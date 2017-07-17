В разработке Турцией ЗРК помощь окажет Eurosam
Как сообщают СМИ Турции, 14 июля 2017 года военное ведомство страны подписало соглашение с европейским консорциумом Eurosam, предусматривающее совместную разработку и выпуск в Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Консорциум Eurosam занимается разработкой и производством в интересах вооруженных сил Франции и Италии зенитной ракетной системы средней и большой дальности SAMP/T с зенитными управляемыми ракетами Aster 15 и 30.
Как указал министр национальной обороны Турции Фикри Ышик, при этом будет вестись подготовка соглашения с РФ о закупке ЗРС С-400, так как данная потенциальная сделка отвечает "сегодняшним насущным потребностям Турции". Работа с Eurosam рассчитана на отдаленную перспективу.
Ранее удалось реализовать ЗРС SAMP/T только Сингапуру.
Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T предназначен для обеспечения противовоздушной обороны войск и механизированных соединений, находящихся на марше, а также обеспечения противовоздушного прикрытия стационарных объектов, имеющих большое значение, от массированного авиационного нападения широкого спектра воздушных целей.
Консорциум Eurosam занимается разработкой и производством в интересах вооруженных сил Франции и Италии зенитной ракетной системы средней и большой дальности SAMP/T с зенитными управляемыми ракетами Aster 15 и 30.
Как указал министр национальной обороны Турции Фикри Ышик, при этом будет вестись подготовка соглашения с РФ о закупке ЗРС С-400, так как данная потенциальная сделка отвечает "сегодняшним насущным потребностям Турции". Работа с Eurosam рассчитана на отдаленную перспективу.
Ранее удалось реализовать ЗРС SAMP/T только Сингапуру.
Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T предназначен для обеспечения противовоздушной обороны войск и механизированных соединений, находящихся на марше, а также обеспечения противовоздушного прикрытия стационарных объектов, имеющих большое значение, от массированного авиационного нападения широкого спектра воздушных целей.
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