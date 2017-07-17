Ереван не готов на уступки в карабахском вопросе

За последние 20 лет мы никогда и нигде не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте решения проблемы. Это разные понятия. Я уверен, если вопрос не будет урегулирован еще 20 лет, то у армянской стороны никогда не появится желание идти на уступки для смягчения ситуации, так как это не может привести к решению,

Азербайджан желает показать собственному обществу, что продолжает бороться за Карабах, а международному сообществу напоминает, что не смирился со сложившейся ситуацией,

Но во всех вариантах, которые мне известны, Нагорный Карабах должен непосредственно участвовать в формировании основного документа. Участие Карабаха в разработке документа вокруг принципов (урегулирования) обязательно,