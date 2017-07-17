14:07 17 июля

Украина предъявила претензии Беларуси из-за показа трейлера кинофильма «Крым»

Посольство Украины в Минске направило ноту в белорусский МИД в связи с показом трейлера российского кинофильма «Крым» в городских кинотеатрах, передает ТАСС сообщение украинской дипмиссии.



Да, мы подтверждаем, что такая нота передана в МИД Беларуси в пятницу,
сообщили сотрудники посольства.


Реакции белорусской стороны на ноту пока не последовало, добавили дипломаты.

Белорусское издание TUT.BY уточнило, что на днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма «Крым» – российской драмы, основанной на реальных событиях 2014 года.

«"Крым" – проект при поддержке российского "Фонда Кино" – правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов – ведущий программы "Человек и закон", политический и общественный деятель», – говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.




Использованы фотографии: Кадр из фильма
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Комментарии 48

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  1. Teberii Сегодня, 11:58
    Прямое вмешательство во внутренние дела другого государства,вам не нравится вот у себя и запрещайте.
    Teberii
    1. сибиралт Сегодня, 12:21
      Похоже, этот фильм побьет рекорды по просмотру. А украинцы посмотрят по интернету.
      сибиралт
      1. soroKING Сегодня, 12:26
        в и-нете уже есть hi
        soroKING
        1. Shurik70 Сегодня, 12:56
          Вот и Киев включился в поддержку рекламы фильма.
          Чем больше шума, тем больше людям интересно посмотреть.
          laughing
          Shurik70
          1. Чёрный Сегодня, 13:41
            В свою очередь Минск отправил Киеву мешок молодой картошки. laughing
            Чёрный
    2. Комментарий был удален.
      1. трактористъ Сегодня, 13:35
        про это В.С.Высоцкий еще в 1977 написал:
        ...
        Пусть безумная идея —
        Вы не рубайте сгоряча.
        Вызывайте нас скорее
        Через гада главврача!
        С уваженьем... Дата. Подпись.
        Отвечайте нам, а то,
        Если вы не отзовётесь,
        Мы напишем... в "Спортлото"!
        трактористъ
  2. Венд Сегодня, 11:58
    Посмотрим, что получится
    Венд
    1. Teberii Сегодня, 12:03
      Посмотрим,чо Батька ответит.
      Teberii
      1. Черный_Ватник Сегодня, 12:09
        Вряд ли Батька что-то ответит. Скорее всего включит игнор. А через чуток времени все забудется. Им ведь еще торговать оружием между собой.
        Рад буду ошибиться.
        Черный_Ватник
        1. svp67 Сегодня, 12:38
          Цитата: Teberii
          Посмотрим,чо Батька ответит.

          Тем более, что ждать не долго. На этой неделе у него встреча с Порошенко, на белорусско-украинском экономическом форуме.
          svp67
          1. Черный_Ватник Сегодня, 12:49
            На уровне президентов такие вопросы не обсуждаются. Пороху до фени на эти трейлеры, пока лаве капает.
            Черный_Ватник
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:03
      Не знаю , что ответят наши дипломаты на претензии укропов . Но я лично на мнение кастрюлек ложу с прибором .
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 12:06
        Цитата: bouncyhunter
        Не знаю , что ответят наши дипломаты на претензии укропов . Но я лично на мнение кастрюлек ложу с прибором .

        Братка твое и многих белорусов мнение мы знаем,но вот что скажет батька,запретят или не запретят у вас фильм?Он то любит повилять пятой точкой. request
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:28
          Даже если запретят , я этот фильм всё равно посмотрю . Но не думаю что Бацька до такого дойдёт .
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 12:36
            Цитата: bouncyhunter
            Даже если запретят , я этот фильм всё равно посмотрю . Но не думаю что Бацька до такого дойдёт

