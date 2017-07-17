10:49 17 июля

В Эстонии умудрились найти плюсы в демографической яме

Эстонские власти умудрились найти плюсы в снижении численности населения республики. Катастрофические демографические показатели Эстонии (население на 25 лет сократилось по своему численному составу почти на 18%), как выясняется, стали поводом не для разработки программы по изменению тенденции, а поводом для поиска откровенно пропагандистского «позитива».

Эстонский портал Delfi.ee со ссылкой на местные службы статистики сообщает, что «позитив» для Эстонии состоит в том, что увеличивается относительный процесс этнических эстонцев в стране. По данным исследования, численность неэстонского (в первую очередь русского) населения этой прибалтийской республики сокращается активнее, нежели эстонского.




Из материала, посвящённого эстонской статистике:
Количество неэстонцев в Эстонии за последние 25 лет уменьшилось почти на треть, в основном вследствие миграции. А вот количество эстонцев сократилось всего на шесть процентов.


Вот так повод для радости...

Представляется график «естественного прироста», который (прирост) на деле в Эстонии отсутствует:

В Эстонии умудрились найти плюсы в демографической яме

Зелёным отмечена динамика по этническим эстонцам, красным - по неэстонцам


При этом представители исследовательской группы ничего не говорят о том, что официальный Таллин подписал соглашение с Брюсселем, на основании чего в ближайшие годы будет открывать двери по европейским квотам для беженцев из страны Северной Африки и Ближнего Востока. Остаётся дождаться, какой "позитив" в Эстонии обнаружат в случае роста числа сомалийцев и иракцев на территории страны.

Использованы фотографии: Ookean-estrybprom
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Комментарии 19

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  1. винипух Сегодня, 09:49
    Справедливости ради в России тоже уменьшается русское население. Прирост о котором Путин говорил только за счёт мусульман, и из Азии.
    винипух
    1. Владимирец Сегодня, 09:53
      Цитата: винипух
      Справедливости ради в России тоже уменьшается русское население. Прирост о котором Путин говорил только за счёт мусульман

      Опять Вы сову на глобус натягиваете, в Эстонии население падает в целом, а в России и мусульмане, и православные, и буддисты это коренные жители РФ. У нас что, кто то радуется, что численность юкагиров уменьшается?
      Владимирец
      1. винипух Сегодня, 09:54
        Цитата: Владимирец
        а в России и мусульмане, и православные, и буддисты это коренные жители РФ

        Русские это титульная нация, так что ситуация очень тревожная. Придётся менять название страны тогда.
        винипух
        1. svp67 Сегодня, 09:56
          Цитата: винипух
          Русские это титульная нация, так что ситуация очень тревожная. Придётся менять название страны тогда.

          Ага, Вы об этом прусакам и литовцам расскажите....
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
            hi
            Что-то мне подсказывает , что доживу до того , когда в Эстонии останутся два дряхлеющих шпротоеда и будут рассуждать о том , какая этнически чистая Эстония .
            bouncyhunter
        2. cniza Сегодня, 09:57
          Остудите свою голову , менять название собирались много раз и все из вне , и где они сейчас?
          cniza
          1. Pirogov Сегодня, 10:08
            Цитата: cniza
            Остудите свою голову , менять название собирались много раз и все из вне , и где они сейчас?

            Ну да можно и Израиль поменять на Палестину и это будет исторически справедливо .
            Pirogov
            1. cniza Сегодня, 10:11
              Там много чего можно поменять , про Россию пусть не заикаются.
              cniza
        3. Владимирец Сегодня, 10:02
          Цитата: винипух
          Русские это титульная нация, так что ситуация очень тревожная.

          Титульных наций у нас много, хорошо это или плохо, я думаю, хорошо.
          Цитата: винипух
          Придётся менять название страны тогда.

          Да? А мы в Российской Федерации живем или в Руси? Что Вы менять собрались?
          Владимирец
        4. Володин Сегодня, 10:02
          Цитата: винипух
          Русские это титульная нация, так что ситуация очень тревожная.

          Это замечательно. Для человека из Израиля ситуация в России тревожная. Ну так возвращайтесь в Россию - будем считать вас "русским репатриантом". Глядишь, поможете ситуацию выправить
          Володин
        5. Sasha_Sar Сегодня, 10:25
          Не дождетесь!
          Sasha_Sar
    2. Чёрный Сегодня, 09:54
      Скажу коротко: Эстония - страна победившего идиотизма laughing
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 09:58
        Цитата: Чёрный
        Скажу коротко: Эстония - страна победившего идиотизма laughing

        Ну зря Вы так. Логика то ЖЕЛЕЗНАЯ. Меньше народа - больше жизненного пространства для остальных. Теперь к огородику можно еще участочек под огурчики и помидорчики добавить....
        svp67
        1. Серый брат Сегодня, 10:04
          Цитата: svp67
          Меньше народа

          Меньше народу - больше кислороду)))
          Серый брат
        2. soroKING Сегодня, 10:04
          убывает-то молодёжь... recourse
          soroKING
          1. Серый брат Сегодня, 10:45
            Цитата: soroKING
            убывает-то молодёжь...

            Ну так не зря же им ЕС образование спонсирует - для себя стараются.
            Серый брат
      2. Teberii Сегодня, 10:04
        Пословица гласит"Где родился-там и пригодился". Эстонцы могут радоваться сколько угодно,пока их в Красную книгу не занесут.
        Teberii
  2. ded100 Сегодня, 10:17
    В Эстонии умудрились найти плюсы в демографической яме

    Свято место пусто не бывает! Доиграются!
    ded100
  3. vladimirvn Сегодня, 10:18
    Не то даже плохо что вы упали в яму, а то что вы там начали обустраиваться.
    vladimirvn
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