Американский БПЛА провел многочасовую разведку в Донбассе
Стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вчера совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на востоке Украины, передает Интерфакс-АВН сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
Во время полета беспилотник несколько часов курсировал с севера на юг вдоль линии соприкосновения ВСУ с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Полет БПЛА проходил на высоте 16,7 тыс. метров над территорией, контролируемой украинскими войсками. Разделительная линия не пересекалась.
«С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, а также пограничными областями России», – отмечается в сообщении.
Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. По окончании полета аппарат покинул воздушное пространство над Украиной к северу от Молдавии.
Согласно сообщениям СМИ, RQ-4А Global Hawk может находиться в воздухе около 30 часов, выполняя полет на высоте 15-18 тыс. метров.
Во время полета беспилотник несколько часов курсировал с севера на юг вдоль линии соприкосновения ВСУ с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Полет БПЛА проходил на высоте 16,7 тыс. метров над территорией, контролируемой украинскими войсками. Разделительная линия не пересекалась.
«С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных республик, а также пограничными областями России», – отмечается в сообщении.
Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. По окончании полета аппарат покинул воздушное пространство над Украиной к северу от Молдавии.
Согласно сообщениям СМИ, RQ-4А Global Hawk может находиться в воздухе около 30 часов, выполняя полет на высоте 15-18 тыс. метров.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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