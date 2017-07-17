Бондарев: значение Плесецка для России трудно переоценить

Сегодня мы отмечаем 60 лет со дня образования Плесецка. Его значение как для Воздушно-космических сил, так и для нашей Родины трудно переоценить,

Именно на Плесецке проводились испытания всех межконтинентальных баллистических ракет, все космические аппараты и их носители также проходили испытания на этом космодроме. Значение Плесецка для России огромнейшее,

Мы постоянно следим за его развитием, и он постоянно находится в зоне нашего внимания,

Мы находимся на очень высоком уровне – Россия в космической сфере своих позиций не упустила. В последнее время увеличилось количество запусков космических аппаратов, спутников. Вчера состоялся успешный пуск, в ходе которого было выведено на орбиту 72 космических аппарата. Это тоже своеобразный рекорд. Мы постоянно развиваемся и будем стремиться к тому, чтобы Россия не потеряла свои позиции в космосе,