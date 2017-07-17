10:49 17 июля

НАТО обсудит с Анкарой посещение германскими депутатами базы в Конья

Вопрос о посещении депутатами бундестага немецкого контингента на базе Конья в Турции будет обсуждаться не только между Берлином и Анкарой, но и в НАТО, передает РИА Новости заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.



Не только федеральное правительство будет говорить с Турцией, но и НАТО,
сказала Меркель в эфире телеканала ARD.


Она отметила, что «для окончательных выводов нужно дождаться окончания переговоров».
Всё это «крайне затруднительно», добавила канцлер.

Будет считаться то же, что и на "Инджирлике", речь о том, что наши депутаты бундестага, конечно, имеют право посещать солдат. В случае Конья речь идет о миссии НАТО, в которой Германия играет очень существенную роль,
пояснила Меркель.

Сейчас мы уходим с "Инджирлика", это создает маленькую проблему, но эта проблема может быть компенсирована, по остальному мы должны оставаться в диалоге,
сказала она.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Анкара отказала делегации депутатов бундестага в посещении немецкого контингента на базе НАТО в Конья. Визит планировался на 17 июля.

Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу решения турецких властей. Его опасения связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конья, который может повлиять на уровень поддержки западной коалиции по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) со стороны альянса.

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Комментарии 14

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  1. винипух Сегодня, 09:51
    Зачем такие фото размещать, неужели нет более удачной фотографии.
    винипух
    1. insular Сегодня, 09:54
      Цитата: винипух
      Зачем такие фото размещать, неужели нет более удачной фотографии.

      Что еще может визуализировать её же слова:
      Сейчас мы уходим с "Инджирлика", это создает маленькую проблему

      Инжерлик, теперь Конья... Вот бабуля и надувает щеки. А что ей еще делать?
      insular
      1. Чёрный Сегодня, 09:56
        Уходя - уходите...и нечего там немкцким депутатам делать....или контролируют , как бя кто не остался smile
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 10:06
          Похоже турки попрут их ото всюду , кто за ними следующий?
          cniza
    2. 32363 Сегодня, 09:56
      Цитата: винипух
      Зачем такие фото размещать, неужели нет более удачной фотографии.

      есть, пани Казмирчак с друзьями
      32363
    3. san4es Сегодня, 09:57
      Цитата: винипух
      Зачем такие фото размещать, неужели нет более удачной фотографии.

      ...Конечно есть fellow
      san4es
      1. 32363 Сегодня, 10:10
        [quote=san4es][quote=винипух]Зачем такие фото размещать, неужели нет более удачной фотографии.[quote]
        вот ещё фото
        32363
    4. МПК105 Сегодня, 10:00
      Согласен...Можно было найти и поудачнее-уважительно надо к Женщине относиться,нравится то,что она делает как Глава Германии,или нет...

      По-моему скромному мнению-вот удачное фото её...
      МПК105
      1. 32363 Сегодня, 10:06
        Цитата: МПК105
        Согласен...Можно было найти и поудачнее-уважительно надо к Женщине относиться,нравится то,что она делает как Глава Германии,или нет...

        По-моему скромному мнению-вот удачное фото её...

        незнаю никого кто бы уважал Казмирчак.
        32363
        1. МПК105 Сегодня, 10:09
          Однако дружно голосуете за неё... hi Как мы за Путина-589,99%....... laughing
          МПК105
          1. 32363 Сегодня, 10:20
            Цитата: МПК105
            Однако дружно голосуете за неё... hi Как мы за Путина-589,99%....... laughing

            в Германии тупая система подсчёта голосов, голоса непришедших на голосование засчитываються лидируещему.
            32363
      2. Серый брат Сегодня, 10:34
        Цитата: МПК105
        -уважительно надо к Женщине относиться,нравится то,что она делает как Глава Германии,или нет...

        Тут она не глава Германии. Не пойму с кем это она, может с комсомольцами?)))
        Серый брат
      3. NUR Сегодня, 10:42
        Турки резко реагируют в обиду себя не дают, а фото с огурцом мне понравилось больше.
        NUR
    5. Logall Сегодня, 10:07
      Цитата: винипух
      Зачем такие фото размещать, неужели нет более удачной фотографии.

      Например такие? по-моему самое удачное...
      Logall
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