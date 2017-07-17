14:07 17 июля

Экс-сотрудник Госдепа: власть в КНДР может поменяться в любой момент

Власть в Пхеньяне может смениться в любой момент, поэтому Соединенным Штатам, Южной Корее, Японии и Китаю необходимо провести консультации, чтобы быть готовыми к такому варианту событий, передает ТАСС заявление американского дипломата Энтони Блинкена, занимавшего при Обаме пост заместителя госсекретаря.



Это (смена власти в КНДР) может произойти в любое время. Поэтому сейчас крайне важно провести предварительные консультации на этот счет,
сказал Блинкен в интервью газете The Asahi Shimbun.


В числе вопросов, которые должны обсуждаться в первую очередь – «управление ядерными объектами на территории Северной Кореи, отправка военнослужащих, система управления в стране после смены режима Ким Чен Ына», полагает он.

По словам Блинкена, ранее он «пытался привлечь Китай к переговорам на тему подготовки к возможному кризису власти в КНДР, однако никакого развития предложение не получило», поскольку Пекин посчитал его провокацией по отношению к Пхеньяну.

Напомним, 5 июля СБ ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором американский постпред Никки Хейли предупредила Пхеньян о возможном применении военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении КНДР.

Использованы фотографии: ren.tv / Globallookpress
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Комментарии 46

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  1. Pirogov Сегодня, 11:04
    Так и Трампа могут снять в любой момент.
    Pirogov
    1. Толстоевский Сегодня, 11:06
      снять? вряд ли. А вот грохнуть - запросто
      Толстоевский
      1. Shurik70 Сегодня, 12:45
        Цитата: Толстоевский
        снять? вряд ли. А вот грохнуть - запросто

        Никсона ведь довели до его "самоотставки" поднятием вопроса об импичменте.
        Хотят повторить.
        А если перед голосованием какое нибудь дополнительно грязное бельишко на Трампа вытащить (не обязательно правдивое), то он может стать первым президентом США, отстранённым по импичменту.
        Технология фейковых новостей в США уже достаточно отработана, и продолжает развиваться. Они в этом впереди планеты всей.
        Да и снайперов тоже никто не отменял. Только первым в этом Трамп уже не будет
        Что до КНДР - Россия на своём примере может убедиться, на сколько резко меняется курс, когда стариков сменяют кто помоложе. Так что вполне реально в КНДР и гражданская война может вспыхнуть. Нынешней-то правитель не молод.
        Shurik70
    2. katalonec2014 Сегодня, 11:08
      Цитата: Pirogov
      Так и Трампа могут снять в любой момент.

      Трампа возможно,а вот по поводу КНДР одни хотелки,там демократией и не пахнет,и тех кто только задумает подсидеть,ждёт быстрая и незавидная смерть.
      katalonec2014
      1. Teberii Сегодня, 11:23
        Откуда у них такая информация, если не сами что-то замышляют.
        Teberii
        1. Смог Сегодня, 11:27
          Цитата: Teberii
          если не сами что-то замышляют.

          Вот отсюда уши и растут.Толи ослиные толи слоновьи, но точно из за лужи.
          Смог
          1. vovanpain Сегодня, 11:55
            Цитата: Смог
            но точно из за лужи.

            Костик привет drinks hi Полосатики думают замутить цветную революцию bully но у них нет посольства в КНДР,при необходимости полосатотряпочные общаются с кореянцами через посольство Швеции,а кореянцы через ООН,так что цветные революции feel облом однако. laughing drinks hi
            vovanpain
            1. Смог Сегодня, 13:28
              Здравствуй! Володь, какая на хрен цветная, да любая революция в КНДР.? Это из разряда не научной фантастики на грани безумия.Я про физическое устранение. Хотя, что они от этого выиграют? Ничего.
              Если раньше у экс- сотрудников проскальзывали здравые мысли, то теперь время дурней пришло.Выдают желаемое за действительное. soldier
              Смог
          2. Ныробский Сегодня, 12:09
            Цитата: Смог
            Цитата: Teberii
            если не сами что-то замышляют.

            Вот отсюда уши и растут.Толи ослиные толи слоновьи, но точно из за лужи.

