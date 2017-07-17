10:49 17 июля

В разработке Турцией ЗРК помощь окажет Eurosam

Как сообщают СМИ Турции, 14 июля 2017 года военное ведомство страны подписало соглашение с европейским консорциумом Eurosam, предусматривающее совместную разработку и выпуск в Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Консорциум Eurosam занимается разработкой и производством в интересах вооруженных сил Франции и Италии зенитной ракетной системы средней и большой дальности SAMP/T с зенитными управляемыми ракетами Aster 15 и 30.

В разработке Турцией ЗРК помощь окажет Eurosam



Как указал министр национальной обороны Турции Фикри Ышик, при этом будет вестись подготовка соглашения с РФ о закупке ЗРС С-400, так как данная потенциальная сделка отвечает "сегодняшним насущным потребностям Турции". Работа с Eurosam рассчитана на отдаленную перспективу.

Ранее удалось реализовать ЗРС SAMP/T только Сингапуру.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T предназначен для обеспечения противовоздушной обороны войск и механизированных соединений, находящихся на марше, а также обеспечения противовоздушного прикрытия стационарных объектов, имеющих большое значение, от массированного авиационного нападения широкого спектра воздушных целей.



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Комментарии 6

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  1. Pirogov Сегодня, 10:13
    Всё предсказуемо ,как бы турки не набивали себе цену ,а в разработке ЗРК они профаны.
    Pirogov
    1. Владимирец Сегодня, 10:16
      Цитата: Pirogov
      а в разработке ЗРК они профаны.

      А в каких сегментах вооружений они достигли небывалых высот?
      Владимирец
      1. xetai9977 Сегодня, 10:18
        Турки УЖЕ выпускают почти всю номенклатуру вооружений для своей армии. От кораблей до танков и ракет. Пока нет собственного реактивного самолёта и ЗРК. Важно начинать. Все когда-то начинали.
        xetai9977
        1. cniza Сегодня, 10:27
          Рано или поздно научатся , если им их партнеры не помешают.
          cniza
      2. МПК105 Сегодня, 10:26
        Вот в этих сегментах-

        И вот в этих-
        Сразу прогибаемся,когда они нам сии сегменты предъявляют в качестве давления...И самолёт забываем,и Морпеха наших... am Лишь бы пузо погреть у них там...
        МПК105
  2. NUR Сегодня, 10:27
    Не знаю как ракеты но бытовая техника уже неплохая у Турков.
    NUR
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