            Дай Бог Братка!В России в прокате он с 17 августа пойдет,а потом и в инете появится,мы с женой обязательно сходим. drinks hi
            vovanpain
            1. _MaX_ Сегодня, 14:00
              Идея фильма интересная. Главное чтобы не зафэйлили картину. А то как вижу Фонд Кино и Министерство Культуры Российской Федерации, возникает легкое недоверие. Сразу вспоминаются Михалковские Цитадели и Предстояния
              _MaX_
      2. pjastolov Сегодня, 12:15
        Привет, Павел hi я так понимаю что скакуасы хотя решать что нам смотреть? recourse
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:26
          Привет , Володя ! hi Похоже на то . Может , Педре ещё и шнурки отутюжить ? А то ему валенки в плечах жмут . fool
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 12:28
            Педре ещё и шнурки отутюжить
            утюг - только на пузо, а паяльник - ну ты понял? да? laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:30
              Понял и полностью согласен ! good drinks
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 12:34
                а ЛАГ, мое мнение, то же пошлет их куда подальше, но в культурной форме laughing
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:37
                  Те же мысли , друже . yes
                  bouncyhunter
      3. svp67 Сегодня, 12:39
        Цитата: bouncyhunter
        Не знаю , что ответят наши дипломаты на претензии укропов . Но я лично на мнение кастрюлек ложу с прибором .

        Вот тут можно пожалеть, что Вы не Президент Белоруссии.
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
          hi
          Цитата: svp67
          Вот тут можно пожалеть, что Вы не Президент Белоруссии.

          "Так скажу : зачем мне орден ? Я согласен на медаль ." (с) А.Твардовский , "Василий Тёркин" .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 12:45
            Цитата: bouncyhunter
            "Так скажу : зачем мне орден ? Я согласен на медаль ." (с) А.Твардовский , "Василий Тёркин"

            Скромность, не самое плохое качество Президента. И тем не менее, там же:
            "Обеспечь, раз я ДОСТОИН...."
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:52
              Не моё это . У Президента времени на ВО нет .
              bouncyhunter
    3. krops777 Сегодня, 12:09
      Тоже интересно не пошлет ли Лука куда подальше своего друга и соратника или торговаться начнет.
      krops777
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:21
        Всем братьям-славянам , привет! Господам из союзной республики,Шалом!
        Не думаю, что Батька будет вступать в дрязги с Петрухой, у него положение (у Петрухи), как у фальшивой монеты, вроде и выбрасывать жалко и связываться - криминал.
        Так что Атаман незалежной, як сухая собачья лепешка в проруби.....дюже воняет, но не тонет...
        Соломон Кейн
  3. МПК105 Сегодня, 11:59
    Так их...А то сидят на попе ровно,картошку перебирают.Пусть определяются Славяне-Белорусы уже-с кем они и супротив кого.А ежели что,если не нравимся-идите в Э..опу.Тогда таких и даром не нать,и деньгами не нать союзничков,как армян,хвостом мечущих в разные стороны...
    МПК105
    1. Белорус Сегодня, 12:26
      Эка у вас бомбит, уважаемый!
      Мы сами тут как-нибудь, ок!? Мы хотя бы картошку перебираем, а вы!? На виллы с яхтами олигархам нефтью/газом наторговали? У вас "кругом враги"?

      По сабжу - не ИМ указывать что НАМ тут смотреть!
      Белорус
  4. Толстоевский Сегодня, 12:02
    запретят, в счёт помощи "братскому народу украины, воюющему за свою независимость". И потом, надо же поставлять укрофашистам горючку из российских нефтепродуктов
    Толстоевский
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:05
    Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов – ведущий программы "Человек и закон", политический и общественный деятель», – говорится в сообщении.

