские информационные источники сообщают о том, что команда военнослужащих из этой страны заняла первое место в категории «Состав международного военного контингента» при осуществлении 14-км марш-броска и получила кубок. Монгольская команда оказалась единственной, прошедшей испытания без потерь. Как сообщается, натовские военные были впечатлены выносливостью монгольских военнослужащих.

В НАТО удивились выносливости монгольских военнослужащих


В составе монгольской команды были старшины и офицеры, которые проходят специальный курс в военном училище бундесвера – лейтенанты Г.Анхбаяр, Б.Угтахбаяр, старшины Н.Хурэлхуу и Ц.Наранхуу. В качестве наставника выступал военный атташе монгольского посольства подполковник Д.Эрденэбилэг.

Использованы фотографии: http://asiarussia.ru
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Комментарии 43

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  1. Чёрный Сегодня, 08:43
    Монголы - хорошие солдаты...крепкие , выносливые ребята.Приходилось их наблюдать на учениях...

    В составе монгольской команды были старшины и офицеры, которые проходят специальный курс в военном училище бундесвера – лейтенанты Г.Анхбаяр, Б.Угтахбаяр, старшины Н.Хурэлхуу и Ц.Наранхуу. В качестве наставника выступал военный атташе монгольского посольства подполковник Д.Эрденэбилэ
    Вот только наставников они себе не тех выбрали smile
    Чёрный
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:45
      И этим НАТО захотелось сапоги лизать , в играх принимали участие сплошь недруги России , и монголы туда же в их ряды . . angry
      Spartanez300
      1. Чёрный Сегодня, 08:47
        Цитата: Spartanez300
        И этим в НАТО захотелось .

        Это вряд ли...географическое положение не то.. smile С Китаем у Монголии довольно сложные отношения, поэтому вряд ли они пойдут на такой шаг, как вступление ( сближение) в НАТО, который не понравится и России и поставит монгол в крайне трудное положение. Случись, что никто им не захочет, да и не сможет помочь
        Чёрный
        1. Spartanez300 Сегодня, 08:52
          Вот географическое положение как раз именно то , с этой стороны у НАТО еще баз нет .
          Spartanez300
          1. Чёрный Сегодня, 08:54
            Цитата: Spartanez300
            Вот географическое положение как раз именно то , с этой стороны у НАТО еще баз нет

            Не то....расклад не тот... smile ...когда ты зажат между двумя мощнейшими в военном отношении государствами, которые явно против такого шага, лучше соблюдать, как минимум, нейтралитет....
            Чёрный
            1. Spartanez300 Сегодня, 08:58
              Для стран Варшавского договора и Украины с Прибалтикой когда то расклад тоже был не тот , и где они теперь . Не стоит монголам заигрывать с НАТО если они хотят остаться друзьями России , тем более на фоне последних жестких разногласий .
              Spartanez300
              1. Чёрный Сегодня, 09:03
                Цитата: Spartanez300
                Для стран Варшавского договора когда то расклад тоже был не тот , и где они теперь

                Ещё раз повторяю...РАСКЛАД НЕ ТОТ...каким образом, даже при всём своём желании(которого не будет, но ДАЖЕ ЕСЛИ)...НАТО сможет защитить Монголию, случись чего....как только монголы подпишутся на такую авантюру( в чём я СИЛЬНО сомневаюсь) , они тут же будут раздавленны Китаем ( или Россией).....там попросту произойдёт революция(переворот), досрочные выборы как вам больше нравится и всё вернётся на круги своя....Монголы, лишившись нашей поддержки станут частью Китая....и они это понимают.
                Чёрный
        2. DenZ Сегодня, 09:54
          Цитата: Чёрный
          Случись, что никто им не захочет, да и не сможет помочь

          Да НАТО на это наплевать. Монголия для них прекрасный плацдарм ( территории много, народа мало). Нашим не мешало бы начинать волноваться относительно ориентации Монголии чтобы не получилось как с Молдавией например. ( не то ни се)
          DenZ
          1. Чёрный Сегодня, 10:03
            Это монголы пусть волнуются smile ...если мы от них отвернёмся, они стануи малочисленным народом Китая laughing
            Чёрный
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:47
      Монголы - хорошие солдаты...крепкие , выносливые ребята.


      Наследники ЧИНГИС-ХАНА и БАТЫЯ...

      smile бродит призрак по ЕВРОПЕ ...призрак монголо-татарских воинов.


