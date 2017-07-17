НАТО обсудит с Анкарой посещение германскими депутатами базы в Конья
Вопрос о посещении депутатами бундестага немецкого контингента на базе Конья в Турции будет обсуждаться не только между Берлином и Анкарой, но и в НАТО, передает РИА Новости заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Она отметила, что «для окончательных выводов нужно дождаться окончания переговоров».
Всё это «крайне затруднительно», добавила канцлер.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Анкара отказала делегации депутатов бундестага в посещении немецкого контингента на базе НАТО в Конья. Визит планировался на 17 июля.
Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу решения турецких властей. Его опасения связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конья, который может повлиять на уровень поддержки западной коалиции по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) со стороны альянса.
Не только федеральное правительство будет говорить с Турцией, но и НАТО,сказала Меркель в эфире телеканала ARD.
Она отметила, что «для окончательных выводов нужно дождаться окончания переговоров».
Всё это «крайне затруднительно», добавила канцлер.
Будет считаться то же, что и на "Инджирлике", речь о том, что наши депутаты бундестага, конечно, имеют право посещать солдат. В случае Конья речь идет о миссии НАТО, в которой Германия играет очень существенную роль,пояснила Меркель.
Сейчас мы уходим с "Инджирлика", это создает маленькую проблему, но эта проблема может быть компенсирована, по остальному мы должны оставаться в диалоге,сказала она.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Анкара отказала делегации депутатов бундестага в посещении немецкого контингента на базе НАТО в Конья. Визит планировался на 17 июля.
Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу решения турецких властей. Его опасения связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конья, который может повлиять на уровень поддержки западной коалиции по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) со стороны альянса.
Использованы фотографии: Рейтер
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