    Пименова в черный список КИЕВСКОГО режима навечно...поди еще и санкции США и ЕС наложат на него и его родственников до седьмого колена за подрывную деятельность против демократии во всем мире.
    Надо бы посмотреть этот фильм...
    хорошо помню кадры репортажа где наша боевая вертушка крутилась на военном аэродроме в КРЫМУ во время известных событий 2014 года.
    Тот же ЛЕХА
  6. лысова Сегодня, 12:06
    Блин! Когда же дьявол заткнёт эту поганую свору. Нарушая все человеческие законы, оставаться без наказанными. А человечество видать бессильно.
    лысова
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    Показ фильма в Белоруссии только приветствую.
    Посольство Украины в Минске направило ноту в белорусский МИД

    А как же обнимашки и поддержка? Или это в зачет не идет если вопрос касается событий в Крыму не с украинской точки зрения?
    rotmistr60
  8. винипух Сегодня, 12:06
    Посмотрел трейлер, можно сказать что и весь фильм видел.
    винипух
    1. vovanpain Сегодня, 12:17
      Цитата: винипух
      винипух

      Винни .пух а знаешь что тебя в Китае запретили,уж больно ты на Си Цзиньпина смахиваешь. laughing
      Популярная китайская социальная сеть Sina Weibo запретила пользователям упоминать в постах китайское имя Винни-Пуха и публиковать его изображения, пишет Guardian.При попытке разместить сообщение, содержащие имя героя книг английского писателя Алана Милна, пользователи видели надпись «нелегальный контент». Кроме того, из сервиса обмена сообщениями WeChat были удалены стикеры с изображением медвежонка.Соцсеть Sina Weibo не комментирует информацию о блокировке контента. СМИ предполагают, что запрет на размещение Винни-Пуха связан с тем, что пользователи сравнивают мультгероя с председателем КНР Си Цзиньпином.Впервые на сходство Винни-Пуха с лидером Китая граждане обратили внимание в 2013 году. Пользователи соцсети сравнили изображение медвежонка и его друга Тигры с совместной фотографией Си Цзиньпина и президента США Барака Обамы.
      Срочно меняй ник медвежонок. laughing
      vovanpain
      1. винипух Сегодня, 12:19
        Грустно всё это sad
        винипух
      2. Соломон Кейн Сегодня, 12:25
        Лучше в Чебурашку, его там любят......
        Соломон Кейн
    2. Белорус Сегодня, 12:28
      Там смотреть нечего. Очередная псевдопатриотическая клюква. Главное ведь добавить немного секса и гламура...
      Белорус
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:35
        Очередная псевдопатриотическая клюква.

        "Мощно" высказался гражданин из братской РБ. А под словом "псевдопатриотическая" вы что конкретно подразумеваете?
        rotmistr60
        1. Белорус Сегодня, 12:58
          Примерно то, о чем говорилось в этой статье:
          https://topwar.ru/120013-o-nekotryh-proyavleniyah
          -patriotizma.html
          С уважением!
          Белорус
  9. винипух Сегодня, 12:09
    Из последних понравился фильм "Самый лучший день"
    винипух
    1. stalkerwalker Сегодня, 12:16
      Цитата: винипух
      Из последних понравился фильм "Самый лучший день"

      Самый лучший фильм, что сняли в России в последние годы - "Территория".
      stalkerwalker
      1. винипух Сегодня, 12:18
        Спасибо ,не смотрел. Поставил на скачку. Актеры вроде знакомые.
        винипух
        1. Дамир Сегодня, 13:20
          Прекраснейший фильм.... я про "Территорию"... весьма не пожалеете...
          Дамир
  10. Горный стрелок Сегодня, 12:16
    А "Волынь" в Польше? Тоже ноту писали?
    Горный стрелок
  11. kaschey Сегодня, 12:41
    Пускай поучат жену щи варить.
    Не нужно браться грязными руками за чистое...
    kaschey
  12. мичман Сегодня, 13:07
    Спасибо за фильм. Есть ли в нем сюжеты по действию русских казаков которые показали дорогу хохлам, прибывших в Крым на двух поездах "Дружба". И хохлы быстро убрались.
    Интересно есть ли действия членов дружины, которую создали в Севастополе по отпору хохлам и выдворению из Крыма хохляцких военных, которые кричали, что Америка им поможет. Честь имею.
    мичман
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