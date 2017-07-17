В Эстонии умудрились найти плюсы в демографической яме
Эстонские власти умудрились найти плюсы в снижении численности населения республики. Катастрофические демографические показатели Эстонии (население на 25 лет сократилось по своему численному составу почти на 18%), как выясняется, стали поводом не для разработки программы по изменению тенденции, а поводом для поиска откровенно пропагандистского «позитива».
Эстонский портал Delfi.ee со ссылкой на местные службы статистики сообщает, что «позитив» для Эстонии состоит в том, что увеличивается относительный процесс этнических эстонцев в стране. По данным исследования, численность неэстонского (в первую очередь русского) населения этой прибалтийской республики сокращается активнее, нежели эстонского.
Из материала, посвящённого эстонской статистике:
Вот так повод для радости...
Представляется график «естественного прироста», который (прирост) на деле в Эстонии отсутствует:
При этом представители исследовательской группы ничего не говорят о том, что официальный Таллин подписал соглашение с Брюсселем, на основании чего в ближайшие годы будет открывать двери по европейским квотам для беженцев из страны Северной Африки и Ближнего Востока. Остаётся дождаться, какой "позитив" в Эстонии обнаружат в случае роста числа сомалийцев и иракцев на территории страны.
Эстонский портал Delfi.ee со ссылкой на местные службы статистики сообщает, что «позитив» для Эстонии состоит в том, что увеличивается относительный процесс этнических эстонцев в стране. По данным исследования, численность неэстонского (в первую очередь русского) населения этой прибалтийской республики сокращается активнее, нежели эстонского.
Из материала, посвящённого эстонской статистике:
Количество неэстонцев в Эстонии за последние 25 лет уменьшилось почти на треть, в основном вследствие миграции. А вот количество эстонцев сократилось всего на шесть процентов.
Вот так повод для радости...
Представляется график «естественного прироста», который (прирост) на деле в Эстонии отсутствует:
Зелёным отмечена динамика по этническим эстонцам, красным - по неэстонцам
При этом представители исследовательской группы ничего не говорят о том, что официальный Таллин подписал соглашение с Брюсселем, на основании чего в ближайшие годы будет открывать двери по европейским квотам для беженцев из страны Северной Африки и Ближнего Востока. Остаётся дождаться, какой "позитив" в Эстонии обнаружат в случае роста числа сомалийцев и иракцев на территории страны.
Использованы фотографии: Ookean-estrybprom
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