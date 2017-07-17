Экс-сотрудник Госдепа: власть в КНДР может поменяться в любой момент

Это (смена власти в КНДР) может произойти в любое время. Поэтому сейчас крайне важно провести предварительные консультации на этот счет,

Власть в Пхеньяне может смениться в любой момент, поэтому Соединенным Штатам, Южной Корее, Японии и Китаю необходимо провести консультации, чтобы быть готовыми к такому варианту событий, передает ТАСС заявление американского дипломата Энтони Блинкена, занимавшего при Обаме пост заместителя госсекретаря.сказал Блинкен в интервью газете The Asahi Shimbun.В числе вопросов, которые должны обсуждаться в первую очередь – «управление ядерными объектами на территории Северной Кореи, отправка военнослужащих, система управления в стране после смены режима Ким Чен Ына», полагает он.По словам Блинкена, ранее он «пытался привлечь Китай к переговорам на тему подготовки к возможному кризису власти в КНДР, однако никакого развития предложение не получило», поскольку Пекин посчитал его провокацией по отношению к Пхеньяну.Напомним, 5 июля СБ ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором американский постпред Никки Хейли предупредила Пхеньян о возможном применении военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении КНДР.