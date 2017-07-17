В Эстонии умудрились найти плюсы в демографической яме

Количество неэстонцев в Эстонии за последние 25 лет уменьшилось почти на треть, в основном вследствие миграции. А вот количество эстонцев сократилось всего на шесть процентов.

Зелёным отмечена динамика по этническим эстонцам, красным - по неэстонцам