      Рад за монголов... в ВОВ они оказали нам хорошую помощь...надежные союзники...не продадут врагу как некоторые наши соседи.
      Тот же ЛЕХА
      1. Fil743 Сегодня, 09:38
        Не надо только путать теплое с мягким. Нынешние монголы вполне себе потомки кочевых племен живших на территории современной Монголии в 12 - 13 веках, не знавших толком железа за отсутствием надобности заниматься сельским хозяйством и полным отсутствием каких-либо признаков государственности. и не надо думать, что завоевывая соседние государства, "железный хромец" Чингис-хан попутно осваивал азы государственности, отнюдть нет: завоеватели всегда приносят свои порядки. Ии Чингис-хан и "Батя"-хан изначально были представителями очень высокоразвитого общества, многонационального средневекового государства - Империи, а наличие в войсках монгольских всадников не говорит о том, что все войско состояло сплошь из скотоводов из далеких монгольских степей.
        И, пожалуйста, цитируйте первоисточники, а не их позднейшие списки. Могол Тартар - это Великая Тартария, территория современной России и примерно в тех же границах.
        Fil743
        1. Игорь В Сегодня, 10:34
          Железный хромец Чингизхан - это что-то новенькое в истории. smile
          Игорь В
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:47
          "железный хромец" Чингис-хан попутно осваивал азы государственности, отнюдть нет: завоеватели всегда приносят свои порядки. Ии Чингис-хан и "Батя"-хан изначально были представителями очень высокоразвитого общества, многонационального средневекового государства - Империи,

          Личность ЧИНГИС-ХАНА до сих пор спорна и непонятна...кто он такой вообще?...откуда взялся?
          Художественная литература о нем грешит творческим вымыслом писателя...
          Множество вопросов касающего существования империи ЧИНГИС-ХАНА еще требуют своего разрешения .
          Источник не могу привести потому что абсолютно не уверен в его достоверности.
          Мой первый прочитанный источник был трилогия ЯНА ...но сейчас понимаю что большая часть написанного там творческий вымысел автора.
          Тот же ЛЕХА
    3. Смог Сегодня, 08:47
      Это еще НАТовцы наших конных бурятов воочию не видели laughing
      Ну а без шуток . То вот это
      В составе монгольской команды были старшины и офицеры, которые проходят специальный курс в военном училище бундесвера
      мягко сказать, напрягает. Раньше вроде только у нас учились? Или я что то пропустил?
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
        Костик , здрав будь ! hi drinks
        Цитата: Смог
        мягко сказать, напрягает. Раньше вроде только у нас учились? Или я что то пропустил?

        Может , монголы пошли по принципу "знай врага в лицо" и решили изучить западную подноготную на месте ?
        bouncyhunter
        1. Deadушка Сегодня, 09:32
          Цитата: bouncyhunter
          Может , монголы пошли по принципу "знай врага в лицо" и решили изучить западную подноготную на месте ?

          Приветствую, Павел hi drinks
          Дык, самая независимая страна решила силушку показать и помериться с НАТО laughing
          Deadушка
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
            Привет , Виталий ! hi drinks
            Цитата: Deadушка
            Дык, самая независимая страна решила силушку показать и помериться с НАТО

            Так ведь и показали ! good
            bouncyhunter
        2. Смог Сегодня, 10:14
          Дня доброго! Паша! drinks soldier
          Цитата: bouncyhunter
          монголы пошли по принципу "знай врага в лицо"

          Ой, где ты видел что бы НАТОвцы что то делали без умысла? Не верится мне в добрые и бескорыстные их намерения.
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
            Цитата: Смог
            Ой, где ты видел что бы НАТОвцы что то делали без умысла?

            Так а бундесы своих по обмену разве не отправили в монгольские степи ? Вот тебе и умысел . lol
            bouncyhunter
            1. Смог Сегодня, 10:19
              Цитата: bouncyhunter
              бундесы своих по обмену разве не отправили в монгольские степи

              Пашаааааа!!!!!! Так это ж на верную смерть!!!!!! Я конечно понимаю, мы хоть и не челябинские, но мужики того, все таки суровые, но не до такой же степени..... laughing
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
                Что заслужили - то и получат потомки тевтонов , раз Историю учить не хотят . soldier
                bouncyhunter
                1. Смог Сегодня, 10:43
                  Историю учить это, Паш, на Ладогу надо......
                  Смог
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
                    Цитата: Смог
                    на Ладогу надо...