            Скорее всего ОСЛИНЫЕ. Только полный осёл, может делать подобные заявления в отношении лидера иностранного государства. Ну-у вот к примеру произойдёт у Ына внезапная остановка сердца, и что? Раньше это можно было бы трактовать как проблему со здоровьем. А теперь? Однозначно как физическое устранение спецслужбами. Этот "дипломат" тупо, или умышленно, допустил утечку того, что наверняка обсуждается, с целью лишить Ына крепкого сна и сподвигнуть на смягчение риторики.
            Ныробский
            1. vch Сегодня, 12:28
              Да даже если Ына уберут - что измениться? У амеров полное не понимание сути философии чучхе. Кто бы не пришел на смену Ыну, внутренняя и внешняя политика Северной Кореи не измениться.......
              vch
            2. spirit Сегодня, 12:38
              Вы освежите историю свержения режимов США за последние 60 лет. Они как раз таки сейчас более менее тихо работают, как с Венесуэллой, а раньше ЦРУ пер как носорог и все в трубочку молчали) hi
              spirit
        2. Нормаль ок Сегодня, 14:06
          Цитата: Teberii
          Откуда у них такая информация, если не сами что-то замышляют.

          Потому, что Китаю, Ын доставляет массу проблем. Вот и "снимут" его китайцы.
          Нормаль ок
      2. pjastolov Сегодня, 12:24
        он даже своего дядю расстрелял
        Однако в декабре 2013 года произошло событие из ряда вон выходящее — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), главное информационное агентство КНДР, официально сообщило об аресте, суде и последующей казни заместителя председателя Государственного комитета обороны КНДР и заведующего орготделом ЦК ТПК Чан Сон Тхэка. Этот северокорейский политик считался вторым лицом в государственной иерархии КНДР и, кроме того, был мужем сестры покойного лидера страны Ким Чен Ира — Ким Гён Хи.
        hi
        pjastolov
  2. Толстоевский Сегодня, 11:05
    Госдепу можно верить. Они на Кубе почитай каждый год власть меняли
    Толстоевский
    1. g1washntwn Сегодня, 12:25
      Просчитывают варианты, доплывет или нет подлодка кндр с ядерным зарядом до портовых городов США и как потом брать под контроль панику, если все собственное население кинется вглубь материка.
      g1washntwn
  3. bouncyhunter Сегодня, 11:06
    Это (смена власти в КНДР) может произойти в любое время. Поэтому сейчас крайне важно провести предварительные консультации на этот счет,
    сказал Блинкен

    Ты это Ыну скажи - посмеши его , может конфетку даст .
    bouncyhunter
    1. pvv113 Сегодня, 11:18
      Вряд ли он осмелится с такими предсказаниями лезть к товарищу Ыну wink
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
        Цитата: pvv113
        Вряд ли он осмелится с такими предсказаниями лезть к товарищу Ыну wink

        Это да . Если ноги и унесёт , то только в руках . lol
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 11:29
          Цитата: bouncyhunter
          Если ноги и унесёт , то только в руках .

          Или в авоське laughing
          pvv113
        2. pjastolov Сегодня, 12:25
          Если ноги и унесёт , то только в руках
          после зенитных пулеметов уносить нечего будет laughing
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
            Цитата: pjastolov
            после зенитных пулеметов уносить нечего будет

            Кроме самих пулемётов . lol
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 12:35
              Кроме самих пулемётов .
              а гильзы? это ж цветмет laughing
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:46
                Крохобор меркантильный . wink lol
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 12:51
                  Крохобор меркантильный
                  не крохобор - а хозяйственный
                  [media=https://vk.com/video-119976984_456239021]
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
                    Цитата: pjastolov
                    не крохобор - а хозяйственный

                    Где-то я похожее слышал . wink
                    bouncyhunter
                    1. pjastolov Сегодня, 12:56
                      Где-то я похожее слышал . wink
                      вот-вот laughing
                      pjastolov
      2. Смог Сегодня, 11:28
        Цитата: pvv113
        Вряд ли он осмелится с такими предсказаниями лезть к товарищу Ыну wink

        А вдруг он камикадзе laughing , тайный.......
        Смог
        1. pvv113 Сегодня, 11:30
          Похоже, что камикадзе тоже стороной его обходят lol
          pvv113
        2. bouncyhunter Сегодня, 11:35
          Цитата: Смог
          А вдруг он камикадзе laughing , тайный.......

          Цитата: pvv113
          Похоже, что камикадзе тоже стороной его обходят lol

          Ссыкотно даже камикадзам гореть в огне ракетных движков . lol
          bouncyhunter
    2. spirit Сегодня, 12:41
      Как раз таки, я бы на месте ина держал бы ухо востро. С кем с кем а с такими теранами они работать любят и умеют, опыта у них лет 60 уже как)
      spirit
  4. винипух Сегодня, 11:10
    В таких режимах власть меняется только в случае болезни, смерти диктатора. Ну или его убийства.
    Да и преемник будет тоже на букву "Ы" ...
    винипух
    1. Толстоевский Сегодня, 11:12
      Долгих лет ему жизни
      Толстоевский
      1. винипух Сегодня, 12:08
        Он может себе позволить любую медицину..
        винипух
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:12
    Власть в Пхеньяне может смениться в любой момент


    Ну это в случае смерти ЫНА...а он как я понимаю бессмертен...так что мечтать не вредно...вредно не мечтать.

