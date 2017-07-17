Бондарев: значение Плесецка для России трудно переоценить
ВКС России прикладывают все необходимые усилия для развития космодрома Плесецк и его испытательной базы, передает ТАСС заявление главкома ВКС Виктора Бондарева.
Он напомнил, что «без малого два года назад произошло объединение Космических войск и Военно-воздушных сил страны». «Космические войска – самый молодой род в составе ВКС», – отметил главком.
По его словам, «люди, которые служат на космодроме, делают все для того, чтобы Плесецк работал на самом высоком уровне».
Он отметил также, же Россия сохранила лидирующие позиции в космической сфере.
Агентство напоминает, что 60 лет со стартовых площадок Государственного испытательного космодрома Плесецк на орбиты было выведено более 2-х тыс. космических аппаратов различного назначения, проведено более 1,6 тыс. пусков ракет-носителей и более 500 пусков МБР.
Сегодня мы отмечаем 60 лет со дня образования Плесецка. Его значение как для Воздушно-космических сил, так и для нашей Родины трудно переоценить,сказал Бондарев журналистам.
Он напомнил, что «без малого два года назад произошло объединение Космических войск и Военно-воздушных сил страны». «Космические войска – самый молодой род в составе ВКС», – отметил главком.
Именно на Плесецке проводились испытания всех межконтинентальных баллистических ракет, все космические аппараты и их носители также проходили испытания на этом космодроме. Значение Плесецка для России огромнейшее,сказал Бондарев.
По его словам, «люди, которые служат на космодроме, делают все для того, чтобы Плесецк работал на самом высоком уровне».
Мы постоянно следим за его развитием, и он постоянно находится в зоне нашего внимания,добавил генерал-полковник.
Он отметил также, же Россия сохранила лидирующие позиции в космической сфере.
Мы находимся на очень высоком уровне – Россия в космической сфере своих позиций не упустила. В последнее время увеличилось количество запусков космических аппаратов, спутников. Вчера состоялся успешный пуск, в ходе которого было выведено на орбиту 72 космических аппарата. Это тоже своеобразный рекорд. Мы постоянно развиваемся и будем стремиться к тому, чтобы Россия не потеряла свои позиции в космосе,сказал Бондарев.
Агентство напоминает, что 60 лет со стартовых площадок Государственного испытательного космодрома Плесецк на орбиты было выведено более 2-х тыс. космических аппаратов различного назначения, проведено более 1,6 тыс. пусков ракет-носителей и более 500 пусков МБР.
Использованы фотографии: www.arms-expo.ru//syria.mil.ru
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