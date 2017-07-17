10:49 17 июля

Американский БПЛА провел многочасовую разведку в Донбассе

Стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вчера совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на востоке Украины, передает Интерфакс-АВН сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



Во время полета беспилотник несколько часов курсировал с севера на юг вдоль линии соприкосновения ВСУ с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).


Полет БПЛА проходил на высоте 16,7 тыс. метров над территорией, контролируемой украинскими войсками. Разделительная линия не пересекалась.

«С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, а также пограничными областями России», – отмечается в сообщении.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. По окончании полета аппарат покинул воздушное пространство над Украиной к северу от Молдавии.

Согласно сообщениям СМИ, RQ-4А Global Hawk может находиться в воздухе около 30 часов, выполняя полет на высоте 15-18 тыс. метров.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 6

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  1. винипух Сегодня, 10:41
    До чего техника дошла. Беспилотник вылетел с другой страны и на высоте 16,7 тыс. метров летает.
    винипух
    1. Маз Сегодня, 10:47
      Нехай летает - снимем показатели и потом снесём РЭБом как дядюшку дональда в Черном море. Сколько оно стоит? 113 миллионов долларов с начинкой? Пусть готовят замену и денюшки на оснащение
      Маз
      1. Burbon Сегодня, 10:49
        Цитата: Маз
        снесём РЭБом как дядюшку дональда в Черном море

        wassat fool ....надо иногда просто подумать, прежде чем свои эмоции выложить
        Burbon
    2. svp67 Сегодня, 10:48
      Цитата: винипух
      До чего техника дошла. Беспилотник вылетел с другой страны и на высоте 16,7 тыс. метров летает.

      Летал бы он где нибудь в другом месте или упал бы, все ж лучше было бы. Для всех.
      svp67
  2. NUR Сегодня, 10:47
    Летает как у себя дома, до 91 г. это было невозможно. Сдача всего и вся.
    NUR
  3. svp67 Сегодня, 10:47
    "Стервятник" снова прилетал. Надо ждать резкого обострения...примета уже такая.
    svp67
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