                    Дык это :
                    bouncyhunter
      2. Из Германии Сегодня, 09:28
        Здравствуйте Смог. Мне довелось служить в бундесвере. К нам в роту привезли монгольского капитана, для обмена опытом и всё такое (у нас ещё и узбек- кадет был). Когда он проходил мимо меня я негромко по-русски сказал " Здравия желаю, товарищ капитан!" Он дальше прошёл, я уж подумал, не понял (а я знал, что при СССР монгольских офицеров у нас обучали). Вообщем потом он меня нашёл, мы пошли в его комнату и "раздавили" там бутылку коньяка. Он хорошо говорил по-русски и очень тепло отзывался о России, это было в 1999. Я к тому, что они по-ходу дела своих и в Москве и в бундесвере обучают (типа двойной опыт).
        Из Германии
        1. Смог Сегодня, 10:11
          И Вам день добрый!
          Цитата: Из Германии
          Он хорошо говорил по-русски и очень тепло отзывался о России, это было в 1999.

          Сколько воды утекло с тех пор?
          Цитата: Из Германии
          они по-ходу дела своих и в Москве и в бундесвере обучают (типа двойной опыт).

          Не знаю. Мутно все. Напрягает. В последнее время никому верить нельзя. Сегодня братья, завтра оккупанты. Опыт печальный имеется.
          Смог
      3. Игорь В Сегодня, 10:44
        Цитата: Смог
        Это еще НАТовцы наших конных бурятов воочию не видели laughing
        Ну а без шуток . То вот это
        В составе монгольской команды были старшины и офицеры, которые проходят специальный курс в военном училище бундесвера
        мягко сказать, напрягает. Раньше вроде только у нас учились? Или я что то пропустил?

        Это руководство нашей страны пропустило. Монголы готовы прежде всего с нами сотрудничать, а потом уже со всем миром. Китай они вообще не любят, много он им гадости сделал. Но годы безвременья у нас сказались на наших отношениях. Что печально. Но монголы - это не прибалты, они всё подстраивают под себя. Например монгольский буддизм это больше тенгрианство. В общем, они берут у других то, что им больше подходит.
        Игорь В
    4. сибиралт Сегодня, 09:02
      Неужто Монголию пытаются затянуть в НАТО? belay Китаю это точно не понравится.
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 09:12
        Цитата: сибиралт
        Китаю это точно не понравится.

        ...и нам тоже....поэтому никто их туда не затянет...не успеют smile
        Чёрный
    5. Oznob Сегодня, 09:26
      Я достоверно знаю, что казахские военнослужащие лет 10 назад (как сейчас не знаю) проходили обучение в бундесвере.
      Oznob
    6. Ныробский Сегодня, 09:56
      Цитата: Чёрный
      Монголы - хорошие солдаты...крепкие , выносливые ребята.Приходилось их наблюдать на учениях............. Вот только наставников они себе не тех выбрали smile

      Это не они выбрали...........Это НАТО пытается их "приручить" и начинают "не навязчиво прикармливать" из далека. Наверняка ЦРУ кропотливо изучает монгольскую элиту и высший ком.состав. Как никак, а Монголия, это клинышек между Россией и Китаем (по прямой больше2000 км.), используя который в геополитических интересах США, можно серьёзно осложнить экономические связи РФ и КНР, да и вообще, создать большую проблему в реализации экономических проектов.
      Ныробский
    7. Маз Сегодня, 10:28
      Ну, орды Чингисхана всегда потрясали европу, не впервой. Они б ещё с ними поборолись...
      Маз
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  3. Комментарий был удален.
    1. Володин Сегодня, 08:54
      Цитата: vladfill
      Монголия и НАТО - следствие дебильной внешней политики России за последние 20 лет.

      Почему за 20? Пишите - "за 800 лет". Забываете ж про монголо-татарское иго)))
      Володин
      1. сибиралт Сегодня, 09:05
        Да только монголы о своем Иге узнали от русских в 20 веке, когда мы их учили буквы писать, как и казахов laughing
        сибиралт
        1. Володин Сегодня, 09:19
          А некоторые монголы - и вовсе от украинских властей, которые за иго затребовали компенсаций)). Теперь Украина после ответных требований силится предоставить списки пострадавших от ига с "паспортными" данными :)
          Володин
  4. Govorun Сегодня, 09:02
    Монгольские информационные источники сообщают о том, что команда военнослужащих из этой страны заняла первое место в категории «Состав международного военного контингента» при осуществлении 14-км марш-броска и получила кубок. Монгольская команда оказалась единственной, прошедшей испытания без потерь. Как сообщается, натовские военные были впечатлены выносливостью монгольских военнослужащих.
    Я бы не стал так сильно радоваться...ведь всем понятен психологический ход,поддаться,наговорить кучу комплиментов,что бы соперник был более к тебе вежлив и учтив,теряя самоконтроль начинает соглашаться с твоим мнением и в итоге получаем нового "партнера" когда ему предложат совершенствовать эти навыки и умения,а там и сами того не заметив начнут подчиняться "хозяину" из белого дома...
    Все это Россия проходила в 90-е годы,когда США поощрал нашу "демократию",вот когда США начнет тебя ненавидеть,вот это реальный показатель твоей силы и независимости...
    Govorun
  5. ver_ Сегодня, 09:10
    Цитата: Володин
    Цитата: vladfill
    Монголия и НАТО - следствие дебильной внешней политики России за последние 20 лет.

