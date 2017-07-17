Украина предъявила претензии Беларуси из-за показа трейлера кинофильма «Крым»

Да, мы подтверждаем, что такая нота передана в МИД Беларуси в пятницу,

Посольство Украины в Минске направило ноту в белорусский МИД в связи с показом трейлера российского кинофильма «Крым» в городских кинотеатрах, передает ТАСС сообщение украинской дипмиссии.сообщили сотрудники посольства.Реакции белорусской стороны на ноту пока не последовало, добавили дипломаты.Белорусское издание TUT.BY уточнило, что на днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма «Крым» – российской драмы, основанной на реальных событиях 2014 года.«"Крым" – проект при поддержке российского "Фонда Кино" – правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов – ведущий программы "Человек и закон", политический и общественный деятель», – говорится в сообщении.Фильм рассказывает о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.