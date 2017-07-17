Ереван не готов на уступки в карабахском вопросе
Армения всегда заявляла о необходимости компромиссов, но не уступок при урегулировании карабахской проблемы, приводит РИА Новости слова президента страны Сержа Саргсяна.
По его словам, Ереван придерживается 3-х принципов: «реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение, наличие сухопутной границы между Арменией и Карабахом, надежные гарантии безопасности Карабаха».
Президент отметил, что Баку «не соглашается на требование Еревана о создании механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, так как считает, это может увековечить статус-кво на фоне отказа армянской стороны от односторонних уступок».
Отвечая на вопрос о возможном подключении Карабаха к переговорному процессу, Саргсян отметил, что Баку отказывается от переговоров с участием Степанакерта.
Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда НКАО заявила о выходе из Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.
За последние 20 лет мы никогда и нигде не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте решения проблемы. Это разные понятия. Я уверен, если вопрос не будет урегулирован еще 20 лет, то у армянской стороны никогда не появится желание идти на уступки для смягчения ситуации, так как это не может привести к решению,сказал Саргсян в эфире канала «Армения».
По его словам, Ереван придерживается 3-х принципов: «реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение, наличие сухопутной границы между Арменией и Карабахом, надежные гарантии безопасности Карабаха».
Президент отметил, что Баку «не соглашается на требование Еревана о создании механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, так как считает, это может увековечить статус-кво на фоне отказа армянской стороны от односторонних уступок».
Азербайджан желает показать собственному обществу, что продолжает бороться за Карабах, а международному сообществу напоминает, что не смирился со сложившейся ситуацией,добавил он.
Отвечая на вопрос о возможном подключении Карабаха к переговорному процессу, Саргсян отметил, что Баку отказывается от переговоров с участием Степанакерта.
Но во всех вариантах, которые мне известны, Нагорный Карабах должен непосредственно участвовать в формировании основного документа. Участие Карабаха в разработке документа вокруг принципов (урегулирования) обязательно,сказал президент.
Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда НКАО заявила о выходе из Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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