    Почему за 20? Пишите - "за 800 лет". Забываете ж про монголо-татарское иго)))

    ...для особо одарённых: Монголия основана в 192о году... Не читайте школьные учебники по истории- евреями писаны.. для не шибко далёких...
    ver_
    1. Володин Сегодня, 09:18
      ... для лиц с полным отсутствием чувства юмора: не утруждайте себя прочтением комментариев с сарказмом...
      Володин
  6. svp67 Сегодня, 09:16
    Их выносливости весь мир удивлен, еще со времен Чингис-хана...
    svp67
    1. san4es Сегодня, 09:52
      Цитата: svp67
      Их выносливости весь мир удивлен, еще со времен Чингис-хана...

      ...Вот НАТО и пытается выведать у них "военную тайну" smile
      san4es
  7. Влад5307 Сегодня, 09:27
    Цитата: svp67
    Их выносливости весь мир удивлен, еще со времен Чингис-хана...

    Археологией не доказано, что это именно монголы завоевали славянские племена. Да и иго это было какое-то странное, больше похожее на междоусобную возню славянских и татарских княжеств! Много мути привнесли в историю западные "историки" времен Ломоносова, переписывавшие историю Руси себе на пользу!
    Влад5307
  8. Старый26 Сегодня, 09:36
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Spartanez300
    Для стран Варшавского договора когда то расклад тоже был не тот , и где они теперь

    Ещё раз повторяю...РАСКЛАД НЕ ТОТ...каким образом, даже при всём своём желании(которого не будет, но ДАЖЕ ЕСЛИ)...НАТО сможет защитить Монголию, случись чего....как только монголы подпишутся на такую авантюру( в чём я СИЛЬНО сомневаюсь) , они тут же будут раздавленны Китаем ( или Россией).....там попросту произойдёт революция(переворот), досрочные выборы как вам больше нравится и всё вернётся на круги своя....Монголы, лишившись нашей поддержки станут частью Китая....и они это понимают.

    Да не подпишутся монголы на такую авантюру, как вступление в НАТО. А что касается того, где учиться - тут выбор у каждого свой. Ранее они поголовно все учились в СССР, в монгольских войсках были наши военные советники, туда поступала наша техника. Сейчас все изменилось. Мы честно кинули многих своих союзников в последние четверть века, особенно в лихие 90-е. И теперь возмущаться тому, что они ищут и другие места обучения, и другие источники пополнения техники?? Ну мы сами виноваты, что птеряли союзника, который был с нами с середины 20-х годов прошлого столетия. Так что нефиг возмущаться участием Монголии в "играх" НАТО. Сами в этом виноваты.

    А ведь техника у них настолько старая, что и говорить не приходится. Боевая авиация несколько лет назад прекратила свое существование. Это порой не армия, а военный музей:
    • танки Т-54/Т-55
    • БТРы БТР-60
    • Противотанковая артиллерия представлена орудиями Д-44/Д/48 и МТ-12
    • Ствольная артиллерия - М-30, Д-30, М-46, МЛ-20. Как видно самая "свежая" система - гаубицы Д-30 середины 60-х
    • ПВО представлена парой комплексов С-125 "Печора-2М" (SA-26)/ Все остальное - ЗПУ-4, ЗУ-23, С-60
    Вот и ищут они теперь варианты, где учиться, у кого покупать

    Цитата: Володин
    Почему за 20? Пишите - "за 800 лет". Забываете ж про монголо-татарское иго)))

    Глупости пишите. Камрад vladfill прав. Это следствие политики именно России и именно за последние четверть века
    Старый26
  9. злой партизан Сегодня, 09:53
    Цитата: Spartanez300
    Не стоит монголам заигрывать с НАТО
    Да ладно. Между прочим: на последних выборах в Монголии победил откровенно пророссийский кандидат в Президенты. yes
    Мало того. Он ещё и антикитайский.
    злой партизан
  10. NordUral Сегодня, 10:24
    Молодцы, ребята! Россия всегда будет с благодарностью помнить помощь, оказанную нам в Великой Отечественной.
    NordUral
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