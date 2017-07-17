10:49 17 июля

Ереван не готов на уступки в карабахском вопросе

Армения всегда заявляла о необходимости компромиссов, но не уступок при урегулировании карабахской проблемы, приводит РИА Новости слова президента страны Сержа Саргсяна.

Ереван не готов на уступки в карабахском вопросе


За последние 20 лет мы никогда и нигде не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте решения проблемы. Это разные понятия. Я уверен, если вопрос не будет урегулирован еще 20 лет, то у армянской стороны никогда не появится желание идти на уступки для смягчения ситуации, так как это не может привести к решению,
сказал Саргсян в эфире канала «Армения».


По его словам, Ереван придерживается 3-х принципов: «реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение, наличие сухопутной границы между Арменией и Карабахом, надежные гарантии безопасности Карабаха».

Президент отметил, что Баку «не соглашается на требование Еревана о создании механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, так как считает, это может увековечить статус-кво на фоне отказа армянской стороны от односторонних уступок».

Азербайджан желает показать собственному обществу, что продолжает бороться за Карабах, а международному сообществу напоминает, что не смирился со сложившейся ситуацией,
добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном подключении Карабаха к переговорному процессу, Саргсян отметил, что Баку отказывается от переговоров с участием Степанакерта.

Но во всех вариантах, которые мне известны, Нагорный Карабах должен непосредственно участвовать в формировании основного документа. Участие Карабаха в разработке документа вокруг принципов (урегулирования) обязательно,
сказал президент.

Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда НКАО заявила о выходе из Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 17

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  1. винипух Сегодня, 09:25
    Это уже как в Москве решат.
    винипух
    1. сибиралт Сегодня, 09:49
      Как раз Москва тут ничего не решает, но войну сдерживать может. Уперторсть Баку ни к чему хорошему не приведет.
      сибиралт
      1. винипух Сегодня, 09:50
        Цитата: сибиралт
        но войну сдерживать может

        Не знаю каким образом. Вооружая обоих это сдерживание?
        винипух
        1. Серый брат Сегодня, 10:11
          Цитата: винипух
          Не знаю каким образом. Вооружая обоих это сдерживание?

          Тащемта да.
          В этом случае цена конфликта постоянно возрастает, никому не интересно получать неприемлемый ущерб.
          Главное вовремя, нужной стороне, дубину покрупнее выдавать.
          Серый брат
      2. xetai9977 Сегодня, 10:12
        Столько писали уже на эту тему, что больше не хочется повторятся. Ограничусь одним комментом- " договариватся" с кем-то о том. что тебе принадлежит тебе по праву ( по любому праву) - это себя не уважать. Это всё равно что наглый сосед вырывается к вам на квартиру и занимает у вас одну комнату- наглым же образом.Армянам уже предложили самый высокий статус- они не соглашаются. И всё. С сепаратистами везде и во всём мире разговор один- если не соглашаются мирно сосуществовать и подчинятся законам,как и остальные граждане страны, их уничтожают. Территория страны не проходной двор, чтобы каждый забирал себе кусок. Этого не будет никогда.
        xetai9977
        1. Серый брат Сегодня, 10:23
          Цитата: xetai9977
          с кем-то о том. что тебе принадлежит тебе по праву

          Там люди живут. Они не крепостные и принадлежат сами себе.
          По хорошему нужно дать им независимость и жить в мире.
          Цитата: xetai9977
          их уничтожают.

          К геноциду призываете? Чувствуется тюркская идентичность.
          Серый брат
  2. Владимирец Сегодня, 09:32
    "За последние 20 лет мы никогда и нигде не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте решения проблемы."

    А уступки это не часть компромиссных вариантов? request
    Владимирец
    1. сибиралт Сегодня, 09:53
      О каких уступках можно говорить, если Баку против сухопутной границы НКО и Армении. Держать Лачинский коридор, практически не имеющий для Азербайджана никакого значения, под своим контролем чисто из упрямости? belay Это, как сейчас перерыть границу России с ЛДНР.
      сибиралт
      1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:15
        Цитата: сибиралт
        Держать Лачинский коридор, практически не имеющий для Азербайджана никакого значения, под своим контролем чисто из упрямости?
        Какая чушь! wassat
        Мы никому ничего не должны, не знаю как для вас, но для нас каждый кусочек нашей земли имеет значение.
        Yalquzaq1
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:54
      Женя , привет ! hi drinks
      Цитата: Владимирец
      А уступки это не часть компромиссных вариантов?

      Читаешь мои мысли . Определение слова "компромисс" :
      Компромисс (лат. compromissum) — в этике и праве разрешение некой конфликтной ситуации путём взаимных уступок; уступка ради достижения какой-либо цели.
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 09:58
        Цитата: bouncyhunter
        Определение слова "компромисс"

        Восток - дело тонкое, видимо, у Саргсяна другой словарь. laughing Привет, Паша. drinks
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
          Цитата: Владимирец
          Восток - дело тонкое

          Это точно . Учёно говоря - длину безменом не измеришь , да и линейкой вес не определишь .
          bouncyhunter
    3. Серый брат Сегодня, 10:13
      Цитата: Владимирец
      А уступки это не часть компромиссных вариантов?

      Если уступки взаимные то да, а так нет.
      Серый брат
  3. Yalquzaq1 Сегодня, 09:39
    Армения уже просит второй по счету кредит у России на оружие laughing все за счет матушки России, а тем временем Армения участвовала в учениях НАТО в Румынии bully Как это форпосту позволено участвовать в учениях НАТО с "проклятыми" американцами и Украиной, непорядок wassat
    Я прям завидаю России, что у нее такие стратегические союзники как Армения wink
    Yalquzaq1
  4. Spartanez300 Сегодня, 09:39
    Такое ощущение что для Азербайджана территория Нагорного Карабаха пустыня без какого либо признака присутствия людей , договаривать не с кем не надо .
    Spartanez300
  5. лом123 Сегодня, 10:04
    Мир уже совсем с брендил со своими правителями....
    лом123
  6. vladimirvn Сегодня, 10:20
    На барана на узкой тропе.
    vladimirvn
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