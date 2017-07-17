НАТО обсудит с Анкарой посещение германскими депутатами базы в Конья

Не только федеральное правительство будет говорить с Турцией, но и НАТО,

Будет считаться то же, что и на "Инджирлике", речь о том, что наши депутаты бундестага, конечно, имеют право посещать солдат. В случае Конья речь идет о миссии НАТО, в которой Германия играет очень существенную роль,

Сейчас мы уходим с "Инджирлика", это создает маленькую проблему, но эта проблема может быть компенсирована, по остальному мы должны оставаться в диалоге,