    Да и потом что значит смениться ...кто на кого сменится what

    ЫН же не КАДДАФИ выводы из ЛИВИИ и ИРАКА сделал и обзавелся хорошей дубинкой...снаружи его никто не рискнет сменить...может кто то рискнет изнутри what ...но при стопроцентной поддержке народа ЫНА таких кинут к крокодилам и тиграм на обед.
    Тот же ЛЕХА
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    Власть в Пхеньяне может смениться в любой момент

    Ну, ну. Как-то на днях в политическом ток-шоу очень удивил американский гражданин (бывший российский) Вайнер, который частенько светится на таких шоу. Так вот он на полном серьезе заявил, что Сша купят генералов в КНДР, что поможет смене власти. Вот такие "специалисты" и дают Трампу советы как себя вести с КНДР, что в итоге к добру не приведет.
    rotmistr60
    1. НасРать Сегодня, 11:51
      Цитата: rotmistr60
      Так вот он на полном серьезе заявил, что Сша купят генералов в КНДР, что поможет смене власти.


      Не знаю как будет с КНДР, но Горбача таки купили, в своё время... recourse
      НасРать
  7. pvv113 Сегодня, 11:16
    Власть в Пхеньяне может смениться в любой момент

    Интересно, откуда такая уверенность?
    pvv113
    1. Серый брат Сегодня, 11:30
      Цитата: pvv113
      Интересно, откуда такая уверенность?

      Это не уверенность - это шаблон #Скоро. Применять можно к любому государству просто вписывая нужные названия и персоны.
      Серый брат
      1. pvv113 Сегодня, 11:34
        В принципе я с Вами согласен. Шаблон, проверенный не в одной точке мира
        pvv113
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
    Власть в Пхеньяне может смениться в любой момент,

    ... это на что намекает мерикатос? на физическое устранение Ына?
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:30
      . это на что намекает мерикатос? на физическое устранение Ына?

      smile Мерикатос (слово то какое мудренное what ) говорит власть сменится...при этом ни слова не сказал об ЫНЕ...

      какой простор для фантазии дал он публике на нашем форуме... smile

      выдвигай кучу вариантов от власти ЫНА до власти марсиан на ЛУНЕ...
      придумывай...
      твори...
      сочиняй...
      изобретай...
      не простору фантазии о смене власти в ПХЕНЬЯНЕ...

      ну хочется чтоб махонький фактик привели по этому поводу...
      так нет же ни одного факта о грядущей смене власти...
      одним словом не статья а очередная пустышка.
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
        Тот же ЛЕХА

        Да с фактами, как всегда у мерикатосов не богато, если не сказать большего - их нет. Возможно и просто очередной вброс...а насчет "мудрённости" слова, ничего особенного - мерикатос он и в Африке мерикатос...Моё почтение, Алексей...
        a.s.zzz888
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:36
          Моё почтение, Алексей...

          smile hi взаимно.
          Тот же ЛЕХА
  9. Старый26 Сегодня, 11:25
    Цитата: katalonec2014
    Цитата: Pirogov
    Так и Трампа могут снять в любой момент.

    Трампа возможно,а вот по поводу КНДР одни хотелки,там демократией и не пахнет,и тех кто только задумает подсидеть,ждёт быстрая и незавидная смерть.

    Нет, не одни хотелки. Обычно страна с такой ситемой управления не исключает того, что смена власти может произойти. Внутренний заговор (без разницы, сам возник или инспирированный извне) - такое возможно.
    Сомнительно только, что это может произойти в любой момент. да и вряд ли сторона, которая придет к власти не будет жестко контролировать ситуацию в стране, подавляя несогласных. Той ситуации как у нас с ГКЧП не произойдет.

    Цитата: pvv113
    Власть в Пхеньяне может смениться в любой момент

    Интересно, откуда такая уверенность?

    Уверенность есть такая в том случае, если они знают о заговоре (или сами его направляют)
    Старый26
  10. лысова Сегодня, 11:58
    Раскатали губу. Лидер поменяться ещё может, не без, вашей помощи, но строй, политика останутся, всему своё время.
    лысова
  11. Incvizitor Сегодня, 12:03
    Это вам не Каддафи, который на двух стульях сидел, тут не прокатит.
    Incvizitor
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